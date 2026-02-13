Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk Budryk w Ornontowicach. Kopalnia należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej
Porozumienie zawieszające zostało zawarte po przeprowadzeniu referendum pracowniczego, w którym ponad 97 proc. pracowników opowiedziało się za jego przyjęciem. Łączne oszczędności wynikające z zawartego dzisiaj Porozumienia Zawieszającego w latach 2026–2027 oszacowano na ok. 1,2 mld zł. Porozumienie powinno umożliwić również pozyskanie finansowania niezbędnego dla dalszego działania spółki. Porozumienie doprecyzowywano jeszcze dzisiaj dlatego, że parafowano je dopiero po południu 13 lutego.
Porozumienie zawiesza niektóre postanowienia porozumień zbiorowych zawartych z organizacjami związkowymi oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w JSW. Do kluczowych zmian należy m.in. zawieszenie prawa do 14. pensji za 2026 r., przesunięcie terminu wypłaty 14. pensji za 2025 r. na 2027 r., a także wprowadzenie płatności nagrody barbórkowej w ratach za lata 2025–2027. Dodatkowo, zawieszona zostanie wypłata deputatu węglowego oraz ograniczenie innych świadczeń.
– Jednym z najistotniejszych zapisów porozumienia zawieszającego jest możliwość przywrócenia zawieszonych świadczeń w przypadku poprawy sytuacji finansowej spółki. Zgodnie z zapisami Porozumienia, jeżeli w trakcie obowiązywania porozumienia sytuacja ekonomiczna JSW się poprawi, spółka zobowiązuje się do wypłaty zawieszonych świadczeń – czytamy w komunikacie.
Projekt Porozumienia Zawieszającego wchodzi w życie z dniem jego podpisania, z mocą obowiązywania od 1 lutego 2026 r. Zostało zawarte na okres 23 miesięcy, a jego obowiązywanie zakończy się 31 grudnia 2027 r.
JSW tłumaczy, że Porozumienie Zawieszające jest częścią szerokiego programu naprawczego, który ma na celu poprawę sytuacji finansowej JSW i zabezpieczenie przyszłości spółki w obliczu trudnych warunków rynkowych.
– Dzisiejsze podpisanie porozumienia to efekt odpowiedzialnego dialogu i wspólnego wysiłku wszystkich stron. W bardzo trudnych uwarunkowaniach rynkowych udało się wypracować rozwiązania oparte na odpowiedzialności i wzajemnym zaufaniu. Dziękuję pracownikom, stronie społecznej oraz Zarządowi JSW za determinację i gotowość do podejmowania trudnych decyzji w tym wymagającym czasie. To ważny krok, który daje JSW realną szansę na stabilizację, pozyskanie finansowania i zabezpieczenie przyszłości miejsc pracy – powiedział wiceminister Grzegorz Wrona.
– Podpisane Porozumienie to efekt wymagających negocjacji oraz świadomej decyzji pracowników potwierdzonej w referendum. Ten kompromis jest niezbędnym elementem realizacji Planu naprawczego JSW i tworzy warunki do odbudowy stabilności finansowej spółki. Dziękuję pracownikom i stronie społecznej za odpowiedzialne podejście i konstruktywny dialog – dzięki wspólnemu zaangażowaniu wszystkich stron, JSW otrzymuje dziś realną szansę na dalsze funkcjonowanie, rozwój i utrzymanie miejsc pracy – powiedział Bogusław Oleksy, p.o. prezesa JSW.
Na profilu związku zawodowego Solidarność w JSW, czytamy, że załoga wykonała swój krok i wzięła na siebie ciężar ratowania spółki. – Teraz odpowiedzialność przechodzi na Zarząd oraz właściciela JSW – Państwo, które musi przedstawić realny plan stabilizacji, inwestycji i długofalowego zabezpieczenia przyszłości spółki – wskazano.
