Głównymi założeniami przygotowanego przez nieistniejące już Ministerstwo Przemysłu projektu nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego są umożliwienie finansowania świadczeń dla pracowników likwidowanych zakładów górniczych z dotacji budżetowych oraz to, że likwidacja kopalń będzie prowadzona przez przedsiębiorców górniczych (którzy będą mogli na ten cel dostawać państwowe dotacje), a nie, jak dotąd, przez Spółkę Restrukturyzacyjną Kopalń. Z rządowego porządku prac wynika, że projekt ustawy trafi na najbliższe posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów. Po likwidacji Ministerstwa Przemysłu projekt koordynuje Ministerstwo Energii. Rząd proceduje ten projekt od początku roku, a przez wykaz prac legislacyjnych przewinęły się już trzy wersje projektu.

Nowela górnicza bliżej przyjęcia przez rząd

Wreszcie w piśmie z początku września do przewodniczącego Komitetu Stałego minister energii Miłosz Motyka wskazał, że najnowsza wersja projektu przewiduje m.in. ograniczenie do końca 2026 r. czasowego zwolnienia z opłat za usługi wodne na rzecz Wód Polskich, przysługującego Spółce Restrukturyzacji Kopalń, co, m.in., spowoduje konieczność zwiększenia dotacji udzielanej SRK z budżetu państwa. Projekt nowelizacji zostanie jeszcze dopracowany pod względem legislacyjnym na etapie komisji prawniczej.

Zmiany wprowadzane we wcześniejszych wersjach projektu dotyczyły m.in. rozszerzenia urlopów górniczych, zwiększenia wartości jednorazowych odpraw przy pozostawieniu ich nieopodatkowania czy rozszerzenia katalogu dotacji na likwidację kopalń o oznaczone części zakładów i zbędny majątek.

Większe zachęty dla górników. Są chętni

Po uwagach spółek górniczych w opublikowanej pod koniec kwietnia wersji projektu, m.in., zwiększono wartość jednorazowych odpraw ze 120 tys. zł do 170 tys. zł, realizując przy tym postulat, aby odprawy zwolnić od podatku dochodowego. Jednocześnie zmniejszono do 3 lat okres stażu pracy uprawniającego do uzyskania tego świadczenia.