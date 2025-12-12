Aktualizacja: 12.12.2025 17:22 Publikacja: 12.12.2025 16:43
Pięć lat temu – w sierpniu 2020 r. – rosyjski budżet zanotował najniższe miesięczne wpływy z eksportu ropy naftowej i gazu, wynoszące 405 mld rubli. Powodem był gwałtowny spadek popytu, a za tym i cen spowodowany pandemią Covid-19. Teraz pandemii nie ma, ale rosyjskie państwowe przychody z ropy i gazu znów są na poziomie 2020 r.
W grudniu prawdopodobnie spadną o prawie połowę w porównaniu z rokiem poprzednim, do 410 miliardów rubli (5,17 mld dol.), w wyniku spadającego popytu, który wymusza na rosyjskich koncernach rekordowe zniżki cenowe, policzyła w piątek agencja Reuters.
Dochody z ropy naftowej i gazu są głównym źródłem gotówki dla Kremla, stanowiąc jedną czwartą wpływów z budżetu federalnego. To z nich głównie Władimir Putin finansuje rozpętaną przez siebie wojnę. W całym roku dochody mają spaść o prawie jedną czwartą do 8,44 bln rubli, zgodnie z obliczeniami opartymi na danych ze źródeł branżowych i oficjalnych statystykach dotyczących produkcji, rafinacji i dostaw.
Siergiej Konigin, starszy analityk moskiewskiego banku inwestycyjnego Sinara, wyjaśnia, że miesięczny deficyt budżetowy w wysokości 1,6 bln rubli (70 mld zł), przewidywany na grudzień, zostanie pokryty obligacjami państwowymi, ale 2026 r. będzie dla Rosji dużo trudniejszy.
„Przyszły rok stanowi duże wyzwanie dla budżetu, ponieważ został on uchwalony w optymistycznym scenariuszu ceny ropy naftowej na poziomie 59 dol. za baryłkę i 92 dol. za rubla” – dodaje analityk.
Tymczasem rzeczywistość uderzyła mocno w plany Kremla. Cena rosyjskiej ropy naftowej, wykorzystywana do celów podatkowych, spadła w listopadzie o 16,4 proc. w porównaniu z październikiem, do średnio 44,87 dol. za baryłkę (poniżej poziomu sankcyjnego pułapu cenowego wynoszącego obecnie 47,5 dol. za baryłkę). Niekorzystnie na wielkość przychodów budżetowych wpływa też fakt, że rubel umocnił się do 80,35 rubli za dolara.
Konigin spodziewa się, że poprawki do budżetu, które zostaną wprowadzone wiosną przyszłego r., umożliwią wykorzystanie Funduszu Narodowego Dobrobytu do pokrycia deficytu przy założeniu niższej ceny ropy. Pod warunkiem, że wcześniej jego zawartości nie pochłonie rosyjska wojna.
Ukraina i jej zachodni partnerzy wielokrotnie powtarzali, że chcą ograniczyć dochody z rosyjskiej ropy, aby zmusić drugiego co do wielkości eksportera surowca na świecie do zakończenia wojny.
