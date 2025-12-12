Reklama

Eksport ropy i gazu z Rosji wrócił do poziomu z czasu pandemii

Grudzień będzie najgorszym od pięciu lat miesiącem dla eksportu rosyjskich surowców energetycznych. Dochody Kremla z ropy i gazu spadną do poziomu, gdy świat zamknął się na czas pandemii Covid-19.

Publikacja: 12.12.2025 16:43

Eksport ropy i gazu z Rosji wrócił do poziomu z czasu pandemii

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Pięć lat temu – w sierpniu 2020 r. – rosyjski budżet zanotował najniższe miesięczne wpływy z eksportu ropy naftowej i gazu, wynoszące 405 mld rubli. Powodem był gwałtowny spadek popytu, a za tym i cen spowodowany pandemią Covid-19. Teraz pandemii nie ma, ale rosyjskie państwowe przychody z ropy i gazu znów są na poziomie 2020 r. 

W grudniu prawdopodobnie spadną o prawie połowę w porównaniu z rokiem poprzednim, do 410 miliardów rubli (5,17 mld dol.), w wyniku spadającego popytu, który wymusza na rosyjskich koncernach rekordowe zniżki cenowe, policzyła w piątek agencja Reuters.

Mniej pieniędzy na wojnę w Ukrainie

Dochody z ropy naftowej i gazu są głównym źródłem gotówki dla Kremla, stanowiąc jedną czwartą wpływów z budżetu federalnego. To z nich głównie Władimir Putin finansuje rozpętaną przez siebie wojnę. W całym roku dochody mają spaść o prawie jedną czwartą do 8,44 bln rubli, zgodnie z obliczeniami opartymi na danych ze źródeł branżowych i oficjalnych statystykach dotyczących produkcji, rafinacji i dostaw.

Czytaj więcej

Rosyjska ropa najtańsza od początku wojny
Ropa
Rosyjska ropa najtańsza od początku wojny

Siergiej Konigin, starszy analityk moskiewskiego banku inwestycyjnego Sinara, wyjaśnia, że miesięczny deficyt budżetowy w wysokości 1,6 bln rubli (70 mld zł), przewidywany na grudzień, zostanie pokryty obligacjami państwowymi, ale 2026 r. będzie dla Rosji dużo trudniejszy.

Reklama
Reklama

Ropa z Rosji tańsza od pułapu cenowego Zachodu

„Przyszły rok stanowi duże wyzwanie dla budżetu, ponieważ został on uchwalony w optymistycznym scenariuszu ceny ropy naftowej na poziomie 59 dol. za baryłkę i 92 dol. za rubla” – dodaje analityk.

Tymczasem rzeczywistość uderzyła mocno w plany Kremla. Cena rosyjskiej ropy naftowej, wykorzystywana do celów podatkowych, spadła w listopadzie o 16,4 proc. w porównaniu z październikiem, do średnio 44,87 dol. za baryłkę (poniżej poziomu sankcyjnego pułapu cenowego wynoszącego obecnie 47,5 dol. za baryłkę). Niekorzystnie na wielkość przychodów budżetowych wpływa też fakt, że rubel umocnił się do 80,35 rubli za dolara.

Czytaj więcej

Zegar tyka dla Łukoilu. Kto chce przejąć zagraniczne aktywa Rosjan?
Ropa
Zegar tyka dla Łukoilu. Kto chce przejąć zagraniczne aktywa Rosjan?

Konigin spodziewa się, że poprawki do budżetu, które zostaną wprowadzone wiosną przyszłego r., umożliwią wykorzystanie Funduszu Narodowego Dobrobytu do pokrycia deficytu przy założeniu niższej ceny ropy. Pod warunkiem, że wcześniej jego zawartości nie pochłonie rosyjska wojna.

Ukraina i jej zachodni partnerzy wielokrotnie powtarzali, że chcą ograniczyć dochody z rosyjskiej ropy, aby zmusić drugiego co do wielkości eksportera surowca na świecie do zakończenia wojny.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Surowce Ropa Naftowa Gaz deficyt budżetowy
Tradycja Barbórki pojawiła się na ziemiach polskich już w XVIII wieku. Górnicy rozpoczynali dzień ms
Surowce i Paliwa
Nowoczesny biznes też świętuje Barbórkę
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Ropa i gaz potaniały solidnie. Pogoda ważniejsza od Donalda Trumpa
Surowce i Paliwa
Ropa i gaz potaniały solidnie. Pogoda ważniejsza od Donalda Trumpa
Premier Węgier Viktor Orbán podczas spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu
Surowce i Paliwa
Czego Viktor Orbán nie mówi Węgrom. Oto cena łaski Waszyngtonu
Zakłady Chemiczne - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w Policach
Surowce i Paliwa
Grupa Azoty z nową strategią. Oto jej główne założenia
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Materiał Promocyjny
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Prezydent Rosji Władimir Putin podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO) w Tianjini
Surowce i Paliwa
Kreml potrzebuje metali ziem rzadkich. Chińczycy nie pomogą
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama