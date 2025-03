Zdaniem ekspertów, z którymi rozmawiali niemieccy dziennikarze, nie powinno być z tym problemów. Przykładem jest gazociąg OAL (Ostsee Anbindungsleitung) biegnący z Lubmina na Rugię na Morzu Bałtyckim, który został zbudowany z rur przeznaczonych wcześniej do Nord Stream 2 i zaprojektowany w taki sposób, aby można go przystosować do transportu wodoru.

Rosjanie mnożą przeszkody dla wodoru z UE

Rosyjscy eksperci wskazują, że wykorzystanie gazociągu do przesyłu wodoru z Finlandii do Niemiec jest projektem technicznie złożonym, a jego realizacja będzie wymagała gruntownej modernizacji samego rurociągu.

„Wodór ma wysoką zdolność penetracji. Cząsteczka wodoru jest około osiem razy mniejsza od cząsteczek metanu, co zwiększa ryzyko wycieków. Ponadto wodór powoduje kruchość stali, co może prowadzić do zmniejszenia wytrzymałości rury o 20–30 proc. Aby zapewnić bezpieczną eksploatację, należy zastosować powłoki wewnętrzne lub wymienić poszczególne sekcje. Należy również wziąć pod uwagę kwestie sprężania, ponieważ wodór wymaga innych warunków transportu niż gaz ziemny. Sprzęt sprężarkowy będzie wymagał wymiany” — wyjaśnia Paweł Siewiostianow z uniwersytetu im. Plechanowa.

To wszystko nie będzie tanie. Według Rosjan koszt modernizacji gazociągów do przesyłu czystego wodoru waha się od 5 do 10 milionów euro za 1 km. Długość Nord Stream 2 wynosi 1234 km, więc przebudowa rurociągu będzie kosztować od 6 do 12 miliardów euro. Jest to kwota porównywalna z kosztami budowy poniesionymi przez Gazprom, które pierwotnie szacowano na 9 miliardów euro.

Eksperci rosyjscy są zgodni, że opcja wykorzystania infrastruktury Nord Stream 2 do importu fińskiego wodoru do Europy nie wydaje się wykonalna. Co więcej, Rosja raczej nie poprze tej opcji, bo sama rozwija eksport wodoru, między innymi przy wykorzystaniu systemów rurociągowych.