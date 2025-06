Biały wodór to gaz naturalny, na który już jest duże zapotrzebowanie w nowoczesnym przemyśle. Tym co go wyróżnia spośród innych surowców, jest fakt, że nie potrzebuje wyprodukowania. Czyni to jego wykorzystanie łatwiejszym, tańszym i bardziej czystym dla środowiska. Jego ogromne złoże zostało niedawno odkryte we francuskiej Lotaryngii, pisze „Farmingdale Observer”.

Szukali metanu, znaleźli coś innego

Do odkrycia doszło przypadkiem. Geolodzy poszukiwali metanu i na głębokości 1250 metrów „coś” znaleźli. Okazało się, że to według wstępnych ocen, największe na świecie złoże białego wodoru. Łączną wielkość złoża szacuje się na nawet 46 mln ton. Stanowi to ponad połowę obecnie wytwarzanego na świecie tzw. szarego wodoru, który produkowany jest w specjalnych zakładach wykorzystujących jako surowiec gaz ziemny. Produkcja sztucznego szarego wodoru jest procesem bardzo brudnym, który wiąże się ze znaczną emisją CO2. To właśnie ten gaz cieplarniany jest jedną z głównych przyczyn globalnego ocieplenia.

„Nasze dane pokazują, że podglebie zagłębia węglowego Lotaryngii jest bardzo bogate w biały wodór. Jeśli to odkrycie się potwierdzi, może ono znacząco przyczynić się do przejścia na czyste, przyjazne dla klimatu źródła energii” – wyjaśnił Philippe de Donato, dyrektor ds. badań w laboratorium GeoRessources w Nancy.