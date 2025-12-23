Aktualizacja: 23.12.2025 15:38 Publikacja: 23.12.2025 14:07
Jastrzębska Spółka Węglowa
Foto: Materiały prasowe / JSW
Jastrzębska Spółka Węglowa ma przygotowany plan restrukturyzacji. Na razie jednak problem stanowi brak porozumienia ze stroną społeczną.
Bogusław Oleksy pełni obowiązki prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej od października 2025 r. W rozmowie z portalem wnp.pl opowiedział o obecnej sytuacji spółki. Jak przyznaje szef JSW, spółka na razie nie utraciła płynności finansowej, ale może to być tylko kwestia czasu, jeśli nie zostaną wdrożone natychmiastowe działania restrukturyzacyjne.
„Podkreślam, chodzi o ratowanie JSW. Plan restrukturyzacyjny jest jeden, na bieżąco rozwijany adekwatnie do potrzeb. Nie ma kilku wersji, z których każda mogłaby zadowolić kogoś innego. Nie ma możliwości wyjęcia czarodziejskiej różdżki i sprawienia, aby były różne plany restrukturyzacyjne do zaakceptowania – każdy z osobna – przez stronę społeczną, przez banki i przez właściciela” – mówi w wywiadzie dla portalu wnp.pl Oleksy.
Szef JSW zaprzecza jednocześnie doniesieniom mówiącym o planach znacznego zmniejszenia wynagrodzeń.
„Chcę to jasno powiedzieć: nie było i nie ma propozycji zakładającej redukcję wynagrodzeń pracowników JSW o 40 proc. Ta liczba jest nieprawdziwa i wprowadza niepotrzebne emocje” – zaznacza Bogusław Oleksy.
