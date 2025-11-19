Reklama
Putin poszuka ropy w… Korei Północnej. Kreml wybiera sojusze nad obywateli

Kreml tnie wydatki na opiekę zdrowotną Rosjan, ale nie skąpi milionów dolarów na poszukiwania węglowodorów w wodach Korei Północnej. Powód? Chęć odwdzięczenia się reżimowi Kim Dzong Una za dostawy zbrojeniowe.

Publikacja: 19.11.2025 16:45

Foto: KCNA VIA KNS / AFP

Iwona Trusewicz

– Rosyjski dyktator osobiście zażądał oceny „potencjału ropy i gazu w głębinowym basenie Morza Japońskiego na północnokoreańskim szelfie” – powiedziała Irina Okładnikowa, pierwsza wiceminister finansów Rosji, przemawiając w Dumie (niższa izba parlamentu).

Dokumenty północnokoreańskich złóż trafiły do Rosji

Według Okładnikowej w 2026 r. na te cele zapisano w budżecie Rosji wydatki na poziomie 890 mln rubli (11 mln dol.). Jest to część planu mającego na celu „pomoc” Pjongjangowi w rozwiązaniu chronicznego niedoboru energii, donosi angielskojęzyczny portal południowokoreański NK News (z siedzibą w Seulu).

Według portalu Rosja otrzymała już od Korei Północnej część dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia wspólnej eksploracji złóż ropy i gazu na morzu, poinformował Aleksandr Macegora, ambasador Rosji w Korei Północnej. Moskwa i Pjongjang podpisały umowę o współpracy w zakresie poszukiwań węglowodorów na morzu w listopadzie 2023 r.

Rosyjskie Ministerstwo Zasobów Naturalnych stwierdziło wówczas, że będzie w stanie opracować szczegółowy plan poszukiwań geologicznych po otrzymaniu niezbędnych map geofizycznych. Próby znalezienia ropy naftowej w Korei Północnej podejmowano już w czasach ZSRR. Jednak radzieccy specjaliści nie znaleźli żadnych dużych złóż na koreańskim szelfie Morza Żółtego (Japońskiego). Tym razem specjaliści z Rosnieftu i Gazpromu mają być skuteczniejsi.

Jak Kim pomaga Rosji

Przypomnijmy, że od agresji Putina na Ukrainę reżim Kima jest największym dostawcą pocisków artyleryjskich dla wojsk rosyjskiego agresora. Rosyjscy turyści są też szansą dla raczkujących kurortów narciarskich Korei Północnej. Kim Dzong Un zaopatruje też Rosję w tanią siłę roboczą, a rosyjską armię – w tanich koreańskich żołnierzy. Sam reżim dobrze na tym zarabia, teraz chce jeszcze mocniej wykorzystać „przyjacielską pomoc”.

Korea Północna od dziesięcioleci podlega surowym sankcjom ONZ, w tym zakazowi importu ropy naftowej i produktów naftowych przekraczającym 500 tys. baryłek rocznie. Stały kryzys energetyczny wywołany głównie przez nieudolność i korupcję koreańskiego reżimu sprawia, że liczącemu 26 mln ludzi krajowi brakuje paliwa dla przemysłu i transportu, a przede wszystkim dla utrzymania milionowej armii. W latach 2023-2024 Rosja, która sama stała się obiektem licznych sankcji, rozpoczęła dostawy produktów naftowych do Korei Północnej, łamiąc międzynarodowe ograniczenia.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Korea Północna Surowce Ropa Naftowa Gaz

