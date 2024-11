Czytaj więcej Atom Polska nawiązuje atomową współpracę z Japonią. Resort ucina spekulacje o elektrowni Polska podpisała w czwartek z Japonią memorandum o współpracy, które ma wspomóc polskie firmy w budowie zasobów jądrowych - informuje ministerstwo przemysłu. I ucina spekulacje, że umowa dotyczyłaby budowy drugiej elektrowni jądrowej.

Czy prawdą jest, że od momentu zawarcia umowy ESC, a więc od września 2023 roku, każdego dnia płacimy Amerykanom 1,5 mln dol. bez dostępu do wiedzy, za co dokładnie płacimy?

Analizując wcześniejszą sytuację w projekcie, dostrzegliśmy symptomy wydawania pieniędzy bez szczegółowej wiedzy, na co są przeznaczane. Tymczasem nasze wydatki muszą podlegać rygorowi gospodarności i racjonalności. Kwotę wynagrodzenia strony amerykańskiej ciężko uśrednić, gdyż umowa z konsorcjum jest obwarowana różnymi zapisami warunkującymi płatności i ma też zapisy o poufności. Uśrednianie z natury jest też obarczone błędem, ale nawet gdyby to zrobić, to ta kwota jest nieprawdziwa i wyolbrzymiona. Trzeba też pamiętać o kontekście – projekt, który realizujemy, jest ogromny i daje duży potencjał korzyści dla kraju. To, co już udało się nam poprawić, to m.in. dostęp do bieżących i szczegółowych informacji, co w danym momencie Amerykanie robią w ramach zawartej umowy. Mamy też lepszy dostęp do amerykańskiej dokumentacji, a czas reakcji na nasze pytania i prośby uległ poprawie. Wiele elementów zmieniło się więc na naszą korzyść. Uwzględniając te zmiany, budujemy teraz elementy przyszłej umowy EPC, czyli właśnie tego generalnego końcowego wykonawstwa elektrowni. W jej ramach chcemy mieć pełną wiedzę o każdym aspekcie realizacji projektu niezależnie od jego złożoności.

Czy umowa pomostowa nie przełoży się na wydłużenie prac przygotowawczych i w konsekwencji wydłużenie harmonogramu?

Nie, jest wręcz przeciwnie. Amerykanie nie zdążą z zakończeniem realizacji prac w ramach czasu przewidzianego na umowę ESC. Dlatego umowa pomostowa spełni w tej sytuacji dwie główne funkcje. Z jednej strony pozwoli nam przygotować zarys i kształt umowy EPC, a z drugiej będzie już zawierała niektóre prace, które pierwotnie miały być realizowane właśnie w ramach umowy na wykonawstwo. Dlatego też ta umowa – mimo że wcześniej nieplanowana – nie wydłuży, a wręcz skróci nam ten etap prac. Tak jak wspomniałem, umowa ESC nie jest do końca partnerska i była dość jednostronna. Nasza współpraca, mniej więcej na przełomie sierpnia i września, zmieniła swój charakter w trybie roboczych spotkań, kiedy to przekazaliśmy Amerykanom prośbę o zmianę sposobu współpracy.

Jak Amerykanie ustosunkowali się do zmian warunków kooperacji?

Przyjęli ją do wiadomości. Na jednym z ostatnich spotkań z wysokim kierownictwem konsorcjum Westinghouse-Bechtel zakomunikowaliśmy zmianę modelu współpracy na bardziej partnerski. Amerykanie przyjęli to do wiadomości na pierwszym spotkaniu, a na drugim byli już przygotowani, aby realnie spełnić nasze oczekiwania.

Jedną ze zmian jest na przykład fakt, że umowa pomostowa jest negocjowana ze stroną amerykańską przy współudziale najwyższego kierownictwa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej, która stoi na straży interesów Skarbu Państwa. Prokuratoria ma bardzo duże doświadczenie w negocjacji ważnych kontraktów. Brała aktywny udział na przykład przy rozmowach dotyczących offsetu towarzyszącego zbrojeniom, gdzie początkowo wydawało się, że nie ma pola manewru, a za sprawą Prokuratorii wypracowywano rozwiązania korzystne dla kraju. Co więcej, projekt elektrowni jądrowej na Pomorzu jest projektem polskim i to zarówno w warstwie merytorycznej, jak i symbolicznej. Dlatego zmieniliśmy też takie drobne z pozoru rzeczy jak to, że negocjacje toczą się po polsku i kolejna umowa będzie spisana po polsku, a nie tylko przetłumaczona z angielskiego. Chcę także podkreślić, że rozmowy toczą się w dobrej atmosferze. Mamy harmonogram spotkań z kierownictwem konsorcjum Westinghouse-Bechtel, a w międzyczasie będą się toczyć rzeczowe negocjacje w poszczególnych obszarach. Na czele powołanego zespołu stoi wiceprezes spółki Piotr Piela.

Jaki jest plan pracy w 2025 roku w Choczewie, na terenie przyszłej elektrowni?

W sierpniu wystąpiliśmy do wojewody pomorskiej o pozwolenie na prace przygotowawcze, które chcielibyśmy uzyskać, tak by w przyszłym roku móc te prace prowadzić. Będą one polegały na wycince kolejnych obszarów lasu, bo mamy tam przeznaczony do tego teren rzędu łącznie ponad 330 hektarów.