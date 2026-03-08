– Żadna propozycja zmiany przepisów nie przyniesie natychmiastowych efektów i konieczne może okazać się rozwiązanie pomostowe w celu obniżenia cen energii w ciągu najbliższych 2–5 lat, dopóki czysta transformacja nie złagodzi presji na ceny energii, co już widać w niektórych regionach – czytamy w dokumencie, do którego dotarła agencja Reuters.

Komisja ma zająć się opłatami sieciowymi, które stanowią około 18 proc. rachunku za energię elektryczną w przemyśle, a także podatkami i opłatami krajowymi, a także kosztami emisji dwutlenku węgla, które stanowią około 11 proc. rachunku.

W dokumencie wskazano, że rządy nie wykorzystują w wystarczającym stopniu istniejących narzędzi obniżania rachunków za energię elektryczną przedsiębiorstw, w tym pomocy państwa na pokrycie kosztów emisji dwutlenku węgla i kontraktów różnicowych gwarantujących przemysłowym odbiorcom stabilną cenę energii. KE stwierdza także, że jeśli zakłócenia w dostawach energii będą się pogłębiać, Bruksela musi być gotowa wprowadzić środki zachęcające konsumentów do mniejszego zużycia energii, tak jak zrobiła to w 2022 r., gdy Rosja ograniczyła dostawy gazu.

Polski rząd ma inny pomysł. Zmienić sposób liczenia taryf za przesył energii

Pod koniec lutego, kiedy docierały do nas pierwsze przecieki, „Rzeczpospolita” zapytała Ministerstwo Energii o kierunki, w stronę których zmierza Bruksela. Ministerstwo Energii traktuje zalecenia KE jako jedno z możliwych działań w obszarze obniżania kosztów energii. Resort wskazuje także, że obniżenie tylko samych podatków spowoduje tylko uszczuplenie krajowych budżetów. – Decyzje podatkowe, w tym dotyczące VAT, muszą być jednak dostosowane do możliwości budżetowych Polski, zaplanowane w dłuższym horyzoncie czasowym oraz realizowane w sposób zapewniający stabilność finansów państwa – wskazywał resort energii.