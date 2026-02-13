Z tego artykułu się dowiesz: Jakie pytania mają związki zawodowe wobec Ministerstwa Aktywów Państwowych dotyczące przyszłego finansowania JSW?

Podpisane 13 lutego porozumienie między zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej a reprezentatywnymi związkami zawodowymi zakończyło ostatecznie rozmowy dotyczące najważniejszego elementu planu ratunkowego spółki. Był to warunek, aby pozyskać finansowanie na dalszą działalność spółki. Będą to najprawdopodobniej kredyty, ale już nie pożyczka z Funduszu Reprywatyzacji, jak planowano wcześniej. Na udzielenie pomocy z tego Funduszu było bowiem krótkie okienko czasowe. Porozumienie jednak zawarto już po wygaśnięciu tej możliwości. W grę wchodzą teraz inne mechanizmy pomocowe ze strony rządu i kredyty komercyjne, których spłatę gwarantowałby Skarb Państwa. Związki zawodowe chcą wiedzieć jakie.

Czas na realizację planu ratunkowego JSW

Jak się dowiadujemy, teraz związki zawodowe liczą, że rząd odpowie na pytanie dotyczące źródła finansowania. Spółka potrzebuje 2,9 mld zł na dalsze funkcjonowanie. Dlatego też w poniedziałek 16 lutego w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych mają odbyć się rozmowy dotyczące już realizacji zawartego porozumienia.

– Na razie jesteśmy na takim etapie, że właściciel poszukuje pieniędzy. My, jako związki zawodowe zgodziliśmy się na wyrzeczenia, a teraz czekamy na czyny dotyczące zobowiązań właściciela w kwestii zapewnienia finansowania – słyszymy od jednego z uczestników rozmów z zarządem JSW. Spółka zapewnia w komunikatach, że pozyskanie tego finansowania jest zobowiązaniem, do którego zobowiązała się spółka i właściciel, a więc Skarb Państwa.