Ministrowie energii czołowych państw uprzemysłowionych G7 spotkali się we wtorek rano, aby omówić możliwości reakcji na rosnące ceny ropy naftowej. Nie ogłosili jednak strategicznego uwolnienia rezerw ropy naftowej, co powszechnie uznano za pierwszoplanową reakcję mającą na celu uspokojenie globalnych rynków.

Czy G7 i Międzynarodowa Agencja Energetyczna uwolnią rezerwy ropy?

Po spotkaniu G7 francuski minister finansów Roland Lescure, który nadzoruje również politykę energetyczną, powiedział, że urzędnicy zwrócili się do Międzynarodowej Agencji Energetycznej z prośbą o przyjrzenie się rozwiązaniom, które można mieć pod ręką i ew. wykorzystać. Mowa m.in. o wykorzystaniu międzynarodowych rezerw ropy naftowej w celu uspokojenia rynków. Lescure podkreślił jednak, że najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu jest ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz.

Dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatih Birol poinformował w osobnym oświadczeniu, że zaplanowano spotkanie rządów państw członkowskich, „w celu oceny obecnego stanu bezpieczeństwa dostaw i warunków rynkowych, co pozwoli na podjęcie decyzji o ewentualnym udostępnieniu rynkowi zapasów interwencyjnych państw członkowskich Międzynarodowej Agencji Energetycznej”.

W poniedziałek przedstawiciel władz USA poinformował stację NBC News, że prezydent Donald Trump rozważa szereg innych opcji mających na celu obniżenie cen, w tym ograniczenie eksportu z USA, interwencję na rynku kontraktów terminowych i zniesienie niektórych wymogów ustawy Jonesa, która wymaga, aby paliwo krajowe było przewożone wyłącznie na tankowcach pływających pod banderą USA. Biały Dom wielokrotnie powtarzał, że wzrost cen energii miał charakter „krótkoterminowy” i spadnie, gdy tylko zostaną osiągnięte cele wojny.