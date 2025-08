Eksploatacja reaktora, w tym postępowanie zgodnie z warunkami zezwolenia będzie sprawdzana podczas regularnych kontroli inspektorów dozoru jądrowego Państwowej Agencji Atomistyki, a także w ramach okresowych ocen bezpieczeństwa.

Od początku kwietnia trwa przerwa w eksploatacji reaktora jądrowego Maria – nie miał on bowiem nowego zezwolenia na uruchomienie. 51-letni reaktor produkuje głównie radiofarmaceutyki.

MARIA – jedyny w Polsce działający reaktor jądrowy

Nazwany na cześć Marii Skłodowskiej-Curie reaktor MARIA jest jedynym w Polsce działającym reaktorem jądrowym. Został on uruchomiony w Świerku (dziś dzielnica Otwocka) w grudniu 1974 roku i podjął regularną pracę w roku 1995.



Reaktor o nominalnej mocy cieplnej 30 MW jest reaktorem badawczym – urządzeniem badawczym o największej skali w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Nie służy on do wytwarzania energii dla odbiorców zewnętrznych, nawet umiejscowionych na terenie ośrodka.



Reaktor MARIA znajduje szerokie zastosowanie w badaniach z wykorzystaniem neutronów. Jest on tzw. reaktorem wysokostrumieniowym. Neutrony wytwarzane w reaktorze MARIA służą m.in. do produkcji izotopów promieniotwórczych i źródeł promieniowania stosowanych w przemyśle, ochronie środowiska i zdrowia.