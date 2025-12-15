Aukcje rynku mocy w cieniu wysokich cen za elektrownie

Aktualizacja: 15.12.2025 20:42 Publikacja: 15.12.2025 20:37
Foto: Adobestock
Na aukcji było oferowanych około 9 GW obowiązków mocy. Łączna wielkość obowiązków wynikająca z zawartych umów wynosi 6,9 GW, w tym 992 MW dotyczą umów mocy, którymi objęte są jednostki składające się z elektrowni zagranicznych (Czechy, Słowacja, Szwecja, Litwa). Ceny te pozwolą na powstanie m.in. nowych bloków gazowych PGE i Taurona.
Nadzorca systemu energetycznego, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, podał 15 grudnia szczegóły aukcji głównej rynku mocy (forma pomocy publicznej, która ma mobilizować spółki do utrzymania i budowy nowych jednostek wytwórczych), która odbyła się 11 grudnia. Polska Grupa Energetyczna podała, że zakontraktowała nie mniej niż 1399 MW obowiązków mocy, w tym 1098 MW w kontraktach 15-letnich. Są to dwa projekty gazowe OCGT w Rybniku i Gryfinie, każdy o mocy 588 MW. Dzień po aukcji PGE upubliczniła protokoły z otwarcia ofert. Wynika z nich, że w obu przetargach jedyne oferty złożyło konsorcjum Polimeksu Mostostalu i Siemensa. OCGT w Rybniku wyceniło ono na 1,464 mld zł oraz 494 mln euro, a w Dolnej Odrze na 1,482 mld zł oraz 482 mln euro. W obu przetargach jednak budżet PGE wynosił 2,817 mld zł, a więc ok. 700 mln zł mniej. Pozostałe kontrakty to umowy na redukcję zapotrzebowania mocy (DSR), a także umowy PGE Energetyki Odnawialnej – najprawdopodobniej chodzi o elektrownie wodne.
Czytaj więcej
Już 11 grudnia ruszy ostatnia tzw. aukcja główna rynku mocy na 2030 r. w ramach obecnych przepisó...
Z kolei Tauron – zakontraktował dla umów 17-letnich kontrakty z obowiązkiem mocy 7,364 MW. Najprawdopodobniej magazyn energii ma dać przychody rzędu 58,21 mln zł w całym okresie obowiązywania. Z kolei dla umów rocznych z obowiązkiem mocy na poziomie 46,7 MW przychody wyniosą 21,72 mln zł i są to prawdopodobnie elektrownie wodne. Wreszcie dla umów 15-letnich z obowiązkiem 537,973 MW przychody wyniosą 3,7 mld zł w okresie ich obowiązywania. Ten ostatni kontrakt to projekt OCGT Jaworzno. Tauron podał informacje o podjętej decyzji o budowie bloku OCGT o mocy ok. 600 MWe już po aukcji. Jednostka OCGT Jaworzno będzie realizowana w formule dostaw inwestorskich. – Z uwagi na modułowy charakter technologii OCGT, model dostaw inwestorskich sprzyja optymalizacji kosztów i doborowi efektywnych rozwiązań technicznych – informuje spółka. Zgodnie z szacowanymi benchmarkami koszt realizacji jednostki typu OCGT miałby wynieść 2-3 mln zł za MW. Co ciekawe, jak się dowiadujemy nieoficjalnie, spółka planowała także blok gazowy w Łagiszy, ale najprawdopodobniej nie sprostał konkurencji na aukcji. Podobny los mógł spotkać projekt gazowy CCGT w Połańcu Enei, który ostatecznie mimo planów spółki takiego kontraktu nie otrzymał. Portfel umów mocy Enei został jednak uzupełniony o nie mniej niż 661 MW, w ramach odnowionych kontraktów jednorocznych dotyczących m.in. elektrowni Połaniec, która stosuje miks paliwowy oparty na węglu i biomasie obniżając w ten sposób emisje.
