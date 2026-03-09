Z kolei Miłosz Motyka, minister energii, na antenie Radia RMF FM, pytany o możliwość obniżenia akcyzy i VAT-u, powiedział, że nie wyklucza żadnego scenariusza. W grę wchodzi m.in. obniżka marży do odpowiedniego poziomu, tak, żeby zagwarantować również odpowiednią podaż paliw. Nie jest natomiast przewidziana reglamentacja na stacjach.

Wzrost ruchu w bazach paliw PERN. Czy dostawy są zagrożone?

Operator przesyłu i magazynów ropy i paliw, PERN, informuje nas, że ruch w bazach paliw PERN jest większy. – Widzimy wzmożone zainteresowanie rynku. Obciążenie baz jest na wysokim, ale niegenerującym ryzyk operacyjnych poziomie. Bazy paliw są przygotowane na wszelkie wahania w odbiorze paliw, dysponując wysokowydajnymi, multiprodyktowymi frontami załadunku cystern drogowych – zapewnia nas Paweł Łukaszewicz, rzecznik prasowy PERN. Pytany o zabezpieczenie rezerw w magazynach, rzecznik dodawał, że obecnie wszystkie operacje przebiegają płynnie i zgodnie z planem, bez ryzyka zakłóceń w pracy infrastruktury.

Ceny w hurcie oleju napędowego i benzyny jednak bardzo szybko rosną i póki co rząd nie ma pomysłu, jak temu przeciwdziałać, a ewentualny dobór narzędzi będzie zależał od tego, jak długo ta wojna potrwa. Orlen, pytany o bieżącą sytuację na rynku, odpowiada, że na bieżąco monitoruje sytuację rynkową oraz geopolityczną i podejmuje decyzje adekwatnie do aktualnych uwarunkowań, w trosce o stabilność rynku paliw oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju. – Na chwilę obecną dostawy ropy są realizowane zgodnie z harmonogramem i nie są w żaden sposób zagrożone. Strategia dywersyfikacji dostaw, realizowana przez Orlen, w istotny sposób ogranicza ekspozycję spółki na ryzyko związane z niestabilnością w tym regionie – wskazuje biuro prasowe. Struktura dostaw oparta jest na kierunkach niewymagających tranzytu przez region Bliskiego Wschodu. – W przypadku jakichkolwiek potencjalnych zakłóceń uruchomione zostaną alternatywne kierunki zaopatrzenia. O dalszych decyzjach Spółka będzie informować za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji – zapewnia spółka.

Niemal zerowe marże Orlenu

Orlen, nie czekając jednak na ewentualne interwencje, utrzymuje – jak zapewnia – niemal zerowe marże na sprzedawanych paliwach. Spółka przekazała nam, że średnia marża detaliczna osiągnięta w 2025 r. na litrze oleju napędowego sprzedawanego na stacjach Orlenu wynosiła około 25 groszy ponad próg rentowności. – W związku z gwałtownymi wzrostami cen paliw na rynkach światowych niemal całkowicie zrezygnowaliśmy ze stosowania tej marży, redukując ją niemal do zera – informuje nas koncern.