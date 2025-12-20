Aktualizacja: 20.12.2025 15:27 Publikacja: 20.12.2025 08:14
Celem transformacji w branży ciepłowniczej jest przejście na technologie bezemisyjne
– Transformację sektora ciepłowniczego jako całości spowalnia w znacznym stopniu brak ostatecznych, strategicznych dokumentów rządowych, np. strategii dla ciepłownictwa – wyjaśnia Regulski. – To powoduje, że wielu decydentów nie zawsze do końca wie, jaki powinien być prawidłowy kierunek inwestycyjny – dodaje.
Podkreśla, że proces ten musi mieć szerokie wsparcie inwestycyjne – zarówno w formie dotacji, jak i pochodzące z finansowania komercyjnego, np. kredytów bankowych.
Celem transformacji, którą przechodzi ciepłownictwo, jest przejście na technologie bezemisyjne. Branża powoli odchodzi od węgla. Wiele podmiotów stawia na biomasę. Pojawiają się jednak pytania o jej dostępność. – Transformacja w sektorze ciepłowniczym nie będzie oparta na jednej technologii, to nie będzie tak, że do tej pory mieliśmy węgiel, a teraz w całości zastąpi go biomasa. W nowych systemach ciepło może być pozyskiwane z różnych technologii, ważne, żeby miały one jedną cechę wspólną – żeby te technologie były bezemisyjne – mówi Bogusław Regulski.
IGCP tłumaczy, że nie wszystkie „przyszłościowe” technologie mogą obsłużyć taki rynek ciepła, jaki mamy obecnie – czyli rynek, na którym powszechnie stosowane są tzw. systemy wysokotemperaturowe. – Przykładowo, pompa ciepła w najprostszej postaci nie wytwarza ciepła o wysokich temperaturach, ale to nie oznacza, że różnych technologii nie można razem połączyć w systemie ciepłowniczym – wyjaśnia. Tłumaczy, że są opinie, że przyszłością systemów ciepłowniczych będą systemy niskotemperaturowe, które są w stanie pogodzić różne technologie wytwarzania ciepła.
WNP przywołuje raport Urzędu Regulacji Energetyki (URE), z którego wynika, że sprzedaż ciepła przez firmy ciepłownicze spada. Według Regulskiego tego trendu nie da się powstrzymać. Jednak nie jest to zła wiadomość. – Gdybyśmy przełamali ten trend, to by oznaczało, że nie poprawiamy efektywności energetycznej. Nasze doświadczenia z ostatnich lat pokazują, że rynek ciepłowniczy się rozwija. Tylko jest to rynek mierzony nie gigadżulami, lecz przyłączeniami liczonymi w metrach kwadratowych powierzchni do ogrzania – mówi.
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
