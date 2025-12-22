Górnicy PG Silesia protestują pod ziemią. Chodzi o pakiet osłon

Aktualizacja: 22.12.2025 19:45 Publikacja: 22.12.2025 18:12
Foto: PAP/Kasia Zaremba
Z niedzieli na poniedziałek 22 grudnia część pracowników kopalni PG Silesia nie wyjechała na powierzchnię, rozpoczynając protest. Kilkadziesiąt osób zdecydowało się protestować, ponieważ boją się utraty pracy. Prywatny właściciel kopalni, Bumech zapowiedział zwolnienia grupowe, a rząd jednocześnie nie objął pracowników kopalni pakietem osłon socjalnych, tłumacząc, że nie może tego zrobić do czasu zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego.
Protestujący żądają równego traktowania podmiotów wydobywających węgiel kamienny w Polsce, ze szczególnym naciskiem na pracowników i spotkania z ministrem energii Miłoszem Motyką. Żądania dotyczą także poprawy bezpieczeństwa pracy, w szczególności w związku z brakiem obsadzenia niektórych stanowisk pracy i wypłaty zaległej Barbórki do końca roku.
Czytaj więcej
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy górniczej, która zakłada redukcję etatów w g...
– Jesteśmy po rozmowach z protestującymi górnikami – podkreśla w rozmowie z portalem WNP Grzegorz Babij, przewodniczący Solidarności w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia. – Trzeba zadbać o protestujących, dowożone są między innymi śpiwory i koce. Pracownicy są bardzo zdeterminowani. I deklarują, że nie wyjadą na powierzchnię, dopóki nie zostaną zrealizowane ich postulaty – dodaje Grzegorz Babij.
Miłosz Motyka we wpisie na portalu społecznościowym „X” podkreślił, że PG Silesia jest spółką prywatną, ale rząd nie pozostaje obojętny wobec jej sytuacji, ani wobec obaw pracowników. W takich przedsiębiorstwach decyzja o wsparciu musi mieć oparcie o obowiązujące przepisy – tu konkretnie o ustawę Prawo Restrukturyzacyjne. Spółka jest obecnie w postępowaniu sanacyjnym, a prawo nie pozwala w takiej sytuacji na udzielanie pomocy publicznej firmom z sektora górnictwa. To blokada formalna, nie decyzja rządu – napisał Motyka.
– Rozumiemy niepokój załogi i lokalnych społeczności, dlatego analizujemy możliwe działania. Złożono już wniosek o umorzenie postępowania sanacyjnego, a po jego rozpatrzeniu możemy przejść do kolejnych kroków. Państwo musi odpowiedzialnie zarządzać pomocą publiczną, w szczególności, jeśli oznacza pomoc podmiotom prywatnym. Jednak ta odpowiedzialność nie oznacza obojętności – dlatego pracujemy nad rozwiązaniami, które mogą pomóc pracownikom PG Silesia – dodał Miłosz Motyka.
– Jest propozycja spotkania we wtorek 23 grudnia z wiceministrem energii Marianem Zmarzłym – zaznacza w rozmowie z WNP Grzegorz Babij. – Liczę, że pojawi się jakiś konstruktywny pomysł w odniesieniu do kopalni Silesia. Być może we wtorek 23 grudnia w kopalni Silesia zjawi się przedstawiciel kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego – podkreśla Grzegorz Babij.
Prezydent podpisał w tym miesiącu nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, dzięki której spółki górnicze będą mogły samodzielnie likwidować kopalnie, a odchodzący z pracy górnicy i pracownicy administracji czy wyspecjalizowanych spółek będą objęci świadczeniami osłonowymi. Odprawami będą objęci nie tylko pracownicy Polskiej Grupy Górniczej, Południowego Koncernu Węglowego i Węglokoksu Kraj, ale też Jastrzębskiej Spółki Węglowej i w przyszłości Bogdanki. W tym gronie zabrakło PG Silesia. Bumech właściciel tej kopalni nie rozumie tej decyzji, a Ministerstwo Energii tłumaczy, że na przeszkodzie stoją zapisy prawa restrukturyzacyjnego.
– W przypadku PG Silesia sprawa jest jasna. Prawo nie pozwala objąć pomocą spółki, która jest w procesie restrukturyzacji. Proces restrukturyzacyjny wyklucza wciągnięcie tej spółki na listę podmiotów przeznaczonych do wsparcia. Chcę jednak zapewnić, że górników nie pozostawimy bez pomocy – mówił „Parkietowi” wiceminister energii Marian Zmarzły.
Jeśli PG Silesia mogłaby skorzystać z pomocy państwa, wedle naszych nieoficjalnych źródeł z osłon mogłoby skorzystać ok. 150 osób na ok. 1000-osobową załogę.
Największym problemem kopalni w przyszłości poza pracownikami, którzy będą odchodzić, będzie także koszt likwidacji oraz rekultywacji terenów po kopalni, który może wynieść około 200-300 mln zł.
Kilka dni przed Barbórką związki zawodowe działające przy Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia w Czechowicach-Dziedzicach zostały poinformowane o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w czechowickim zakładzie w liczbie do 754 pracowników wszystkich grup zawodowych w PG Silesia. Zwolnienia miałyby potrwać od 18 grudnia do 31 marca 2026 r.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ostatnie rozmowy o realizacji umowy społecznej z górnikami nie przyniosły żadnych konkretów. Pojawiło się coraz...
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy górniczej, która zakłada redukcję etatów w górnictwie wprow...
Jacek Korski, były szef Kompanii Węglowej i ekspert górniczy w rozmowie z WNP odniósł się do sytuacji polskiego...
Spółki górnicze będą mogły samodzielnie likwidować kopalnie, a odchodzący z pracy górnicy i pracownicy administr...
JSW powoli kończą się pieniądze na bieżącą działalność. Plan naprawczy będzie wymagać czasu i ustępstw związków...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas