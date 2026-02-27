Z kolei drugi co do wielkości koncern elektroenergetyczny, Grupa Enea w lutym ruszyła z budową dwóch bloków gazowo-parowych w technologii CCGT w Elektrowni Kozienice, których łączna moc brutto wyniesie 1 336 MW. Mają być gotowe w 2029 r., a koszt ich budowy wyniesie blisko 7 mld zł. Wykonawcami są turecka firma Çalık Enerji, a dostawcą technologii GE Vernova. Enea podkreśla, że zaangażowanie polskich firm w realizację inwestycji szacowane jest na poziomie około 75 proc.

Enea nadal zakłada realizację dwóch dodatkowych bloków gazowych w Elektrowni Połaniec o mocy 530–680 MW każdy, mimo że w ub.r. żadna oferta nie wpłynęła w przetargu. Zakładano, że inwestycja będzie zrealizowana do 2030 r. Teraz Enea mówi już o perspektywie 2035 r. To może oznaczać, że aukcji dogrywkowych rynku mocy w tym roku może nie być.

Tauron i Energa zwiększają skalę projektów

Swoje plany ma także Tauron, choć nie tak wysoce kapitałochłonne jak rynkowi konkurenci. W efekcie wycofania z eksploatacji bloków węglowych uruchomiono projekt budowy jednostki szczytowej OCGT w Jaworznie, oparty na jednej lub dwóch turbinach gazowych, który to w grudniu 2025 wygrał aukcję rynku mocy. Jednostka będzie dysponowała mocą około 600 MWe. Termin przekazania do eksploatacji zaplanowano na koniec 2029 r. Szacunkowy koszt to 1,2–1,8 mld zł. Spółka jest na etapie procedury wyboru dostawców i wykonawców.

W ramach programu dekarbonizacji Tauron realizować będzie także kilka mniejszych projektów, jak w Łagiszy i Katowicach oraz budowę silników gazowych lub kotłów gazowych m.in. w takich lokalizacjach, jak Tychy, Będzin, Olkusz, Kamienna Góra, Zawiercie czy Cieszyn.

Inwestycji będzie jednak więcej niż zakładano w strategii spółki z 2024 r. Wówczas założono, że do 2030 r. około 0,1 GW mocy zainstalowanej będzie pochodziło z gazu, a do 2035 r. 0,2 GW. – Obserwując jednak tempo zmian na rynku i rosnące potrzeby systemowe, już dziś można stwierdzić, że ta wartość będzie większa. Do 2030 r. planujemy, że w naszych aktywach znajdzie się ok. 800 MWe mocy elektrycznej, z czego 600 MWe przypadnie właśnie na blok OCGT w Jaworznie. W segmencie ciepłowniczym osiągniemy moc ok. 700 MWt dzięki już oddanym nowym jednostkom w Katowicach i Bielsku-Białej oraz projektach zaplanowanych do budowy – zapowiada Tauron.