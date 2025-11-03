Reklama
Rafinerie Chin bojkotują ropę z Rosji. Eksport gazu wrócił do czasów Breżniewa

Zaciska się surowcowa pętla na gardle Kremla. Największy sojusznik – Chiny – gwałtownie ogranicza import ropy i LNG. Eksport gazu do Wspólnoty sięgnął poziomu czasów, kiedy Rosją rządził Leonid Breżniew. Kiedy to było? 50 lat temu.

Publikacja: 03.11.2025 18:01

Rafinerie Chin bojkotują ropę z Rosji. Eksport gazu wrócił do czasów Breżniewa

Foto: Angus Mordant/Bloomberg

Iwona Trusewicz

Państwowe paliwowe chińskie giganty – Sinopec i PetroChina – anulowały już kilka zakupów ropy z Rosji, a nowych kontraktów nie zawierają. Dołączyło do nich kilka mniejszych prywatnych rafinerii, obawiających się sankcji, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Shandong Yulong Petrochemical, która już znajduje się na czarnej liście Wielkiej Brytanii i UE, dowiedziała się agencja Bloomberg, powołując się na traderów.

Chiny tną import ropy z Rosji

Według Rystad Energy, bojkot rosyjskiego surowca w Chinach dotknął prawie 45 proc. rosyjskiego eksportu ropy do Państwa Środka. Jest to głównie dalekowschodni gatunek lekkiej ropy ESPO, co doprowadziło już do spadku jej ceny. Firmy naftowe oferują ją z dyskontem 0,50 dol. Na baryłce w stosunku do ropy Brent, mimo że na początku października żądały premii w wysokości 1 dol.

Chiny, Indie i Turcja łącznie kupują niemal cały rosyjski eksport ropy naftowej. W tym roku dostawy drogą morską do Chin utrzymywały się na poziomie około 1-1,5 miliona baryłek dziennie, do Indii na poziomie 1,2-1,8 miliona baryłek dziennie, a do Turcji na poziomie około 300 tys. baryłek.

Od amerykańskich sankcji na Rosnieft i Łukoil trzy kraje szybko zmieniają odbiorców na spoza Rosji. Syria pozostaje czwartym co do wielkości odbiorcą rosyjskiej ropy, ale dostawy do tego kraju są znikome. Według szacunków Bloomberga wynoszą 35 tys. baryłek dziennie.

Brakuje gazowców klasy arktycznej

Także rosyjski gaz znika z globalnego rynku. Od stycznia do października Gazprom przepompował gazociągiem Turecki Potok (jedyne działające połączenie z rynkiem Unii) 14,7 mld metrów sześciennych gazu – policzył Reuters. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (26,6 mld m3), eksport do Wspólnoty zmniejszył się o kolejne 45 proc.

Przy obecnym tempie tranzytu, eksport gazu z Rosji do UE mógłby osiągnąć około 18 mld m3 do końca roku. To najmniej od początku lat 70., XX w., kiedy to sekretarz generalny ZSRR Leonid Breżniew zawarł pierwszą umowę na eksport gazu na Zachód. Odbiorcą była Austria. W 1975 roku Europa otrzymała 19,3 mld m3 rosyjskiego gazu, w 1980 roku – 54,8 mld m3, a na początku lat 90. – 110 mld m3.

Rekord dostaw padł w latach 2018–2019, kiedy Gazprom dostarczył do krajów europejskich 170–180 mld m3, czyli 80 proc. całego gazu sprzedawanego za granicą. Do tego gaz dla Europy Rosjanie sprzedawali najdrożej. Obecnie Chiny, które w tym roku kupią 78 mld m3 gazu rurociągowego z Rosji, zapłacą zań 248 dol. za 1000 m3 wobec około 407 dol. płaconych przez ostatnich odbiorców w Europie, jak Węgry czy Turcja.

Jeżeli chodzi o LNG, to i tu eksport może się bardzo szybko skończyć. Objęte sankcjami zakłady Novateku – Arctic LNG 2 pozostały z jednym gazowcem klasy arktycznej, który da radę dopłynąć z surowcem do Chin w czasie zimy.

Rosyjskie LNG może być również transportowane do Chin wzdłuż wybrzeży Europy, ale podróż w obie strony do terminalu Beihai i z powrotem zajęłaby kilka miesięcy. Ponadto zimą Novatek będzie potrzebował lodołamaczy do transportu gazu z Arctic LNG 2 i na zachód, co dodatkowo obniżyłoby jego przychody. Objęty sankcjami gaz jest prawdopodobnie już sprzedawany z dużym, około 40-proc. rabatem.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Rosja Chiny Surowce Ropa Naftowa Firmy Gazprom LNG Gaz

