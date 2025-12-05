Aktualizacja: 05.12.2025 23:36 Publikacja: 05.12.2025 21:10
UE i kraje G7 przygotowują całkowity zakaz transportu rosyjskiej ropy drogą morską
Foto: Marcelo del Pozo/Bloomberg
Unia Europejska i G7 (USA, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Japonia i Kanada) dyskutują o radykalnym zaostrzeniu sankcji wobec rosyjskiej ropy. Zamiast mechanizmu pułapu cenowego, obowiązującego od końca 2022 r., UE i G7 rozważają całkowity zakaz świadczenia usług związanych z transportem rosyjskiego surowca drogą morską – dowiedział się Reuters z sześciu źródeł zaznajomionych z projektem.
Czytaj więcej
Chociaż Rosja nadal eksportuje ropę ze swoich portów to znalezienie na nią nabywców staje się cor...
Według źródeł agencji pomysł ten ma zostać uwzględniony w nowym pakiecie sankcji Wspólnoty, którego wprowadzenie spodziewane jest na początku 2026 r. Europejscy urzędnicy chcieli najpierw omówić tę propozycję z przedstawicielami G7, zanim zostanie ona włączona do pakietu. I co najważniejsze – uzyskali już poparcie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Źródła podkreślają, że ostateczna decyzja administracji Donalda Trumpa będzie zależeć od negocjacji w sprawie Ukrainy oraz od wybranej przez nią taktyki.
Czytaj więcej
Sankcje wobec rosyjskich koncernów naftowych doprowadziły do wstrzymania tranzytu kolejowego ro...
Obecnie zachodnie tankowce i firmy ubezpieczeniowe mogą obsługiwać handel rosyjską ropą, jeśli w kontrakcie zapisano cenę za baryłkę poniżej ustalonego pułapu. Początkowo wynosił on 60 dol. za baryłkę, ale UE i Kanada obniżyły go później do 47,6 dol. W rezultacie około jedna trzecia rosyjskiej ropy jest transportowana tankowcami zachodnich armatorów – głównie greckich, ale także cypryjskich i maltańskich.
Reszta, czyli ropa i produkty naftowe w cenie powyżej pułapu, płynie flotą cieni Putina, tworzoną przez przeznaczone na złom, zużyte tankowce, które Rosjanie skupili na świecie przez podstawione firmy. Jeżeli nowy plan zostanie przyjęty, praktyka ta zostanie całkowicie zablokowana.
Czytaj więcej
Stare tankowce rosyjskiej floty cieni, zamieniają się w prawdziwy złom. Rozbieraniem jednostek za...
Według fińskiego instytutu CREA, w październiku 38 proc. rosyjskiego eksportu ropy naftowej było transportowane tankowcami należącymi do państw G7. Pozostałe baryłki przewożono flotą cieni sformowaną przez Kreml w celu obejścia zachodnich sankcji: 44 proc. ropy przewieziono tankowcami objętymi sankcjami, a 18 proc. – jednostkami spoza czarnej listy. Udział zachodnich tankowców transportujących rosyjskie produkty naftowe jest jeszcze wyższy – wynosi 79 proc., według obliczeń CREA.
Globalna flota cieni, która oprócz Rosji transportuje również objętą sankcjami ropę z Iranu i Wenezueli, składa się z 1423 tankowców. 921 z nich znajduje się na czarnej liście USA, Wielkiej Brytanii lub UE.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Chociaż Rosja nadal eksportuje ropę ze swoich portów to znalezienie na nią nabywców staje się coraz trudniejsze....
Władze Iraku zdecydowały o przekazaniu lokalnych aktywów Łukoilu amerykańskim gigantom naftowym. Chodzi o najwię...
W ciągu tygodnia trzy tankowce przewożące rosyjską ropę eksplodowały na morzu. Dwa zostały trafione ukraińskimi...
Stare tankowce rosyjskiej floty cieni, zamieniają się w prawdziwy złom. Rozbieraniem jednostek zajmują się stocz...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Pętla naftowych amerykańskich sankcji coraz mocniej zaciska się na gardłach Kremla i jego sojuszników. Kontrolow...
Większość konsumentów popiera nałożenie na wytwórców tekstyliów odpowiedzialności za cały cykl życia produktu. Tak wynika z naszego raportu – mówi Magdalena Dziczek, ekspertka ds. rozszerzonej odpowiedzialności producenta w firmie RLG w Polsce.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas