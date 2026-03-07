Reklama

Przełom cenowy na rynku baterii. Magazyny tanieją, OZE drożeje

Ceny technologii bateryjnych spadły w ubiegłym roku do najniższego poziomu w historii. Dla porównania technologie OZE w tym samym czasie podrożały – wynika z raportu BloombergNEF dot. ceny technologii w sektorze energetycznym.

Publikacja: 07.03.2026 14:37

Magazyn energii

Magazyn energii

Foto: Adobe Stock

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak kształtowały się globalne koszty technologii bateryjnych i odnawialnych źródeł energii w ostatnim roku?
  • Jakie czynniki wpłynęły na wzrost kosztów technologii wiatrowych i fotowoltaicznych?
  • Jakie są przewidywania dotyczące przyszłych zmian kosztów dla poszczególnych technologii czystej energii?
  • Co przyczyniło się do rekordowego spadku kosztów bateryjnych magazynów energii?
  • Jakie konsekwencje dla rynku energetycznego niesie za sobą dynamiczny spadek cen baterii?
  • Czy koszty wytwarzania energii z paliw kopalnych również uległy zmianie?

Analitycy BloombergNEF przygotowali coroczny raport „Levelized Cost of Electricity 2026”. Koncentruje się on na tzw. współczynniku LCOE (Levelized Cost of Electricity). To uśredniony, jednostkowy koszt wytworzenia 1 MWh. Z raportu wynika, że koszty bateryjnych magazynów energii spadły do rekordowo niskich poziomów w poprzednim roku. W tym samym czasie koszty technologii wiatrowych i fotowoltaicznych pierwszy raz od lat podrożały rok do roku. Był to efekt wciąż nieodbudowanych zerwanych łańcuchów dostaw, które teraz wskutek wojny na Bliskim Wschodzie mogą się tylko pogłębić. 

OZE w górę, magazyny energii w dół

Pomimo globalnego wzrostu protekcjonizmu, wyzwań w łańcuchu dostaw i wyższych kosztów finansowania, BNEF przewiduje, że innowacje i większa konkurencja będą nadal prowadzić do spadku kosztów technologii czystej energii. Do 2035 r. BNEF prognozuje spadek LCOE o 30 proc. w sektorze fotowoltaiki, 25 proc. w magazynach energii, 23 proc. w lądowej energetyce wiatrowej i 20 proc. w morskiej energetyce wiatrowej.

Koszty projektów wiatrowych nadal różnią się w zależności od regionów, przy czym Chiny zachowują przewagę kosztową. Napięte łańcuchy dostaw morskiej energetyki wiatrowej spowodowały wzrost kosztów na niemal wszystkich głównych rynkach, a w skali globalnej wzrost ten wyniósł 12 proc. W szczególności w Wielkiej Brytanii koszty niedawno sfinansowanych morskich projektów wiatrowych są obecnie o 69 proc. wyższe niż pięć lat temu, a BNEF przewiduje, że koszty te pozostaną wysokie co najmniej do 2030 r.

W 2025 r. wzrosły również koszty wytwarzania energii cieplnej. Ceny urządzeń w nowo budowanych elektrowniach gazowych i węglowych wzrosły, co spowodowało wzrost globalnego uśrednionego kosztu energii elektrycznej dla turbin gazowo-parowych (CCGT) o 16 proc. do 102 dol./MWh. To najwyższy poziom w historii.

Ceny baterii szybko spadają 

Dane BNEF pokazują, że globalny koszt referencyjny projektu czterogodzinnej baterii spadł o 27 proc. rok do roku, osiągając 78 dolarów za megawatogodzinę (MWh) w 2025 r. To rekordowo niski poziom od czasu, gdy BNEF rozpoczął monitorowanie kosztów, a więc od 2009 r. Do gwałtownego spadku przyczyniły się niższe ceny komponentów, rosnąca konkurencja między producentami i udoskonalone projektowanie systemów. Spadające koszty baterii przyspieszają również budowę łączonych projektów odnawialnych źródeł energii. W 2025 r. deweloperzy oddali do użytku 87 GW mocy w energetyce fotowoltaicznej i magazynach energii, dostarczając energię po średniej cenie 57 dol. za MWh.

Dla porównania, koszt referencyjny typowej farmy słonecznej wzrósł o 6 proc. w porównaniu z rokiem 2025, osiągając 39 dol./MWh, podczas gdy koszt lądowej farmy wiatrowej osiągnął 40 dol./MWh, a morskiej – 100 dol./MWh na całym świecie.

– Wraz z dalszym spadkiem kosztów, spodziewamy się, że magazynowanie energii w bateriach zwiększy przychody z projektów fotowoltaicznych, wesprze szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i przyspieszy przejście na bilansowanie systemów opartych na magazynowaniu energii z wykorzystaniem mocy szczytowej opartej na paliwach kopalnych – czytamy w raporcie.

e-Wydanie
