Współzałożyciel PayPal przyspieszy mały atom w Polsce? Firma chce zapuścić korzenie nad Wisłą

Skąd środki na realizację projektu? Kto jest inwestorem Last Energy?

Firma Last Energy jest finansowana przez wiodące amerykańskie fundusze inwestycyjne typu venture capital, w tym First Round Capital i Gigafund, którym zarządza Łukasz Nosek, współzałożyciel PayPal oraz jeden z pierwszych inwestorów w firmach takich jak SpaceX i Uber. Łukasz zasiada również w zarządach SpaceX i Last Energy. Natomiast jeśli chodzi o finansowanie realizacji elektrowni PWR-20, Last Energy finansuje każdy projekt pozyskując kapitał prywatny na pokrycie kosztów rozwoju. Jest to ten sam model finansowania, który jest szeroko stosowany w całym sektorze energetycznym, zwłaszcza w kontekście rozwoju odnawialnych źródeł energii. Model ten nie był tradycyjnie wdrażany w sektorze jądrowym ze względu na wcześniejsze koszty, terminy i ryzyko rozwojowe typowe dla budowy dużych bloków jądrowych.

* Enea w odpowiedzi na nasze pytania przekazała, że współpraca z firmą Last Energy nie weszła w fazę rozwoju i została zakończona z początkiem tego roku wraz z wygaśnięciem listu intencyjnego.