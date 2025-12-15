Aukcje rynku mocy w cieniu wysokich cen za elektrownie

Na aukcji było oferowanych około 9 GW obowiązków mocy. Łączna wielkość obowiązków wynikająca z zawartych umów wynosi 6,9 GW, w tym 992 MW dotyczą umów mocy, którymi objęte są jednostki składające się z elektrowni zagranicznych (Czechy, Słowacja, Szwecja, Litwa). Ceny te pozwolą na powstanie m.in. nowych bloków gazowych PGE i Taurona.

Oferty dla PGE powyżej budżetu

Nadzorca systemu energetycznego, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, podał 15 grudnia szczegóły aukcji głównej rynku mocy (forma pomocy publicznej, która ma mobilizować spółki do utrzymania i budowy nowych jednostek wytwórczych), która odbyła się 11 grudnia. Polska Grupa Energetyczna podała, że zakontraktowała nie mniej niż 1399 MW obowiązków mocy, w tym 1098 MW w kontraktach 15-letnich. Są to dwa projekty gazowe OCGT w Rybniku i Gryfinie, każdy o mocy 588 MW. Dzień po aukcji PGE upubliczniła protokoły z otwarcia ofert. Wynika z nich, że w obu przetargach jedyne oferty złożyło konsorcjum Polimeksu Mostostalu i Siemensa. OCGT w Rybniku wyceniło ono na 1,464 mld zł oraz 494 mln euro, a w Dolnej Odrze na 1,482 mld zł oraz 482 mln euro. W obu przetargach jednak budżet PGE wynosił 2,817 mld zł, a więc ok. 700 mln zł mniej. Pozostałe kontrakty to umowy na redukcję zapotrzebowania mocy (DSR), a także umowy PGE Energetyki Odnawialnej – najprawdopodobniej chodzi o elektrownie wodne.

Tauron z umową, ale jeszcze bez wykonawcy

Z kolei Tauron – zakontraktował dla umów 17-letnich kontrakty z obowiązkiem mocy 7,364 MW. Najprawdopodobniej magazyn energii ma dać przychody rzędu 58,21 mln zł w całym okresie obowiązywania. Z kolei dla umów rocznych z obowiązkiem mocy na poziomie 46,7 MW przychody wyniosą 21,72 mln zł i są to prawdopodobnie elektrownie wodne. Wreszcie dla umów 15-letnich z obowiązkiem 537,973 MW przychody wyniosą 3,7 mld zł w okresie ich obowiązywania. Ten ostatni kontrakt to projekt OCGT Jaworzno. Tauron podał informacje o podjętej decyzji o budowie bloku OCGT o mocy ok. 600 MWe już po aukcji. Jednostka OCGT Jaworzno będzie realizowana w formule dostaw inwestorskich. – Z uwagi na modułowy charakter technologii OCGT, model dostaw inwestorskich sprzyja optymalizacji kosztów i doborowi efektywnych rozwiązań technicznych – informuje spółka. Zgodnie z szacowanymi benchmarkami koszt realizacji jednostki typu OCGT miałby wynieść 2-3 mln zł za MW. Co ciekawe, jak się dowiadujemy nieoficjalnie, spółka planowała także blok gazowy w Łagiszy, ale najprawdopodobniej nie sprostał konkurencji na aukcji. Podobny los mógł spotkać projekt gazowy CCGT w Połańcu Enei, który ostatecznie mimo planów spółki takiego kontraktu nie otrzymał. Portfel umów mocy Enei został jednak uzupełniony o nie mniej niż 661 MW, w ramach odnowionych kontraktów jednorocznych dotyczących m.in. elektrowni Połaniec, która stosuje miks paliwowy oparty na węglu i biomasie obniżając w ten sposób emisje.

Wreszcie Energa w ramach kontraktów 7-letnich dotyczących obowiązku mocy wynoszącego ok. 22,86 MW zakontraktowała jednostki OZE: blok biomasy w Elektrociepłowni Elbląg oraz małe elektrownie wodne Straszyn i Strzegomino. Energa zakontraktowała też na 2030 r. ok. 25,52 MW w jednorocznych kontraktach dla dwóch kolejnych jednostek: Elektrowni Wodnej Włocławek i Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żydowo. Ich łączne przychody w 2030 r. wyniosą co najmniej ok. 11,86 mln zł. Kolejne 450 MW zakontraktowała spółka Enspirion w ramach usługi DSR. Dzięki zdobytym jednorocznym umowom, przychód spółki w 2030 r. wynieść może łącznie co najmniej ok. 209,25 mln zł. Spółki Orlenu zakontraktowały zawarły roczne kontrakty o mocy na blisko 350 MW. Są to istniejące jednostki.