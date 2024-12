Kto sfinansuje budowę pierwszej elektrowni jądrowej

Polski rząd zapowiedział zastrzyk kapitałowy dla spółki PEJ. Nasz wkład własny (w formie dokapitalizowania tej spółki) wyniesie 60 mld zł, co wystarczy na pokrycie 30 proc. kosztów budowy. Projekt ustawy czeka na przyjęcie przez Radę Ministrów. Resztę – a potrzebnych ma być maksymalnie do 200 mld zł – będziemy musieli pożyczyć. I tu udało się przyspieszyć prace.

Poza wkładem własnym drugim elementem rządowego zabezpieczania projektu są gwarancje państwowe obejmujące 100 proc. długu zaciągniętego przez PEJ. Spółka otrzymała listy intencyjne od amerykańskich instytucji finansowych – Export-Import Banku oraz agencji International Development Finance Corporation – na łączną równowartość ok. 75 mld zł. Do tego dochodzą listy intencyjne od Export Development Canada (EDC) na kwotę o równowartości prawie 6 mld zł (1,45 mld dol.), a także od francuskich instytucji Bpifrance Assurance Export i Sfil łącznie na ponad 15 mld zł (3,75 mld dol.). Podsumowując, spółka PEJ ma dziś już ok. 95 mld zł możliwego finansowania dłużonego od zagranicznych instytucji eksportowych. Nad kolejnymi porozumieniami toczą się prace.

Trzeci element rządowego zabezpieczenia to dwukierunkowy kontrakt różnicowy, zapewniający stabilność przychodów w całym okresie eksploatacji elektrowni wynoszącym 60 lat. To rodzaj wsparcia, państwowej gwarancji kupna po stałej cenie wyprodukowanej energii.

Pomoc publiczna, czyli na co zgodzi się Bruksela

Wróćmy do deklarowanych przez rząd 60 mld zł. Na ich wydanie musi zgodzić się jeszcze Komisja Europejska, jest to bowiem pomoc publiczna dla inwestycji i jak każda w Europie – musi mieć akceptację Brukseli.

Ten proces – uzyskania zgody KE – rozpoczął się już we wrześniu 2023 r., gdy poprzedni rząd złożył dokumenty prenotyfikacyjne. We wrześniu tego roku rząd złożył do Komisji, poprzez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oficjalny wniosek notyfikacyjny o pomoc publiczną. W grudniu KE opublikowała komunikat dotyczący decyzji otwierającej i postępowania sprawdzającego. Będzie ono dotyczyło stosowności i proporcjonalności pakietu pomocy składającego się z trzech elementów wspominanych wcześniej.

Komisja zbada także wpływ pakietu pomocowego na konkurencję na rynku energii elektrycznej oraz to, czy jest on ograniczony do minimum. A także – czy struktura dwukierunkowego kontraktu różnicowego w wystarczającym stopniu zachęca elektrownię do efektywnego działania i uczestnictwa na rynkach energii elektrycznej w ramach jej zdolności technicznych. Wszczęcie postępowania daje stronom trzecim możliwość przedstawienia swoich uwag. Nie przesądza to jednak w żaden sposób o wyniku postępowania. Rząd i PEJ liczą, że KE podejmie decyzję najdalej do końca 2025 r.