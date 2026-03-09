Niektóre kraje Azji już teraz nie wytrzymują nerwowo i postanowiły skorzystać z możliwości ograniczenia szoku cenowego. Możliwość interwencji na rynku zasygnalizował także Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki, w wypowiedzi dla Polsatu. Ale bez konkretów.

– Zmienność na rynku jest potężna. Dziś rozmawiałem z ministrem energii i prezesem Orlenu i wszystkie rozwiązania są przez nas analizowane. Nie uchylamy się od działań, jeżeli będzie się to przekładać na długoterminowe wzrosty. Nie możemy wykluczyć żadnych działań, dzięki którym ceny na stacjach będą niższe. Wachlarz możliwości jest duży – mówił Domański.

Rekordowe ceny ropy naftowej Foto: PAP

W podobnym tonie wypowiedział się minister energii, Miłosz Motyka. – Jeżeli ceny paliw będą dalej rosły w wyniku rynkowych skutków konfliktu na Bliskim Wschodzie, rząd będzie podejmował w tej sprawie działania – zapewnił w RMF24.

Zapytany o możliwość obniżenia akcyzy i VAT-u na paliwa Motyka powiedział, że nie wyklucza żadnego scenariusza. Jak ujawnił w grę wchodzi m.in. obniżka marży do odpowiedniego poziomu, tak, żeby zagwarantować również odpowiednią podaż paliw. Nie jest natomiast przewidziana reglamentacja na stacjach.

Interwencja na rynku paliw wiąże się z poważnym ryzykiem

Wątpliwości co do celowości takiej interwencji ma Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. I nie jest jej zwolennikiem.