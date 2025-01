Odwrót od części zapisów Zielonego Ładu i ESG?

Oznaczałoby to zawieszenie na co najmniej dwa lata unijnych przepisów dotyczących sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. raportowanie ESG), które wymagają od przedsiębiorstw monitorowania, raportowania i eliminowania takich kwestii, unijna taksonomia zielonych finansów i nowa taryfa celna na import CO2. Unijny podatek importowy od CO2, tzw. CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism), powinien uderzyć w potencjalnych importerów stali i cementu taryfami, ale został on skrytykowany ze względu na poziom skomplikowania i zbiurokratyzowania. Obecnie znajduje się w fazie gromadzenia danych, a taryfy mają wejść w życie od 2026 r.

Jednak według liderów EPP to prawo powinno być ograniczone do dużych firm zatrudniających ponad 1000 pracowników, a jednocześnie „eliminować” pośredni wpływ na małe i średnie firmy. Chcą oni również zmniejszyć obowiązki sprawozdawcze dla dużych firm – o co najmniej 50 proc.

Chociaż EPP twierdzi, że chce przestrzegać celów klimatycznych UE i utrzymać mechanizm EU ETS, a więc zakup uprawnień do emisji CO2, zamierza jednak znieść inny obowiązujący mechanizm: cele dotyczące energetyki odnawialnej.

Grupa przywódców sprzeciwia się również odrębnemu celowi dotyczącemu udziału energii odnawialnej, dodając, że to państwa członkowskie powinny same decydować, jakie technologie chcą wykorzystać, aby osiągnąć swoje cele klimatyczne.

Kolejne zmiany w drodze?

Te działania wychodzą naprzeciw krajom pro-jądrowym w ich walce w Brukseli z państwami, które chcą przyspieszenia rozwoju OZE. EPP przynajmniej pośrednio opowiada się po stronie Francji i jej sojuszników, którzy są przeciwni celowi odnawialnych źródeł energii na rok 2040. Polska należy do tej francuskiej grupy i do tzw. stolika pro-jądrowego podczas rozmów na Radzie UE.

To jednak nie koniec. Jak informuje branżowy portal CarbonPulse, Czechy w nieformalnym piśmie do liderów UE zaapelowały – przy poparciu Francji – przełożenie o rok wejścia w życie tzw. podatku od ogrzewania i transportu (tzw. ETS2) z 2027 r. na 2028 r. Czechy proponują także uruchomienie Rezerwy Stabilności Rynkowej i zwiększenie dostępności puli uprawnień do emisji CO2 na rynku oraz wprowadzenie korytarza cenowego, aby uniemożliwić skoki cenowe uprawnień. Dotyczyć to jednak ma tylko systemu ETS 2. Polska nieformalnie zabiega, aby przełożyć datę wejścia tego systemu o trzy lata.