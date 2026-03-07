Magazyn energii
Analitycy BloombergNEF przygotowali coroczny raport „Levelized Cost of Electricity 2026”. Koncentruje się on na tzw. współczynniku LCOE (Levelized Cost of Electricity). To uśredniony, jednostkowy koszt wytworzenia 1 MWh. Z raportu wynika, że koszty bateryjnych magazynów energii spadły do rekordowo niskich poziomów w poprzednim roku. W tym samym czasie koszty technologii wiatrowych i fotowoltaicznych pierwszy raz od lat podrożały rok do roku. Był to efekt wciąż nieodbudowanych zerwanych łańcuchów dostaw, które teraz wskutek wojny na Bliskim Wschodzie mogą się tylko pogłębić.
Czytaj więcej
Grupa Tauron jako jedna z pierwszych dużych grup energetycznych rozwiązuje worek z bateryjnymi magazynami energii. Firma oddała do użytku pierwsze...
Pomimo globalnego wzrostu protekcjonizmu, wyzwań w łańcuchu dostaw i wyższych kosztów finansowania, BNEF przewiduje, że innowacje i większa konkurencja będą nadal prowadzić do spadku kosztów technologii czystej energii. Do 2035 r. BNEF prognozuje spadek LCOE o 30 proc. w sektorze fotowoltaiki, 25 proc. w magazynach energii, 23 proc. w lądowej energetyce wiatrowej i 20 proc. w morskiej energetyce wiatrowej.
Koszty projektów wiatrowych nadal różnią się w zależności od regionów, przy czym Chiny zachowują przewagę kosztową. Napięte łańcuchy dostaw morskiej energetyki wiatrowej spowodowały wzrost kosztów na niemal wszystkich głównych rynkach, a w skali globalnej wzrost ten wyniósł 12 proc. W szczególności w Wielkiej Brytanii koszty niedawno sfinansowanych morskich projektów wiatrowych są obecnie o 69 proc. wyższe niż pięć lat temu, a BNEF przewiduje, że koszty te pozostaną wysokie co najmniej do 2030 r.
Czytaj więcej
Pomimo działań militarnych w Zatoce Perskiej, system magazynowania gazu w Polsce działa w pełni stabilnie, bez zakłóceń, realizując standardowy cyk...
W 2025 r. wzrosły również koszty wytwarzania energii cieplnej. Ceny urządzeń w nowo budowanych elektrowniach gazowych i węglowych wzrosły, co spowodowało wzrost globalnego uśrednionego kosztu energii elektrycznej dla turbin gazowo-parowych (CCGT) o 16 proc. do 102 dol./MWh. To najwyższy poziom w historii.
Dane BNEF pokazują, że globalny koszt referencyjny projektu czterogodzinnej baterii spadł o 27 proc. rok do roku, osiągając 78 dolarów za megawatogodzinę (MWh) w 2025 r. To rekordowo niski poziom od czasu, gdy BNEF rozpoczął monitorowanie kosztów, a więc od 2009 r. Do gwałtownego spadku przyczyniły się niższe ceny komponentów, rosnąca konkurencja między producentami i udoskonalone projektowanie systemów. Spadające koszty baterii przyspieszają również budowę łączonych projektów odnawialnych źródeł energii. W 2025 r. deweloperzy oddali do użytku 87 GW mocy w energetyce fotowoltaicznej i magazynach energii, dostarczając energię po średniej cenie 57 dol. za MWh.
Dla porównania, koszt referencyjny typowej farmy słonecznej wzrósł o 6 proc. w porównaniu z rokiem 2025, osiągając 39 dol./MWh, podczas gdy koszt lądowej farmy wiatrowej osiągnął 40 dol./MWh, a morskiej – 100 dol./MWh na całym świecie.
– Wraz z dalszym spadkiem kosztów, spodziewamy się, że magazynowanie energii w bateriach zwiększy przychody z projektów fotowoltaicznych, wesprze szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i przyspieszy przejście na bilansowanie systemów opartych na magazynowaniu energii z wykorzystaniem mocy szczytowej opartej na paliwach kopalnych – czytamy w raporcie.
Paweł Wojtunik, były szef CBA trafił do Orlenu. W zarządzie będzie odpowiadał za bezpieczeństwo. To nie jedyne z...
Amerykański gigant chce uzyskać od Kuby odszkodowanie za majątek skonfiskowany przez Fidela Castro 66 lat temu.
O ponad 8,5 mld zł Grupa Orlen zwiększyła wyniki netto w 2025 r. względem 2024 r. Spółka zapowiedziała także zak...
Po ponad dwóch latach prac tzw. mała strategia energetyczna ma w marcu wreszcie zostać przyjęta przez rząd. Prac...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas