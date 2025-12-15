Reklama

Aukcje rynku mocy w cieniu wysokich cen za elektrownie

Ostatnia aukcja rynku mocy pozwoliła na zakontraktowanie pracy nowych szczytowych elektrowni gazowych, które będą uzupełniać OZE. Problemem będą jednak wysokie ceny dla budowę obiektów.

Publikacja: 15.12.2025 20:37

Aukcje rynku mocy w cieniu wysokich cen za elektrownie

Foto: Adobestock

Bartłomiej Sawicki

Na aukcji było oferowanych około 9 GW obowiązków mocy. Łączna wielkość obowiązków wynikająca z zawartych umów wynosi 6,9 GW, w tym 992 MW dotyczą umów mocy, którymi objęte są jednostki składające się z elektrowni  zagranicznych (Czechy, Słowacja, Szwecja, Litwa). Ceny te pozwolą na powstanie m.in. nowych bloków gazowych PGE i Taurona. 

Oferty dla PGE powyżej budżetu 

Nadzorca systemu energetycznego, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, podał 15 grudnia szczegóły aukcji głównej rynku mocy (forma pomocy publicznej, która ma mobilizować spółki do utrzymania i budowy nowych jednostek wytwórczych), która odbyła się 11 grudnia. Polska Grupa Energetyczna podała, że zakontraktowała nie mniej niż 1399 MW obowiązków mocy, w tym 1098 MW w kontraktach 15-letnich. Są to dwa projekty gazowe OCGT w Rybniku i Gryfinie, każdy o mocy 588 MW. Dzień po aukcji PGE upubliczniła protokoły z otwarcia ofert. Wynika z nich, że w obu przetargach jedyne oferty złożyło konsorcjum Polimeksu Mostostalu i Siemensa. OCGT w Rybniku wyceniło ono na 1,464 mld zł oraz 494 mln euro, a w Dolnej Odrze na 1,482 mld zł oraz 482 mln euro. W obu przetargach jednak budżet PGE wynosił 2,817 mld zł, a więc ok. 700 mln zł mniej. Pozostałe kontrakty to umowy na redukcję zapotrzebowania mocy (DSR), a także umowy PGE Energetyki Odnawialnej – najprawdopodobniej chodzi o elektrownie wodne.

Czytaj więcej

Spółki zgłaszają do rynku mocy jeszcze elektrownie parowo – gazowe CCGT. Coraz częściej stawiają jed
Transformacja
Rynek mocy u progu zmian. Spółki chcą zgłosić kolejne bloki gazowe

Tauron z umową, ale jeszcze bez wykonawcy 

Z kolei Tauron – zakontraktował dla umów 17-letnich kontrakty z obowiązkiem mocy 7,364 MW. Najprawdopodobniej magazyn energii ma dać przychody rzędu 58,21 mln zł w całym okresie  obowiązywania. Z kolei dla umów rocznych z obowiązkiem mocy na poziomie 46,7 MW przychody wyniosą 21,72 mln zł i są to prawdopodobnie elektrownie wodne. Wreszcie dla umów 15-letnich z obowiązkiem  537,973 MW przychody wyniosą 3,7 mld zł w okresie ich obowiązywania. Ten ostatni kontrakt to projekt OCGT Jaworzno. Tauron podał informacje o podjętej decyzji o budowie bloku OCGT o mocy ok. 600 MWe już po aukcji. Jednostka OCGT Jaworzno będzie realizowana w formule dostaw inwestorskich. – Z uwagi na modułowy charakter technologii OCGT, model dostaw inwestorskich sprzyja optymalizacji kosztów i doborowi efektywnych rozwiązań technicznych – informuje spółka. Zgodnie z szacowanymi benchmarkami koszt realizacji jednostki typu OCGT miałby wynieść 2-3 mln zł za MW. Co ciekawe, jak się dowiadujemy nieoficjalnie, spółka planowała także blok gazowy w Łagiszy, ale najprawdopodobniej nie sprostał konkurencji na aukcji. Podobny los mógł spotkać projekt gazowy CCGT w Połańcu Enei, który ostatecznie mimo planów spółki takiego kontraktu nie otrzymał. Portfel umów mocy Enei został jednak uzupełniony o nie mniej niż 661 MW, w ramach odnowionych kontraktów jednorocznych dotyczących m.in. elektrowni Połaniec, która stosuje miks paliwowy oparty na węglu i biomasie obniżając w ten sposób emisje.

