Putin, przemawiając w Delhi u boku premiera Indii Narendry Modiego, podważał wcześniej sens karania Indii za zakup rosyjskiej ropy, skoro same Stany Zjednoczone kupują od Moskwy paliwo jądrowe.
Donald Trump nałożył 50‑procentowe cła na większość indyjskich produktów, argumentując, że dalsze zakupy rosyjskiej ropy przez Delhi pomagają finansować wojnę w Ukrainie — czemu Indie stanowczo zaprzeczają.
Wizyta Putina odbywa się w czasie, gdy USA prowadzą serię rozmów z Rosją i Ukrainą, próbując wypracować porozumienie pokojowe kończące konflikt.
W ostatnich miesiącach relacje między Indiami a USA osiągnęły najniższy poziom w historii — oba kraje nie zdołały porozumieć się w sprawie ceł. Trump najpierw nałożył 25‑procentowe cła, a następnie dodał kolejne 25 proc. jako karę za zakup rosyjskiej ropy — co rząd Indii nazwał wówczas „niesprawiedliwym, nieuzasadnionym i nieracjonalnym”.
W rozmowie z „India Today” Putin skomentował amerykańskie cła nakładane na Indie za kupowanie rosyjskiej ropy, mówiąc, że Indie powinny mieć takie same możliwości jak USA. „Stany Zjednoczone wciąż kupują od nas paliwo jądrowe do swoich elektrowni. Jeśli USA mają prawo kupować nasze paliwo, dlaczego Indie nie miałyby mieć tego samego przywileju?” — pytał.
Według danych agencji Bloomberg Rosja była w ubiegłym roku największym dostawcą paliwa jądrowego do USA, powołując się na dane Departamentu Energii. Ustawowy zakaz importu wzbogaconego uranu z Rosji został przyjęty dopiero w maju.
Indie idą na rękę Rosjanom. Premier Modi poinformował o wprowadzeniu dwóch nowych 30‑dniowych wiz dla rosyjskich turystów oraz o otwarciu dwóch nowych indyjskich konsulatów w Rosji. Zapowiedział również, że w Indiach zostanie uruchomiony kanał Russia Today, finansowany przez Kreml.
Nie ogłoszono żadnych dużych kontraktów zbrojeniowych, ale podpisano porozumienia dotyczące stoczni, inwestycji w energetykę jądrową oraz minerałów strategicznych.
Indie — trzeci największy konsument ropy na świecie — kupują od 2022 r. ogromne ilości rosyjskiego surowca. Jednak część indyjskich firm zaczęła zmniejszać import, by dostosować się do amerykańskich sankcji.
