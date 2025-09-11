Aktualizacja: 11.09.2025 19:44 Publikacja: 11.09.2025 19:04
Foto: Adobe Stock
Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie mechanizmu finansowania ze środków publicznych samodzielnej likwidacji kopalń przez przedsiębiorstwa górnicze, a nie jak dotychczas przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń. Projektowane zmiany realizują postanowienia Umowy Społecznej z 2021 r.
– Z jednej strony gwarantujemy pracownikom realne wsparcie w postaci mechanizmów osłonowych, takich jak urlopy górnicze i odprawy. Z drugiej – tworzymy przejrzyste ramy prawne, które pozwolą spółkom górniczym samodzielnie i skutecznie decydować o swojej przyszłości. To rozwiązania, które zabezpieczają interesy ludzi, gospodarki i państwa, realizując postanowienia Umowy Społecznej – mówi Miłosz Motyka, Minister Energii.
Nowelizacja wprowadza pakiet świadczeń osłonowych dla pracowników sektora górnictwa węgla kamiennego. Obejmuje on możliwość skorzystania z pięcioletnich urlopów górniczych oraz czteroletnich urlopów dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla lub jednorazową odprawę pieniężną dla osób posiadających co najmniej trzyletni staż pracy.
W ostatniej wersji projektu zwiększono wartość jednorazowych odpraw ze 120 tys. zł do 170 tys. zł, realizując przy tym postulat, aby odprawy zwolnić od podatku dochodowego. Jednocześnie zmniejszono do 3 lat okres stażu pracy uprawniającego do uzyskania tego świadczenia.
Górnicy na pięć lat przed emeryturą (pracownicy zakładów przeróbki na cztery lata przed emeryturą) będą mogli skorzystać z urlopów górniczych, oznaczających świadczenie socjalne w wysokości 80 proc. miesięcznego wynagrodzenia obliczane jak wynagrodzenie za urlop (bez obowiązku świadczenia pracy).
Rozszerzono możliwość stosowania urlopów górniczych w obrębie zakładów – w pierwotnej wersji obejmowała ona tylko zakłady likwidowane, w obecnej są to wszystkie zakłady spółek objętych Nowym Systemem Wsparcia (Polska Grupa Górnicza, Południowy Koncern Węglowy, Węglokoks Kraj). Pierwotnie długość urlopów projektowano na cztery i trzy lata.
Czytaj więcej
Na rządowych stronach opublikowano najnowszą wersję projektu nowelizacji ustawy górniczej. Nowela...
W ocenie skutków regulacji przewidziano, że z urlopu górniczego na podstawie nowych przepisów skorzysta 3,5 tys. osób, a z urlopu dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla 240 osób (na ok. 44 tys. pracowników spółek objętych Nowym Systemem Wsparcia).
Z kolei średnia wysokość świadczenia wypłacanego w okresie korzystania z urlopów szacowana jest odpowiednio na ok. 12,5 tys. zł i 11,2 tys. zł. Świadczenia te będą stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, których koszt w całości pokrywać będą przedsiębiorstwa górnicze.
Projekt ustawy umożliwia również przekazywanie mienia przedsiębiorstw górniczych w formie darowizny. Darowizna będzie mogła być przekazana jednostkom samorządu terytorialnego, na cele publiczne i realizację zadań własnych lub zleconych przez administrację rządową, jak i państwowym osobom prawnym odpowiedzialnym za budowę i utrzymanie systemów odwadniania zlikwidowanych kopalń.
W Ocenie Skutków Regulacji czytamy, że maksymalny limit wydatków z budżetu państwa z części 48 – gospodarka surowcami energetycznymi, przeznaczonych na wykonywanie zadań i realizację działań, wynikających z ustawy, ma łącznie – w latach 2026–2035 – wynosić 8,631 mld zł. Saldo ogółem tych wydatków wynosi 9,4 mld zł, wliczając wydatki samorządowe, NFOŚiGW, PFRON, Fundusz Inwestycji Kapitałowych.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie mechanizmu finansowania ze środków publicznych samodzielnej likwidacji kopalń przez przedsiębiorstwa górnicze, a nie jak dotychczas przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń. Projektowane zmiany realizują postanowienia Umowy Społecznej z 2021 r.
– Z jednej strony gwarantujemy pracownikom realne wsparcie w postaci mechanizmów osłonowych, takich jak urlopy górnicze i odprawy. Z drugiej – tworzymy przejrzyste ramy prawne, które pozwolą spółkom górniczym samodzielnie i skutecznie decydować o swojej przyszłości. To rozwiązania, które zabezpieczają interesy ludzi, gospodarki i państwa, realizując postanowienia Umowy Społecznej – mówi Miłosz Motyka, Minister Energii.
Niemcy powinny rozważyć wstrzymanie zamykania pozostałych elektrowni węglowych do czasu, aż nowe elektrownie gaz...
Na rządowych stronach opublikowano najnowszą wersję projektu nowelizacji ustawy górniczej. Nowela określa m.in.,...
Niemiecka agencja energetyczna nie wydała w tym roku żadnych nowych poleceń likwidacji elektrowni na węgiel kami...
Ukraińska spółka Coal Energy bada możliwości sfinansowania przejęcia kopalni na Śląsku. W ciągu najbliższych dni...
Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) uruchomiła ścianę wydobywczą o zasobach 1,6 mln ton węgla koksowego w Kopalni B...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas