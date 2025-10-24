Reklama

Turkmenistan wchodzi w buty Gazpromu. Zwiększa wydobycie gazu

Największy producent gazu w Azji Środkowej zwiększa wydobycie. W tym roku będzie to 80 mld m3 gazu rocznie. Gaz trafi głównie na eksport – do Chin, ale też do Unii. Gazprom w tym roku sprzeda za granicę niecałe 60 mld m3.

Publikacja: 24.10.2025 18:54

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

„Tegoroczny poziom produkcji gazu wynosi 80 mld metrów sześciennych i planujemy kontynuować produkcję na tym poziomie w przyszłym roku” – powiedział Maksat Babajew, szef państwowego koncernu Turkmengaz, cytowany przez agencję Reutera.

Turkmenistan ma Gałkanysz

Dodał, że Turkmenistan planuje zwiększyć wydobycie gazu w nadchodzących latach. W 2026 r. rozpocznie się czwarty etap zagospodarowania największego złoża gazu w kraju i czwartego na świecie – Gałkanysz (Odrodzenie). Dzięki temu wydobycie wzrośnie o 10 mld metrów sześciennych gazu rocznie. Dla porównania w 2013 r. Turkmenistan wydobył 59 mld m3 gazu.

Czytaj więcej

Ukraińskie drony trafiły w Gazprom. Drugi pożar ogromnych zakładów przerobu gazu
Gaz
Ukraińskie drony trafiły w Gazprom. Drugi pożar ogromnych zakładów przerobu gazu

W pierwszej połowie 2025 r. Turkmenistan zmniejszył wydobycie gazu o 3,2 proc. do 38,9 mld m3, w porównaniu z 40,2 mld m3 w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W tym roku Chiny stały się głównym odbiorcą gazu z Turkmenistanu. Pozostałymi odbiorcami były Azerbejdżan, Turcja (przez Iran), Uzbekistan i Kazachstan, graniczący z Turkmenistanem.

W planach jest import rurami wynoszący 45,1 mld m3. Największym eksporterem gazociągowym do Chin jest Turkmenistan (39,5 mld m3), gdzie Chińczycy mają udziały w czwartym złożu gazowym świata – Gałkanysz

Gazprom przegrywa w Chinach z Turkmenistanem

Obecnie dostawy paliwa z Turkmenistanu do Państwa Środka realizowane są trzema gazociągami przebiegającymi na trasie Turkmenistan–Uzbekistan–Kazachstan–Chiny. Wcześniej informowano, że czwarta nitka ma zostać ułożona na trasie Turkmenistan–Uzbekistan–Tadżykistan–Kirgistan–Chiny.

Czytaj więcej

Jest decyzja w sprawie gazu z Rosji. Unia mówi mu: „żegnaj na zawsze"
Gaz
Jest decyzja w sprawie gazu z Rosji. Unia mówi mu: „żegnaj na zawsze"

Wraz z budową czwartej nitki i osiągnięciem przez gazociąg projektowej przepustowości dostawy turkmeńskiego gazu do Chin powinny wzrosnąć do 65 mld m3 rocznie. Dla porównania Gazprom w tym roku wyeksportował do Chin 38 mld m3 gazu.

Tuż przed napaścią Putina na Ukrainę i utratą unijnego rynku Gazprom próbował podporządkować sobie Turkmenistan, by uniemożliwić większe zaangażowanie kraju na globalnym rynku gazu. Biedna była sowiecka republika ma czwarte zasoby gazu na świecie. Jest największym dostawcą gazu do Chin, ale co ważniejsze może też wesprzeć Unię w jej działaniach, na rzecz rezygnacji z rosyjskich surowców. Poprzez Azerbejdżan (Południowy Korytarz Gazowy, PKG) turkmeński gaz może zasilać Europę. Unia deklarowała wsparcie finansowe dla budowy bezpośredniego połączenia złóż Turkmenistanu z PKG. Obecnie ten projekt może szybko zyskać na realności.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Turkmenistan Surowce Firmy Gazprom Gaz

e-Wydanie