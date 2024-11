Koordynatorem kluczowych prac przygotowawczych pod teren przyszłej budowy elektrowni są Polskie Elektrownie Jądrowe. Budowa ma rozpocząć się w 2028 r., ale by mogło być to możliwe, już teraz trzeba się do tego przygotować. Spółka otrzymała rządowe uprawnienia do koordynowania działań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (połączenia drogowe), PKP PLK (połączenia kolejowe), Urzędu Morskiego (konstrukcja do transportu drogą morską), a także Polskich Sieci Elektroenergetycznych (sieci przesyłowe).

Reklama

Od października do tego grona dołączyła gdańska Energa, która dostarczy prąd na teren prac przygotowawczych i samej budowy. W sierpniu PEJ złożyła do wojewody pomorskiej wniosek o pozwolenie na prace przygotowawcze, które spółka chce w przyszłym roku prowadzić. Będą one polegały początkowo na kontynuacji wycinki lasu. Łącznie to ponad 330 hektarów.

Koszty prac przygotowawczych

Trzeba się spieszyć, bo z infrastrukturą towarzyszącą PEJ musi być gotowa za około cztery lata, a z niektórymi elementami wcześniej. Ile te prace kosztują? PEJ odsyła w tej sprawie do wymienionych wyżej spółek odpowiedzialnych za realizację infrastruktury towarzyszącej. Zapewnia jednak, że są na to zapewnione pieniądze z budżetu 2025 r.: w czerwcu 2023 r. rząd przyjął program, w którym zagwarantował 4,7 mld zł na realizację inwestycji towarzyszących elektrowni jądrowej na Pomorzu w latach 2023–2029 – przypomina inwestor.

Prace Amerykanów

Zapytaliśmy inwestora, a więc PEJ oraz konsorcjum amerykańskiego Bechtel-Westinghouse, o stan realizacji prac przygotowawczych. PEJ w lipcu tego roku opracowała projekt harmonogramu tych prac, który we wrześniu został zatwierdzony przez rządowego pełnomocnika odpowiedzialnego za infrastrukturę przesyłową.

Na przyszłym placu budowy trwają prace geologiczne, które mają odpowiedzieć na pytanie o sposób przygotowania fundamentów elektrowni. – Jeśli chodzi o kwestie struktury geologicznej, to właśnie prowadzimy badania geotechniczne, których wyniki zostaną wykorzystane do zaprojektowania obiektu – informuje nas Bechtel, należąca do konsorcjum firm, które będą budować elektrownie.