Putin: Indie mają prawo kupować rosyjską ropę jak USA paliwo jądrowe

Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że Moskwa jest gotowa zapewnić „nieprzerwane dostawy” paliwa do Indii. Tymczasem USA nałożyły 50‑procentowe cła na większość indyjskich produktów za kupowanie rosyjskiej ropy.

Publikacja: 06.12.2025 16:54

Foto: Idrees MOHAMMED / AFP

Urszula Lesman

Putin, przemawiając w Delhi u boku premiera Indii Narendry Modiego, podważał wcześniej sens karania Indii za zakup rosyjskiej ropy, skoro same Stany Zjednoczone kupują od Moskwy paliwo jądrowe.

Indyjskie rafinerie przygotowują się do ograniczenia importu rosyjskiej ropy
Ropa
Indie ulegną Trumpowi? Już tną import ropy z Rosji

Donald Trump nałożył 50‑procentowe cła na większość indyjskich produktów, argumentując, że dalsze zakupy rosyjskiej ropy przez Delhi pomagają finansować wojnę w Ukrainie — czemu Indie stanowczo zaprzeczają.

Putin obiecuje „nieprzerwane dostawy” paliwa dla Indii

Wizyta Putina odbywa się w czasie, gdy USA prowadzą serię rozmów z Rosją i Ukrainą, próbując wypracować porozumienie pokojowe kończące konflikt.

Indie domagają się od Rosji wiekszych zniżek na ropę
Ropa
Kłótnia w rodzinie. Indie kontra Rosja. A trzeci skorzysta
W ostatnich miesiącach relacje między Indiami a USA osiągnęły najniższy poziom w historii — oba kraje nie zdołały porozumieć się w sprawie ceł. Trump najpierw nałożył 25‑procentowe cła, a następnie dodał kolejne 25 proc. jako karę za zakup rosyjskiej ropy — co rząd Indii nazwał wówczas „niesprawiedliwym, nieuzasadnionym i nieracjonalnym”.

Amerykańskie cła kontra argumenty Putina o paliwie jądrowym

W rozmowie z „India Today” Putin skomentował amerykańskie cła nakładane na Indie za kupowanie rosyjskiej ropy, mówiąc, że Indie powinny mieć takie same możliwości jak USA. „Stany Zjednoczone wciąż kupują od nas paliwo jądrowe do swoich elektrowni. Jeśli USA mają prawo kupować nasze paliwo, dlaczego Indie nie miałyby mieć tego samego przywileju?” — pytał.

Minister finansów Nirmala Sitharaman powiedziała, że Indie nie planują rezygnować z dostaw z Rosji
Ropa
Indie nie uginają się przed USA. Rosyjska ropa ważniejsza niż cła

Według danych agencji Bloomberg Rosja była w ubiegłym roku największym dostawcą paliwa jądrowego do USA, powołując się na dane Departamentu Energii. Ustawowy zakaz importu wzbogaconego uranu z Rosji został przyjęty dopiero w maju.

Nowe porozumienia gospodarcze i konsulaty w Rosji

Indie idą na rękę Rosjanom. Premier Modi poinformował o wprowadzeniu dwóch nowych 30‑dniowych wiz dla rosyjskich turystów oraz o otwarciu dwóch nowych indyjskich konsulatów w Rosji. Zapowiedział również, że w Indiach zostanie uruchomiony kanał Russia Today, finansowany przez Kreml.

Nie ogłoszono żadnych dużych kontraktów zbrojeniowych, ale podpisano porozumienia dotyczące stoczni, inwestycji w energetykę jądrową oraz minerałów strategicznych.

Mukesh Ambani, prezes i dyrektor zarządzający Reliance Industries.
Biznes
Najbogatszy człowiek Azji okazał się głównym klientem Kremla

Indie — trzeci największy konsument ropy na świecie — kupują od 2022 r. ogromne ilości rosyjskiego surowca. Jednak część indyjskich firm zaczęła zmniejszać import, by dostosować się do amerykańskich sankcji.

Źródło: rp.pl

