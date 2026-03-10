KE proponuje przeprowadzenie przeglądów podatkowych i pełne wykorzystanie elastyczności przepisów UE oraz rozważenie pełnego lub częściowego ukierunkowanego obniżenia stawek akcyzy na energię elektryczną, np. dla gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym i zagrożonych.

Opłaty sieciowe pod lupą. KE chce ograniczyć koszty dystrybucji energii

Druga propozycja dotyczy zmniejszenia opłat za dystrybucję energii. Konsumenci płacą także tzw. taryfy sieciowe (opłaty dystrybucyjne), aby pokryć koszty przesyłu energii do swoich domów. Stanowi to od jednej czwartej do jednej trzeciej ceny energii i ma kluczowe znaczenie dla skali rachunku za energię elektryczną W Polsce ta opłata stanowi już blisko połowę rachunku za prąd KE wskazuje, że krajowi regulatorzy powinni pilnować, czy operatorzy sieci nie przerzucają zbyt dużych kosztów na konsumentów. – Szybkie wdrożenie niniejszych wytycznych pomoże obniżyć opłaty sieciowe dla wszystkich odbiorców. Komisja zachęca organy regulacyjne do stosowania rygorystycznego podejścia przy ocenie kosztów/przychodów i pełnego uwzględnienia potencjalnej elastyczności i reakcji popytu w celu zastąpienia kosztownych inwestycji infrastrukturalnych – wskazuje KE. Bruksela zachęca też krajowe organy regulacyjne do rozważenia ukierunkowanych zachęt w taryfach sieciowych na rzecz lokalnego elastycznego zużycia, które obniżyłyby ogólne koszty sieci, jak np. społeczności energetyczne i wspólne dzielenie się energią.

Przypomnijmy, że to te opłaty odpowiadają w Polsce obecnie za wzrost cen energii. W ramach tych opłat inwestowane są środki w rozwój sieci elektroenergetycznej pod potrzeby OZE oraz dołączane są opłaty, które służą stabilizacji dostaw energii z OZE w konwencjonalnych źródłach. W Polsce jest to tzw. opłata mocowa, która z roku na rok rośnie. KE nie wskazuje jednak, jak pokryć braki inwestycyjne i koszty bilansowania OZE w przypadku obniżenia tych taryf.

Nowe finansowanie elektryfikacji i czystych technologii energetycznych

Kolejna, trzecia wytyczna to zwiększenie wykorzystania czystych i energooszczędnych technologii. W opinii KE, domowe systemy zarządzania energią i nowoczesne inteligentne urządzenia energetyczne mogą obniżyć rachunki za energię. – Przejście na elektromobilność oferuje dodatkowe możliwości obniżenia kosztów energii poprzez inteligentne i dwukierunkowe ładowanie pojazdów elektrycznych, umożliwiając gospodarstwom domowym optymalizację zużycia energii elektrycznej – czytamy w dokumencie. Jednak często są one postrzegane jako zbyt kosztowne, głównie ze względu na wysokie opłaty początkowe. Aby temu zaradzić, niektóre państwa członkowskie wprowadziły różne modele finansowania, w tym leasingi. – Komisja wzywa państwa członkowskie i przedsiębiorstwa do wyjścia poza podejście oparte wyłącznie na dotacjach i opracowania innowacyjnych usług energetycznych i rozwiązań finansowych – na przykład programów łączących leasing z możliwością pokrycia początkowych kosztów kapitałowych, oferujących ciepło jako usługę lub elastyczne taryfy dla pomp ciepła – wskazano.