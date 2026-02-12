– System wdrożono w celu ograniczenia emisji CO 2 i jednocześnie umożliwienia firmom przejścia na produkcję wolną od CO 2 . Jeśli więc nie uda się tego osiągnąć i jeśli to nie jest właściwe narzędzie, powinniśmy być bardzo otwarci na jego zmianę lub przynajmniej odroczenie terminów – powiedział Merz.

Jeśli jednak ma dojść do jakichkolwiek zmian w ETS, to na nie jeszcze poczekamy. Komisja Europejska pokaże projekt znowelizowanej dyrektywy ETS w lipcu 2026 r. Jak informuje nas resort klimatu, Polska zaczyna pracę nad stanowiskiem w sprawie rewizji ETS, a uwagi i propozycje zmian przesłano do KE już w ubiegłym roku.

Liczymy na darmowe uprawnienia

Polsce zależy przede wszystkim na darmowych uprawnieniach do emisji CO 2 . – Na pewno będziemy walczyć o utrzymanie bezpłatnych pozwoleń dla ciepłownictwa i przemysłu. Wielokrotnie mówiłem o tym na spotkaniach w Brukseli. Cieszę się, że ten przekaz jest słyszalny. Ale diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Na nie trzeba poczekać – mówi nam Krzysztof Bolesta, wiceminister klimatu i środowiska odpowiedzialny za rozmowy z Komisją Europejską.

Jedną z rozważanych propozycji jest udzielenie darmowych uprawnień do emisji CO 2 w zamian za modernizowanie produkcji. – Taki system dodatkowych 30 proc. darmowych uprawnień wynegocjowaliśmy dla polskiego ciepłownictwa w czasie polskiej prezydencji. To może być dobry pomysł również dla innych sektorów, ale nie jako jedyne narzędzie, tylko jako część systemowego podejścia – mówi nam wiceminister Bolesta. Jak by to mogło działać? Wiceminister tłumaczy, że mogłyby zostać utrzymane bezpłatne pozwolenia na niezmienionym poziomie, a wskaźniki nie zaostrzane, ale w zamian byłyby wymagane plany inwestycyjne.

Czym jest EU ETS?

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (European Union Emissions Trading System, w skrócie EU ETS) jest głównym unijnym narzędziem przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. System został ustanowiony w 2005 r. w celu wspierania zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w sposób efektywny pod względem kosztów oraz skuteczny gospodarczo.