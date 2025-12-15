Ustawa górnicza zakłada redukcję zatrudnienia

Nowelizacja określa m.in. warunki uprawnień do urlopów górniczych i urlopów dla części innych pracowników (z 80 proc. wynagrodzenia obliczanego jak za urlop wypoczynkowy, bez obowiązku wykonywania pracy) oraz do jednorazowych odpraw w kwocie 170 tys. zł netto, bez konieczności płacenia podatku. Odprawami będą objęci nie tylko pracownicy Polskiej Grupy Górniczej, Południowego Koncernu Węglowego i Węglokoksu Kraj, ale też Jastrzębskiej Spółki Węglowej i w przyszłości Bogdanki. Ustawa rozszerza osłony na wszystkich pracowników przedsiębiorstw górniczych, a nie tylko na pracowników zakładów górniczych – jak było w pierwotnej wersji projektu. Da to możliwość skorzystania z osłon pracownikom administracji czy działających w obrębie spółek wyspecjalizowanych zakładów, np. remontowych czy inwestycyjnych.

W Ocenie Skutków Regulacji ustawy oszacowano, że koszt likwidacji kopalń węgla kamiennego w ciągu najbliższych 10 lat wyniesie 11,275 mld zł. W efekcie tej ustawy w górnictwie dojdzie do redukcji miejsc pracy. Wskazano, że spośród 44 tys. pracowników PGG, PKW i Węglokoksu Kraj z urlopu górniczego skorzysta 3,5 tys. osób, a z urlopu dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla 240 osób. W przypadku JSW oszacowano, że z urlopu górniczego skorzysta 3 tys. osób, a z urlopu dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla 103 osoby, przy zatrudnieniu ponad 32 tys. osób na koniec 2024 r. Na koniec roku w górnictwie pracowało 71,5 tys. osób.

Rok 2049 coraz mniej realny

W piątek 12 grudnia br., w Katowicach doszło do spotkania ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna, ministra energii Miłosza Motyki, wiceministra klimatu i środowiska Krzysztofa Galosa z branżą górniczą z sygnatariuszami umowy społecznej, która zakłada całkowite odejście od wydobycia węgla energetycznego do 2049 r. Zakłada dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń, co wymaga jednak notyfikacji Komisji Europejskiej. – Omówiliśmy wszystkie kwestie dotyczące aktualnej sytuacji (w górnictwie – red.), ustawy górniczej, energii oraz przyszłości górnictwa. Wiele tematów pozostaje jeszcze do dalszej dyskusji – poinformował w piątek po spotkaniu minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

Dominik Kolorz, przyznał po spotkaniu, że związkowcy są „totalnie rozczarowani" spotkaniem. – Liczyliśmy na zdecydowanie więcej konkretów. Dzisiaj uzyskaliśmy informacje, że niestety, biorąc pod uwagę to, jak ma wyglądać w Polsce system energetyczny, no to miejsca na węgiel będzie coraz mniej. Wydaje się, że ten rok 2049, o którym mowa w umowie społecznej przez stronę rządową nie jest brany pod uwagę w coraz to mniejszym stopniu. Mimo tego rząd deklaruje, że chce się tego trzymać. Tylko, że rząd mówi jedno, a spółki energetyczne robią co innego. Istnieje więc naprawdę olbrzymia obawa, czy dotrzymamy tego 2049 r. jeśli chodzi o funkcjonowanie polskiego górnictwa – wskazał Kolorz. Jak powiedział, im mniej produkuje się energii z węgla, tym więcej trzeba dopłacać do spółek energetycznych. – Subsydiowanie wystarczy spółkom górniczym do marca tego r., bo tak jest to skonstruowane w ustawie budżetowej. Nikt nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie, co dalej. Deklaracji jest sporo, ale biorąc pod uwagę to, jakie padły na poprzednim spotkaniu, to ja już przestaję w nie wierzyć – powiedział Kolorz. Dodał on, że prezesi spółek energetycznych nie byli w stanie wskazać, ile będą one potrzebować węgla w kolejnych latach. – Trudno rozmawiać o przyszłości górnictwa, skoro energetyka nie jest w stanie powiedzieć, że tego węgla będzie potrzebować – powiedział Kolorz.

Wiceminister energii odpowiedzialny za górnictwo Marian Zmarzły odniósł się do tych wątpliwości związków zawodowych dotyczących umowy społecznej. – Na razie realizujemy tę umowę społeczną. Nie mówimy o jakichkolwiek zmianach. Myślę, że węgiel, jeśli chodzi o miks energetyczny, będzie jeszcze długo stosowany. Natomiast w którymś momencie na pewno jeszcze usiądziemy do umowy społecznej i będziemy rozmawiać ze związkami zawodowymi. Myślę, że życie pokazuje nam różne scenariusze i czasami gdzieś dochodzi do zmian. Przykładem są kopalnie Bobrek i Bogdanka – powiedział.