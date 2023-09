Tylko jedna stacja wodorowa w Polsce. Gdzie powstała?

Z danych firmy konsultingowej Ludwig-Bölkow-Systemtechnik wynika, że na koniec 2022 r. funkcjonowało na świecie 814 tego typu stacji. W Europie było ich 254, z czego 105 w Niemczech. W Polsce dopiero 11 września uruchomiono pierwszą ogólnodostępną stację tankowania.

Powstały na warszawskim Ursynowie obiekt jest efektem inwestycji firmy PAK-PCE Stacje H2, należącej do PAK-Polska Czysta Energia, podmiotu, którego mniej więcej po połowie udziałów mają giełdowe spółki: Cyfrowy Polsat i ZE PAK. – Stacja działa pod marką Neso – jest to skrót od „Nie emituje spalin oczyszcza powietrze” – to nawiązanie do pojazdów wodorowych, które, pobierając powietrze z zewnątrz, oczyszczają je w specjalnych filtrach, a jedynym produktem, jaki emituje taki samochód czy autobus, jest para wodna – informuje Tomasz Matwiejczuk, rzecznik grupy Polsat Plus. Dodaje, że sieć stacji Neso będzie rozwijana. Kolejne obiekty powstają lub niedługo mają powstać w Rybniku, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu i Lublinie. – Najwcześniej powinna zostać oddana stacja w Rybniku. Wszystkie wymienione stacje będą ogólnodostępne – zapewnia Matwiejczuk. Grupa na razie nie planuje poszerzać oferty stacji wodorowych o inny asortyment, w tym o sklepy alkoholowe czy spożywcze.

Pod marką NesoBus produkuje za to polskie autobusy wodorowe. Pierwsze z nich już niedługo mają jeździć w Rybniku. Miasto zamówiło 20 egzemplarzy. Co więcej niedługo powinny skończyć się ostatnie prace dotyczące powstania fabryki autobusów wodorowych w Świdniku. Zakład będzie mógł produkować około 100 pojazdów rocznie. Koncern podaje, że jego potencjalne moce mogą jednak wzrosnąć.

Grupa Polsat Plus i grupa ZE PAK budują pełen łańcuch wartości gospodarki opartej na zielonym wodorze. Począwszy od elektrolizerów – tu niedługo powinien zostać uruchomiony pierwszy elektrolizer o mocy 2,5 MW o potencjale produkcji 1000 kg wodoru dziennie – twierdzi Matwiejczuk. Dodaje, że drugi elektrolizer o tej samej mocy rozpocznie pracę w 2024 r. Również sam koncern opracował projekt polskiego elektrolizera. Na razie jego moc to 0,5 MW, co pozwala wytwarzać 200 kg wodoru na dzień.