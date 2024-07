Gaz-System bada zapotrzebowanie na infrastrukturę wodorową

- Gaz-System podjął się próby zebrania danych, by zobaczyć, jakie są plany przedsiębiorstw w zakresie produkcji, konsumpcji i magazynowania wodoru. Pytania, z którymi wyszliśmy do rynku, dotyczyły wodoru, który miałby być transportowany rurociągami do przesyłu czystego wodoru. Nie jest to więc cały obszar gospodarki wodorowej w Polsce. Wiele punktów produkcji i konsumpcji będzie przecież działało autonomicznie, wyspowo – mówiła podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Energii i Wodoru Anna Kośla, zastępca dyrektora w Pionie Transformacji Energetycznej Gaz-Systemu. - Na ten moment zakończyliśmy oficjalne zbieranie informacji, wkrótce będziemy je analizować – dodała.

Wskazano ponad dwieście punktów, w których przewidziana jest konsumpcja i produkcja wodoru. Na podstawie zebranych informacji państwowa spółka spróbuje wstępnie wytyczyć przebieg sieci rurociągów, uwzględniając zgłoszone lokalizacje, bilansowanie się podaży i popytu a także harmonogram zarysowany przez podmioty uczestniczące w ankiecie. Badanie było niewiążące, zebrane dane spółka traktuje jako wstępne deklaracje, a nie formalne zobowiązanie. Część firm podkreśla, że nie podjęło ostatecznej decyzji w zakresie inwestycji.

- Podjęcie konkretnych działań inwestycyjnych przez Gaz-System wiązałoby się z bardzo dużymi nakładami finansowymi ze strony operatora. Dlatego przed uruchomieniem procesu inwestycyjnego trzeba będzie w sposób bardziej wiążący konsultować projekty z poszczególnymi podmiotami – mówiła Anna Kośla. Kluczowe – jak zaznacza – będą dla firm regulacje prawne, które będą stymulowały rozwój rynku.

Przedstawicielka Gaz-Systemu podkreśla, że już dziś gotowość firm do budowy gospodarki wodorowej jest dużo większa niż rok temu, kiedy robiono wstępne rozeznanie. Pozyskiwane wtedy odpowiedzi były mniej precyzyjne i niekonkretne.

Projektując sieć, operator będzie uwzględniał również potrzeby importowo-eksportowe. - Jesteśmy w kontakcie z operatorami innych krajów europejskich, którzy także pracują nad projektami budowy sieci do przesyłu wodoru czy nad dostosowaniem istniejących gazociągów transportujących gaz ziemny na takie, którymi można będzie przesyłać wodór. Jest możliwość podjęcia współpracy, tworzenia połączeń międzysystemowych – zapewniała.