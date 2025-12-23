Jastrzębska Spółka Węglowa ma przygotowany plan restrukturyzacji. Na razie jednak problem stanowi brak porozumienia ze stroną społeczną.

Groźba utraty płynności finansowej JSW i obawy o redukcję wynagrodzeń

Bogusław Oleksy pełni obowiązki prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej od października 2025 r. W rozmowie z portalem wnp.pl opowiedział o obecnej sytuacji spółki. Jak przyznaje szef JSW, spółka na razie nie utraciła płynności finansowej, ale może to być tylko kwestia czasu, jeśli nie zostaną wdrożone natychmiastowe działania restrukturyzacyjne.

„Podkreślam, chodzi o ratowanie JSW. Plan restrukturyzacyjny jest jeden, na bieżąco rozwijany adekwatnie do potrzeb. Nie ma kilku wersji, z których każda mogłaby zadowolić kogoś innego. Nie ma możliwości wyjęcia czarodziejskiej różdżki i sprawienia, aby były różne plany restrukturyzacyjne do zaakceptowania – każdy z osobna – przez stronę społeczną, przez banki i przez właściciela” – mówi w wywiadzie dla portalu wnp.pl Oleksy.

Szef JSW zaprzecza jednocześnie doniesieniom mówiącym o planach znacznego zmniejszenia wynagrodzeń.

„Chcę to jasno powiedzieć: nie było i nie ma propozycji zakładającej redukcję wynagrodzeń pracowników JSW o 40 proc. Ta liczba jest nieprawdziwa i wprowadza niepotrzebne emocje” – zaznacza Bogusław Oleksy.