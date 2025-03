Dziś produkcja zielonego wodoru jest za droga

Produkcja wodoru oparta na odnawialnych źródłach energii ciągle nie jest opłacalna i zanim do tego dojdzie, musi być spełnionych wiele warunków. Chodzi m.in. o stworzenie rynku handlu tym paliwem, osiągnięcie efektu skali oraz zwiększenie produkcji w celu obniżenia kosztów.

„Osiągnięcie odpowiedniej skali będzie wymagało zabezpieczenia luki finansowej do momentu osiągnięcia progu rentowności inwestycji, co pozwoli na zrównoważenie początkowo wyższych kosztów wodoru jako paliwa i sprzętu wodorowego w porównaniu z alternatywami. To inwestycja, której celem jest przestawienie systemu energetycznego i przemysłu na technologię niskoemisyjną” – zauważa zespół prasowy Orlenu. Dodaje, że takie podejście wymaga systemowego wsparcia m.in. za pośrednictwem rozwiązań, które zaczynają wyrównywać szanse dla technologii niskoemisyjnych i konwencjonalnych.