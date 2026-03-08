Z tego artykułu dowiesz się: Jaki jest wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie na globalny rynek energetyczny.

W jaki sposób rosnące ceny gazu ziemnego przekładają się na zapotrzebowanie oraz wycenę węgla.

Dlaczego węgiel jest rozpatrywany jako alternatywa dla drożejącego gazu w obecnej sytuacji.

Jakie możliwości rynkowe otwiera bieżąca koniunktura dla polskich kopalń węgla.

Jakie konkretne tendencje cenowe zaobserwowano na rynkach węgla energetycznego po wybuchu konfliktu.

Kiedy można spodziewać się, że polskie indeksy węglowe zareagują na globalne wzrosty cen.

Kiedy Rosja dopuściła się agresji na Ukrainę, ceny gazu ziemnego zbliżyły się w sierpniu 2022 r. do 350 euro za MWh. Europa szukała wówczas tańszego zamiennika przed zbliżającą się zimą. Tym okazał się węgiel. W efekcie Polska stała się w 2022 r. eksporterem energii netto, a polskie kopalnie w 2023 r. osiągnęły 5 mld zł zysku netto. Wojna na Bliskim Wschodzie może otworzyć znacznie mniejszą niż wtedy, ale jednak szansę na wzrost cen węgla.

Ceny węgla wzrosły w ślad za gazem

Europejskie ceny węgla energetycznego wykorzystywanego w elektrowniach wzrosły w minionym tygodniu o ok. 30 proc., osiągając 133 dol. za tonę, a podobne wzrosty odnotowano na rynkach australijskim i azjatyckim. Do cen z 2022 r. jest jeszcze droga daleka. Wówczas tona węgla kosztowała wówczas nawet 400 dol. Sama wojna w Iranie ma bowiem niewielki bezpośredni wpływ na transport węgla na świecie – bardzo niewiele ładunków przepływa przez Cieśninę Ormuz. Jednak sama wojna spowodowała gwałtowny wzrost cen ropy naftowej i gazu oraz wzbudziła obawy dotyczące dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG). Ceny gazu w Europie wzrosły o 53 proc. od wybuchu działań wojennych. To skłoniło firmy energetyczne, które zazwyczaj polegają na gazie, do zwrócenia się w stronę elektrowni węglowych.

– Przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie może spowodować prawie dwukrotny wzrost cen węgla do około 250 dol. za tonę, szczególnie jeśli kryzys energetyczny doprowadzi do ponownego uruchomienia zamkniętych elektrowni węglowych – powiedział Alex Thackrah, starszy menedżer ds. węgla w Argus w rozmowie z Financial Times. – Jeśli będziemy mieli do czynienia z przedłużającym się okresem zakłóceń w dostawach LNG, przełoży się to na znacznie wyższą cenę węgla – dodał Thackrah.