Wreszcie Energa w ramach kontraktów 7-letnich dotyczących obowiązku mocy wynoszącego ok. 22,86 MW zakontraktowała jednostki OZE: blok biomasy w Elektrociepłowni Elbląg oraz małe elektrownie wodne Straszyn i Strzegomino. Energa zakontraktowała też na 2030 r. ok. 25,52 MW w jednorocznych kontraktach dla dwóch kolejnych jednostek: Elektrowni Wodnej Włocławek i Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żydowo. Ich łączne przychody w 2030 r. wyniosą co najmniej ok. 11,86 mln zł. Kolejne 450 MW zakontraktowała spółka Enspirion w ramach usługi DSR. Dzięki zdobytym jednorocznym umowom, przychód spółki w 2030 r. wynieść może łącznie co najmniej ok. 209,25 mln zł. Spółki Orlenu zakontraktowały zawarły roczne kontrakty o mocy na blisko 350 MW. Są to istniejące jednostki.

Reklama
Reklama

Poza elektrowniami gazowymi, wiele kontraktów  otrzymały magazyny energii od mniejszych inwestorów. Stało się tak pomimo niskiego korekcyjnego współczynnika dyspozycyjności (KWD) dla baterii na poziomie 13,4 proc., co obniża konkurencyjność tego typu technologii.

Wysokie ceny dla wykonawców 

Andrzej Kędzierski, analityk BM Pekao, uważa, że uzyskana cena w kontraktach mocy dla spółek, chcących budować elektrownie gazowe, wydaje się być pozytywna zwłaszcza w kontekście wcześniejszych obaw, że magazyny energii mogą tę cenę znacząco obniżyć, tym samym eliminując projekty gazowe. Po dwóch rundach zakończyła się aukcja rynku mocy na rok dostaw 2030. Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale od 465,02 do 511,51 zł/kW/rok, co daje średnią 488 zł/kW/rok. To wydaje się być dobrą ceną dla spółek energetycznych. – Z drugiej jednak strony patrząc na ofertę złożoną PGE przez konsorcjum Siemensa i Polimeks Mostostal, studzi to nieco ten optymizm. Nakłady inwestycyjne na MW mogą tu wynieść od 3,5 do 4 mld zł korygując wartości otrzymane przez PGE o wartość podatku VAT (ceny podane przez PGE to wartości brutto) oraz o koszt umowy serwisowej (ta może stanowić od 20 do 30 proc. wartości kontraktu) – mówi analityk. Warto zwrócić uwagę, że Tauron, który zakontraktował nowy blok gazowy w Jaworznie przetargu jeszcze nie rozstrzygnął, a spółka podała jedynie szacunki od 2 mln do 3 mln zł za MW. – Biorąc pod uwagę oferty, jakie otrzymała PGE, to szacunki Tauronu zapewne zdezaktualizowały się bardzo szybko z uwagi na globalny boom na zapewnienie energii dla centrów danych. Ryzyko, że koszty będą wyższe niż zakłada Tauron jest bardzo wysokie, co może potencjalnie skutkować tym, że inwestycja będzie mniej zyskowna niż zakładał zarząd Tauronu – wskazuje.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Gaz
Nie wszyscy potrzebujący skorzystają z bonu ciepłowniczego?
Ciepło
Nie wszyscy potrzebujący skorzystają z bonu ciepłowniczego?
Polska buduje koalicję przeciw ETS2
Ciepło
Polska buduje koalicję przeciw ETS2. Nowy podatek może podnieść ceny ogrzewania
Stać nas na coraz mniej ciepła
Ciepło
Stać nas na coraz mniej ciepła
Stare elektrownie węglowe nadal potrzebne. Są wyniki aukcji rynku mocy
Ciepło
Stare elektrownie węglowe nadal potrzebne. Są wyniki aukcji rynku mocy
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Minister energii zdradza szczegóły bonów ciepłowniczych
Ciepło
Minister energii zdradza szczegóły bonów ciepłowniczych
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama