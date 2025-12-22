Górnicy PG Silesia protestują pod ziemią. Chodzi o pakiet osłon

Miłosz Motyka we wpisie na portalu społecznościowym „X” podkreślił, że PG Silesia jest spółką prywatną, ale rząd nie pozostaje obojętny wobec jej sytuacji, ani wobec obaw pracowników. W takich przedsiębiorstwach decyzja o wsparciu musi mieć oparcie o obowiązujące przepisy – tu konkretnie o ustawę Prawo Restrukturyzacyjne. Spółka jest obecnie w postępowaniu sanacyjnym, a prawo nie pozwala w takiej sytuacji na udzielanie pomocy publicznej firmom z sektora górnictwa. To blokada formalna, nie decyzja rządu – napisał Motyka.

– Rozumiemy niepokój załogi i lokalnych społeczności, dlatego analizujemy możliwe działania. Złożono już wniosek o umorzenie postępowania sanacyjnego, a po jego rozpatrzeniu możemy przejść do kolejnych kroków. Państwo musi odpowiedzialnie zarządzać pomocą publiczną, w szczególności, jeśli oznacza pomoc podmiotom prywatnym. Jednak ta odpowiedzialność nie oznacza obojętności – dlatego pracujemy nad rozwiązaniami, które mogą pomóc pracownikom PG Silesia – dodał Miłosz Motyka.

– Jest propozycja spotkania we wtorek 23 grudnia z wiceministrem energii Marianem Zmarzłym – zaznacza w rozmowie z WNP Grzegorz Babij. – Liczę, że pojawi się jakiś konstruktywny pomysł w odniesieniu do kopalni Silesia. Być może we wtorek 23 grudnia w kopalni Silesia zjawi się przedstawiciel kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego – podkreśla Grzegorz Babij.

Problemem Silesii jest trwający proces restrukturyzacji

Prezydent podpisał w tym miesiącu nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, dzięki której spółki górnicze będą mogły samodzielnie likwidować kopalnie, a odchodzący z pracy górnicy i pracownicy administracji czy wyspecjalizowanych spółek będą objęci świadczeniami osłonowymi. Odprawami będą objęci nie tylko pracownicy Polskiej Grupy Górniczej, Południowego Koncernu Węglowego i Węglokoksu Kraj, ale też Jastrzębskiej Spółki Węglowej i w przyszłości Bogdanki. W tym gronie zabrakło PG Silesia. Bumech właściciel tej kopalni nie rozumie tej decyzji, a Ministerstwo Energii tłumaczy, że na przeszkodzie stoją zapisy prawa restrukturyzacyjnego.

– W przypadku PG Silesia sprawa jest jasna. Prawo nie pozwala objąć pomocą spółki, która jest w procesie restrukturyzacji. Proces restrukturyzacyjny wyklucza wciągnięcie tej spółki na listę podmiotów przeznaczonych do wsparcia. Chcę jednak zapewnić, że górników nie pozostawimy bez pomocy – mówił „Parkietowi” wiceminister energii Marian Zmarzły.