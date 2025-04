Tony Blair wezwał do gruntownego przemyślenia polityki zerowej emisji netto, argumentując, że ograniczenie zużycia energii i produkcji paliw kopalnych jest „skazane na niepowodzenie”. Były premier z ramienia Partii Pracy stwierdził w nowym raporcie, że wyborcy „czują, że wymaga się od nich poświęceń finansowych i zmiany stylu życia, choć wiedzą, że wpływ na globalną emisję gazów cieplarnianych jest minimalny”.

Tony Blair: Nie odejście, a korekta polityki klimatycznej

Nie wzywa on rządzącej Partii Pracy co prawda do zaprzestania działań mających na celu dekarbonizację gospodarki Wielkiej Brytanii, ale mówi, że wszystkie rządy muszą przemyśleć swoje podejście, ponieważ dotychczasowe nie działa.

Konserwatyści, którzy przyłączyli się do partii Reform UK sprzeciwiającej się osiągnięciu zerowych emisji netto do 2050 r., wezwali Partię Pracy do zakończenia „szalonego biegu” w kierunku tego celu, ale Downing Street oświadczyło, że nie zamierza zmienić kursu. W swoim raporcie „Paradoks klimatyczny: dlaczego musimy zresetować działania w sprawie zmian klimatycznych ” Instytut Tony’ego Blaira twierdzi, że globalne instytucje, takie jak COP i ONZ, nie poczyniły wystarczających postępów w powstrzymaniu zmian klimatycznych.

Jednocześnie, jak twierdzi autor, społeczeństwo straciło wiarę w politykę klimatyczną, ponieważ obiecane zielone miejsca pracy i wzrost gospodarczy nie spełniły się, częściowo z powodu globalnej niestabilności i pandemii COVID-19.