„Tegoroczny poziom produkcji gazu wynosi 80 mld metrów sześciennych i planujemy kontynuować produkcję na tym poziomie w przyszłym roku” – powiedział Maksat Babajew, szef państwowego koncernu Turkmengaz, cytowany przez agencję Reutera.

Turkmenistan ma Gałkanysz

Dodał, że Turkmenistan planuje zwiększyć wydobycie gazu w nadchodzących latach. W 2026 r. rozpocznie się czwarty etap zagospodarowania największego złoża gazu w kraju i czwartego na świecie – Gałkanysz (Odrodzenie). Dzięki temu wydobycie wzrośnie o 10 mld metrów sześciennych gazu rocznie. Dla porównania w 2013 r. Turkmenistan wydobył 59 mld m3 gazu.

W pierwszej połowie 2025 r. Turkmenistan zmniejszył wydobycie gazu o 3,2 proc. do 38,9 mld m3, w porównaniu z 40,2 mld m3 w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W tym roku Chiny stały się głównym odbiorcą gazu z Turkmenistanu. Pozostałymi odbiorcami były Azerbejdżan, Turcja (przez Iran), Uzbekistan i Kazachstan, graniczący z Turkmenistanem.