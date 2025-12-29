Aktualizacja: 29.12.2025 14:30 Publikacja: 29.12.2025 13:07
Jastrzębska Spółka Węglowa ma problem z utrzymaniem płynności finansowej
Jakub Szkopek, analityk Erste Securities w rozmowie z portalem WNP przyznał, że JSW wciąż balansuje na krawędzi, a jej sytuacja jest bardzo trudna. Ekspert uważa jednak, że w 2026 r. może uda się przełamać spadkowy trend wyników finansowych, choć konieczne będą ograniczenia kosztów, w tym również osobowych.
Jakub Szkopek stwierdził, że strona społeczna nie jest obecnie gotowa na ustępstwa, choć mogłyby one przywrócić konkurencyjność JSW na rynkach międzynarodowych oraz pozwoliłyby zredukować koszty. Ekspert uważa, że rząd będzie czekał z udzieleniem spółce bezpośredniej pomocy finansowej, do momentu, aż jej sytuacja się poprawi. Jednocześnie przyznał, że gdyby udało się porozumieć ze stroną społeczną, finanse JSW mogłyby zostać zasilone przez sprzedaż JSW Koks lub zwrot składki solidarnościowej. Według eksperta kluczowe dla przyszłości spółki wydają się być najbliższe tygodnie.
