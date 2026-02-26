Prezes zarządu Bogdanki Zbigniew Stopa
Rynek węgla energetycznego w Polsce to arena silnej presji cenowej ze spadkiem popytu i konkurencją z surowcem sprzedawanym poniżej kosztów wydobycia.
Brak pełnej konkurencyjności krajowego rynku węgla energetycznego wynika w dużej mierze z obecnych uwarunkowań regulacyjnych i struktury sektora, w której część kopalń funkcjonuje w odmiennych warunkach ekonomicznych niż spółki działające na zasadach rynkowych. W efekcie ceny transakcyjne na rynku krajowym nie zawsze odzwierciedlają rzeczywiste koszty wydobycia. To zjawisko zaburza mechanizm rynkowego kształtowania cen i szczególnie dotyka podmiotów efektywnych kosztowo, które nie korzystają z systemowego finansowania bieżącej działalności operacyjnej. Nawet wysoka efektywność operacyjna ma swoje granice, jeżeli rynek narzuca ceny poniżej poziomu ekonomicznie uzasadnionego, co obniża marże i utrudnia utrzymanie rentowności przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa pracy i kontynuacji inwestycji. Dziś mamy do czynienia z sytuacją, w której Bogdanka jest gotowa konkurować z cenami węgla na rynkach międzynarodowych, ale krajowa cena referencyjna węgla nie odzwierciedla realnych kosztów produkcji w Polsce.
Pomimo presji rynkowej wypracowaliśmy, zgodnie z raportem wstępnym, zysk netto na poziomie 263,8 mln zł oraz solidną EBITDA 543,1 mln zł, co przy spadku cen węgla i konkurencji z surowcem poniżej kosztów oznacza realną odporność naszego modelu biznesowego. Sukces ten to efekt nie tylko jednorazowego odszkodowania 144,85 mln zł za szkodę w majątku podziemnym z 2023 r. i niższej amortyzacji, ale przede wszystkim wieloletniej efektywności operacyjnej: wydajności pracy na poziomie jednej z najlepszych w Europie oraz rygorystycznej kontroli kosztów, dzięki czemu utrzymaliśmy dodatnie przepływy pieniężne i pozycję lidera kosztowego w branży. Te wyniki pokazują, że Bogdanka potrafi generować zysk nawet w trudnym otoczeniu, a nasza strategia działa pomimo zewnętrznych turbulencji. Niemniej nawet my będziemy mieli problem z przetrwaniem w sytuacji, kiedy węgiel na rynku jest oferowany poniżej naszych kosztów produkcji – przypominam najniższych w branży.
Tak jak wspomniałem, działania optymalizacyjne, które od lat prowadzimy w Bogdance, przynoszą wymierne efekty, utrzymując nas w gronie najefektywniejszych kopalń węgla energetycznego w Europie – dzięki wysokiej mechanizacji, automatyzacji procesów, nowoczesnej organizacji ruchu zakładu i konsekwentnej kontroli kosztów jednostkowych. Te działania pozwoliły nie tylko poprawić wskaźniki wydajności pracy i relacji kosztów do wydobycia, ale też zbudować margines bezpieczeństwa, który teraz procentuje w trudnych warunkach rynkowych. Oczywiście, nawet najlepsza efektywność ma swoje granice, wyznaczone przez zewnętrzne ceny rynkowe – stąd kluczowe jest uporządkowanie mechanizmów rynkowych, by premiowały takie podmioty jak nasza spółka, zamiast karcić za brak dopłat.
Należy uporządkować system wsparcia, by przede wszystkim premiował efektywność zamiast sprzedaży poniżej kosztów. Śląskie kopalnie są potrzebne dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, dlatego wsparcie powinno przyjąć transparentną i rynkowo neutralną formę. Konieczne są rozwiązania oparte na konkurencyjności i rachunku ekonomicznym. Popyt powinien być pokryty w pierwszej kolejności realnie najtańszym surowcem, a dopiero w dalszej kolejności dotowanym, wyprodukowanym kosztem dopłat z budżetu państwa. W ten sposób unikniemy wypychania z rynku efektywnych graczy, jak Bogdanka, a jednocześnie zapewnimy stabilność sektora i racjonalne wykorzystanie zasobów publicznych.
To nie jest wzrost, ale wartość wynikająca z naszej strategii. Kluczowe jest tu nasze podejście: zawsze dopasowujemy produkcję do realnego popytu, zachowując bezpieczeństwo finansowe i operacyjne. Dodatkowy wolumen pozwala nam poprawić efektywność i koszty jednostkowe. Jeśli chodzi o naszą ekspansję rynkową, zgodnie z zapowiedziami istotnie zwiększyliśmy kontraktowanie poza Grupę Enea: nowych klientów pozyskujemy zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Bogdanka została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do pakietów osłonowych z Ustawy o górnictwie węgla kamiennego, jednak możliwość skorzystania z nich zależy od decyzji o włączeniu spółki do systemu wsparcia oraz doprecyzowania szczegółowych zasad, które nie zostały jeszcze określone.
Główne kierunki zbytu to krajowa energetyka zawodowa i przemysł poza Grupą Enea (ok. 80 proc. sprzedaży), z rozwijaną dywersyfikacją eksportową – dziś eksportujemy węgiel na Ukrainę i Słowację.
Nie ma co ukrywać, że chcielibyśmy, aby cena i wolumeny były wyższe. Spadek popytu dotyka całej branży, co przekłada się w oczywisty sposób na marże, które spadają pod presją rynkową. Stały kontrakt z Grupą Enea zapewnia nam przewidywalny rynek zbytu na poziomie kilku milionów ton rocznie. Ze względu na obecną cenę i wolumeny, spółka jest w ciągłym procesie optymalizacji po stronie kosztów.
Informację o dokładnej kwocie CAPEX na 2026 r. podamy w raporcie rocznym za 2025 r., zgodnie z harmonogramem publikacji, ale można przyjąć, że nakłady będą zbliżone do poziomu z 2025 r. Chcemy koncentrować się na inwestycjach odtworzeniowych, budowie wyrobisk i chodników. Priorytetem pozostaje bezpieczeństwo finansowe spółki, stabilność operacyjna oraz elastyczne dopasowanie do warunków rynkowych, bez nadmiernego zadłużania.