Wreszcie Energa w ramach kontraktów 7-letnich dotyczących obowiązku mocy wynoszącego ok. 22,86 MW zakontraktowała jednostki OZE: blok biomasy w Elektrociepłowni Elbląg oraz małe elektrownie wodne Straszyn i Strzegomino. Energa zakontraktowała też na 2030 r. ok. 25,52 MW w jednorocznych kontraktach dla dwóch kolejnych jednostek: Elektrowni Wodnej Włocławek i Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żydowo. Ich łączne przychody w 2030 r. wyniosą co najmniej ok. 11,86 mln zł. Kolejne 450 MW zakontraktowała spółka Enspirion w ramach usługi DSR. Dzięki zdobytym jednorocznym umowom, przychód spółki w 2030 r. wynieść może łącznie co najmniej ok. 209,25 mln zł. Spółki Orlenu zakontraktowały zawarły roczne kontrakty o mocy na blisko 350 MW. Są to istniejące jednostki.
Poza elektrowniami gazowymi, wiele kontraktów otrzymały magazyny energii od mniejszych inwestorów. Stało się tak pomimo niskiego korekcyjnego współczynnika dyspozycyjności (KWD) dla baterii na poziomie 13,4 proc., co obniża konkurencyjność tego typu technologii.
Andrzej Kędzierski, analityk BM Pekao, uważa, że uzyskana cena w kontraktach mocy dla spółek, chcących budować elektrownie gazowe, wydaje się być pozytywna zwłaszcza w kontekście wcześniejszych obaw, że magazyny energii mogą tę cenę znacząco obniżyć, tym samym eliminując projekty gazowe. Po dwóch rundach zakończyła się aukcja rynku mocy na rok dostaw 2030. Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale od 465,02 do 511,51 zł/kW/rok, co daje średnią 488 zł/kW/rok. To wydaje się być dobrą ceną dla spółek energetycznych. – Z drugiej jednak strony patrząc na ofertę złożoną PGE przez konsorcjum Siemensa i Polimeks Mostostal, studzi to nieco ten optymizm. Nakłady inwestycyjne na MW mogą tu wynieść od 3,5 do 4 mld zł korygując wartości otrzymane przez PGE o wartość podatku VAT (ceny podane przez PGE to wartości brutto) oraz o koszt umowy serwisowej (ta może stanowić od 20 do 30 proc. wartości kontraktu) – mówi analityk. Warto zwrócić uwagę, że Tauron, który zakontraktował nowy blok gazowy w Jaworznie przetargu jeszcze nie rozstrzygnął, a spółka podała jedynie szacunki od 2 mln do 3 mln zł za MW. – Biorąc pod uwagę oferty, jakie otrzymała PGE, to szacunki Tauronu zapewne zdezaktualizowały się bardzo szybko z uwagi na globalny boom na zapewnienie energii dla centrów danych. Ryzyko, że koszty będą wyższe niż zakłada Tauron jest bardzo wysokie, co może potencjalnie skutkować tym, że inwestycja będzie mniej zyskowna niż zakładał zarząd Tauronu – wskazuje.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W branży ciepłowniczej pojawiają się pytania, ile faktycznie gospodarstw domowych będzie mogło skorzystać z bonu...
Wiceministrowie resortów klimatu i energii w dwóch osobnych wystąpieniach przyznają, że rezygnacja z tzw. podatk...
W ciągu ostatnich pięciu lat ceny ciepła w Polsce wzrosły o 74 proc. Jednocześnie stać nas na coraz mniej ciepła...
PGE, Enea, Tauron, Energa i ZE PAK poinformowały o wygraniu uzupełniającej aukcji rynku mocy na 2026 r. dla star...
Wsparcie indywidualnych odbiorców ciepła ma wynieść do 3,5 tys. zł rocznie, a wysokość bonu ciepłowniczego będzi...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas