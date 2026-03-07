Z tego artykułu dowiesz się: Jak kształtowały się globalne koszty technologii bateryjnych i odnawialnych źródeł energii w ostatnim roku?

Analitycy BloombergNEF przygotowali coroczny raport „Levelized Cost of Electricity 2026”. Koncentruje się on na tzw. współczynniku LCOE (Levelized Cost of Electricity). To uśredniony, jednostkowy koszt wytworzenia 1 MWh. Z raportu wynika, że koszty bateryjnych magazynów energii spadły do rekordowo niskich poziomów w poprzednim roku. W tym samym czasie koszty technologii wiatrowych i fotowoltaicznych pierwszy raz od lat podrożały rok do roku. Był to efekt wciąż nieodbudowanych zerwanych łańcuchów dostaw, które teraz wskutek wojny na Bliskim Wschodzie mogą się tylko pogłębić.

OZE w górę, magazyny energii w dół

Pomimo globalnego wzrostu protekcjonizmu, wyzwań w łańcuchu dostaw i wyższych kosztów finansowania, BNEF przewiduje, że innowacje i większa konkurencja będą nadal prowadzić do spadku kosztów technologii czystej energii. Do 2035 r. BNEF prognozuje spadek LCOE o 30 proc. w sektorze fotowoltaiki, 25 proc. w magazynach energii, 23 proc. w lądowej energetyce wiatrowej i 20 proc. w morskiej energetyce wiatrowej.

Koszty projektów wiatrowych nadal różnią się w zależności od regionów, przy czym Chiny zachowują przewagę kosztową. Napięte łańcuchy dostaw morskiej energetyki wiatrowej spowodowały wzrost kosztów na niemal wszystkich głównych rynkach, a w skali globalnej wzrost ten wyniósł 12 proc. W szczególności w Wielkiej Brytanii koszty niedawno sfinansowanych morskich projektów wiatrowych są obecnie o 69 proc. wyższe niż pięć lat temu, a BNEF przewiduje, że koszty te pozostaną wysokie co najmniej do 2030 r.