Resorty odpowiedzialne za energetykę krytykują projekt ministerstwa finansów

Jak informowało nas Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, z analizy dotychczasowych wartości podatku od nieruchomości pięciu największych OSD w Polsce, związanego z opodatkowaniem linii elektroenergetycznych oraz prognozowanych kosztów opodatkowania sieci elektroenergetycznej na podstawie Projektu, wynika wzrost opodatkowania o 426,2 mln zł. Spowoduje to średni wzrost stawek dystrybucyjnych o ok. 1 proc.

Zagrożona fotowoltaika i morska energetyka wiatrowa

Z kolei zdaniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska propozycja zawiera niejasne przepisy, które mogą prowadzić do wątpliwości dotyczących przedmiotu oraz wymiaru podatku. - Zgodnie z aktualnymi informacjami, w projekcie pojawiły się niejasności, które mogą dotyczyć zarówno małoskalowej, jak i wielkoskalowej fotowoltaiki – informuje nas resort.

Już w samych uwagach do projektu czytamy, że konieczne jest doprecyzowanie, że budowle nie mogą być budynkami, co wynika z ustawy prawo budowlane. „W zakresie regulowanym ta ustawą wydaje się wymagać dodatkowego uregulowania dla uniknięcia sytuacji, w której budynek, w którym znajdują się falowniki fotowoltaicznych został potraktowany jako część instalacji fotowoltaicznej w ramach całości techniczno-użytkowej, o której jest mowa w przypadku budowli. Proponujemy doprecyzować w jakich sytuacjach „instalacje i urządzenia” stanowić mogą budowlę w rozumieniu podatkowym, gdyż sytuacja, w której w katalogu budowli umieszczony został bliżej nieokreślony zakres instalacji i urządzeń powoduje możliwy wzrost obciążeń podatkowych i niepewność interpretacyjną” – czytamy w uwagach.

W uwagach resortu czytamy także, że w ocenie skutków regulacji nie znajduje się opis skutków dla branży elektroenergetycznej i cieplnej (operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych oraz wytwórców energii elektrycznej i ciepła), dla których w związku z proponowanym brzmieniem przepisów, znacząco wzrosną obciążenia podatkiem od nieruchomości. „Należy nadmienić, że koszty działalności przedsiębiorstw energetycznych przenoszone są na odbiorców energii elektrycznej w taryfach” – podkreśla ministerstwo.

Ponadto wzrost obciążeń w zakresie podatku od nieruchomości może negatywnie wpłynąć na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce, w tym morskich farm wiatrowych, nakładając dodatkowe zobowiązania finansowe w przypadku przedsięwzięć służących transformacji energetycznej. „Wytwórcy z morskich farm wiatrowych z uwagi na specyfikę branży są obciążeni wysokimi opłatami z tytułu PSzW (pozwolenie lokalizacyjne) oraz wysoką opłatą koncesyjną za wytwarzanie energii elektrycznej, które mają stanowić swoisty ekwiwalent podatku od nieruchomości” – czytamy w uwagach, pod którymi podpisał się wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka.

Najdalej w swojej ocenie projektu posunął się z kolei resort infrastruktury, który krytykuje zaś zapisy dotyczące opodatkowania infrastruktury lotniskowej. W piśmie skierowanym do konsultacji, pod którym podpisał się wiceminister Arkadiusz Marchewka czytamy, że negatywnie ocenia on proponowane w tym zakresie zmiany i wnioskuje on wprost o ich usunięcie z projektowanej regulacji.