Reklama

Wojna na Bliskim Wschodzie otwiera szansę dla węgla

Węgiel może okazać się cichym wygranym konfliktu w Zatoce Perskiej. W obliczu szybko rosnących cen gazu, to „czarne złoto” może zyskać na uznaniu. Rynek zaczął poszukiwać alternatywy dla drożejącego gazu. Podobnie jak 4 lata temu, tak i teraz może nim być gaz. To także szansa dla polskich kopalń.

Publikacja: 08.03.2026 11:01

Wojna na Bliskim Wschodzie otwiera szansę dla węgla

Foto: REUTERS/Barbara Lewis

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaki jest wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie na globalny rynek energetyczny.
  • W jaki sposób rosnące ceny gazu ziemnego przekładają się na zapotrzebowanie oraz wycenę węgla.
  • Dlaczego węgiel jest rozpatrywany jako alternatywa dla drożejącego gazu w obecnej sytuacji.
  • Jakie możliwości rynkowe otwiera bieżąca koniunktura dla polskich kopalń węgla.
  • Jakie konkretne tendencje cenowe zaobserwowano na rynkach węgla energetycznego po wybuchu konfliktu.
  • Kiedy można spodziewać się, że polskie indeksy węglowe zareagują na globalne wzrosty cen.

Kiedy Rosja dopuściła się agresji na Ukrainę, ceny gazu ziemnego zbliżyły się w sierpniu 2022 r. do 350 euro za MWh. Europa szukała wówczas tańszego zamiennika przed zbliżającą się zimą. Tym okazał się węgiel. W efekcie Polska stała się w 2022 r. eksporterem energii netto, a polskie kopalnie w 2023 r. osiągnęły 5 mld zł zysku netto. Wojna na Bliskim Wschodzie może otworzyć znacznie mniejszą niż wtedy, ale jednak szansę na wzrost cen węgla.

Ceny węgla wzrosły w ślad za gazem 

Europejskie ceny węgla energetycznego wykorzystywanego w elektrowniach wzrosły w minionym tygodniu o ok. 30 proc., osiągając 133 dol. za tonę, a podobne wzrosty odnotowano na rynkach australijskim i azjatyckim. Do cen z 2022 r. jest jeszcze droga daleka. Wówczas tona węgla kosztowała wówczas nawet 400 dol. Sama wojna w Iranie ma bowiem niewielki bezpośredni wpływ na transport węgla na świecie – bardzo niewiele ładunków przepływa przez Cieśninę Ormuz. Jednak sama wojna spowodowała gwałtowny wzrost cen ropy naftowej i gazu oraz wzbudziła obawy dotyczące dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG). Ceny gazu w Europie wzrosły o 53 proc. od wybuchu działań wojennych. To skłoniło firmy energetyczne, które zazwyczaj polegają na gazie, do zwrócenia się w stronę elektrowni węglowych.

Czytaj więcej:

Kryzysowa stabilizacja na rynku gazu. Kryzys sprzed 4 lat nam nie grozi
Raporty ekonomiczne Kryzysowa stabilizacja na rynku gazu. Kryzys sprzed 4 lat nam nie grozi

Pro

– Przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie może spowodować prawie dwukrotny wzrost cen węgla do około 250 dol. za tonę, szczególnie jeśli kryzys energetyczny doprowadzi do ponownego uruchomienia zamkniętych elektrowni węglowych – powiedział Alex Thackrah, starszy menedżer ds. węgla w Argus w rozmowie z Financial Times. – Jeśli będziemy mieli do czynienia z przedłużającym się okresem zakłóceń w dostawach LNG, przełoży się to na znacznie wyższą cenę węgla – dodał Thackrah.

Reklama
Reklama

Polskie kopalnie mogą odczuć wyższe ceny węgla 

Rosnące ceny gazu to nieoczekiwana szansa na ożywienie na rynku węgla także w Polsce. – Ceny węgla rosną od czasu wojny w Zatoce o 30 – 40 proc. na światowych giełdach. Świat szuka alternatywy dla drożejącego w czasie kryzysu gazu i jak zwykle wybiera węgiel. To szansa także dla polskich spółek węglowych na większą sprzedaż surowca i wyższe ceny. Ona może się pojawić, ale w dłuższym horyzoncie czasowym, bowiem polskie indeksy węglowe reagują z 2-3-miesięcznym opóźnieniem gazowym – mówi analityk Erste Securities, Jakub Szkopek. Spółki mają co sprzedawać, bo na zwałach przy kopalniach znajduje się ok. 5 mln ton, a sama energetyka dysponuje kolejnymi zapasami rzędu 7 mln ton. – Odbicie w cenach i wyższe zapotrzebowanie na węgiel możemy zaobserwować najwcześniej w kwietniu. Jeśli ceny gazu nadal będą wysokie, to węgiel może drożeć także w kontraktach terminowych na koniec tego roku. Ceny węgla zawsze podążają za gazem – mówi analityk Erste Securities.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Sprzedaż dwóch spółek z JSW to za mało. JSW Koks będzie następne?
Węgiel
Sprzedaż dwóch spółek z JSW to za mało. JSW Koks będzie następne?
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Materiał Promocyjny
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Aktualnym priorytetem dla spółki JSW jest utrzymanie płynności finansowej
Węgiel
JSW walczy o płynność finansową. Zarząd mówi o nowych źródłach finansowania
ARP kupi spółki należące do JSW? Zdecyduje walne zgromadzenie spółki
Węgiel
ARP kupi spółki należące do JSW? Zdecyduje walne zgromadzenie spółki
Prezes zarządu Bogdanki Zbigniew Stopa
Węgiel
Prezes Bogdanki: nie da się konkurować z węglem sprzedawanym poniżej kosztów
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama