Aktualizacja: 03.11.2025 22:16 Publikacja: 03.11.2025 18:01
Foto: Angus Mordant/Bloomberg
Państwowe paliwowe chińskie giganty – Sinopec i PetroChina – anulowały już kilka zakupów ropy z Rosji, a nowych kontraktów nie zawierają. Dołączyło do nich kilka mniejszych prywatnych rafinerii, obawiających się sankcji, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Shandong Yulong Petrochemical, która już znajduje się na czarnej liście Wielkiej Brytanii i UE, dowiedziała się agencja Bloomberg, powołując się na traderów.
Według Rystad Energy, bojkot rosyjskiego surowca w Chinach dotknął prawie 45 proc. rosyjskiego eksportu ropy do Państwa Środka. Jest to głównie dalekowschodni gatunek lekkiej ropy ESPO, co doprowadziło już do spadku jej ceny. Firmy naftowe oferują ją z dyskontem 0,50 dol. Na baryłce w stosunku do ropy Brent, mimo że na początku października żądały premii w wysokości 1 dol.
Chiny, Indie i Turcja łącznie kupują niemal cały rosyjski eksport ropy naftowej. W tym roku dostawy drogą morską do Chin utrzymywały się na poziomie około 1-1,5 miliona baryłek dziennie, do Indii na poziomie 1,2-1,8 miliona baryłek dziennie, a do Turcji na poziomie około 300 tys. baryłek.
Czytaj więcej
Wystarczyły sankcje USA na rosyjskie koncerny paliwowe, by tureckie rafinerie zrozumiały, że na ś...
Od amerykańskich sankcji na Rosnieft i Łukoil trzy kraje szybko zmieniają odbiorców na spoza Rosji. Syria pozostaje czwartym co do wielkości odbiorcą rosyjskiej ropy, ale dostawy do tego kraju są znikome. Według szacunków Bloomberga wynoszą 35 tys. baryłek dziennie.
Także rosyjski gaz znika z globalnego rynku. Od stycznia do października Gazprom przepompował gazociągiem Turecki Potok (jedyne działające połączenie z rynkiem Unii) 14,7 mld metrów sześciennych gazu – policzył Reuters. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (26,6 mld m3), eksport do Wspólnoty zmniejszył się o kolejne 45 proc.
Przy obecnym tempie tranzytu, eksport gazu z Rosji do UE mógłby osiągnąć około 18 mld m3 do końca roku. To najmniej od początku lat 70., XX w., kiedy to sekretarz generalny ZSRR Leonid Breżniew zawarł pierwszą umowę na eksport gazu na Zachód. Odbiorcą była Austria. W 1975 roku Europa otrzymała 19,3 mld m3 rosyjskiego gazu, w 1980 roku – 54,8 mld m3, a na początku lat 90. – 110 mld m3.
Czytaj więcej
Wprawdzie 50 lat temu Gazprom nie istniał, ale ZSRR już sprzedawał gaz za granicę. Za otrzymaną t...
Rekord dostaw padł w latach 2018–2019, kiedy Gazprom dostarczył do krajów europejskich 170–180 mld m3, czyli 80 proc. całego gazu sprzedawanego za granicą. Do tego gaz dla Europy Rosjanie sprzedawali najdrożej. Obecnie Chiny, które w tym roku kupią 78 mld m3 gazu rurociągowego z Rosji, zapłacą zań 248 dol. za 1000 m3 wobec około 407 dol. płaconych przez ostatnich odbiorców w Europie, jak Węgry czy Turcja.
Jeżeli chodzi o LNG, to i tu eksport może się bardzo szybko skończyć. Objęte sankcjami zakłady Novateku – Arctic LNG 2 pozostały z jednym gazowcem klasy arktycznej, który da radę dopłynąć z surowcem do Chin w czasie zimy.
Rosyjskie LNG może być również transportowane do Chin wzdłuż wybrzeży Europy, ale podróż w obie strony do terminalu Beihai i z powrotem zajęłaby kilka miesięcy. Ponadto zimą Novatek będzie potrzebował lodołamaczy do transportu gazu z Arctic LNG 2 i na zachód, co dodatkowo obniżyłoby jego przychody. Objęty sankcjami gaz jest prawdopodobnie już sprzedawany z dużym, około 40-proc. rabatem.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Państwowe paliwowe chińskie giganty – Sinopec i PetroChina – anulowały już kilka zakupów ropy z Rosji, a nowych kontraktów nie zawierają. Dołączyło do nich kilka mniejszych prywatnych rafinerii, obawiających się sankcji, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Shandong Yulong Petrochemical, która już znajduje się na czarnej liście Wielkiej Brytanii i UE, dowiedziała się agencja Bloomberg, powołując się na traderów.
Sytuacja w rosyjskiej enklawie wewnątrz Unii Europejskiej jest coraz trudniejsza. Wilno wstrzymuje tranzyt rosyj...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Rano we wtorek na rosyjskiej wyspie Sachalin doszło do wybuchu w miejscowej elektrociepłowni. Eksplozja odcięła...
Turcja zdecydowała się eksploatować swoje metale ziem rzadkich wspólnie z Zachodem, a nie z Rosją i Chinami. Ank...
Rosyjski reżim zarabia coraz mniej na sprzedaży ropy i gazu. Oficjalnie od początku roku dostał o jedną piątą mn...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Chociaż Biały Dom nałożył embargo na zakup niklu z Rosji, import do Stanów Zjednoczonych trwa w najlepsze. Dosta...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas