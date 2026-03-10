W 2026 r. wydobycie w JSW planowane jest na poziomie około 13,5 mln ton węgla
W niedawnym wywiadzie udzielonym serwisowi, Bogusław Oleksy, p.o. prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, wiceprezes JSW ds. ekonomicznych, przyznał, że w tym roku spółka zakłada wydobycie na poziomie około 13,5 mln ton węgla. Jednocześnie zaznaczył, że na pierwszym miejscu stawia jakość i strukturę produkcji.
Na kwestie jakości zwrócił też uwagę Paweł Kołodziej, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Górników JSW. W rozmowie z WNP podkreślił, że spółka musi wydobywać najwyższej jakości węgiel koksowy, bo na taki jest zapotrzebowanie na rynku. Jednocześnie ekspert zauważył:
– Zmieniła się relacja złotego do dolara na lepsze dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. […] Czekamy na ruchy cen na rynku. Być może sytuacja, która ma obecnie miejsce na Bliskim Wschodzie, zagra na korzyść JSW.
Na kwestie osłabienia złotego do dolara wskazał również w rozmowie z serwisem Jakub Szkopek, analityk Erste Securities, zauważając jednocześnie:
– Dobrą informacją jest to, że ceny węgla koksowego w złotówkach są na poziomie powyżej 800 zł za tonę, podczas gdy w 2025 r. były to poziomy 600-700 zł za tonę. To otoczenie pozwala JSW już w drugim kwartale 2026 r. osiągnąć pozytywny wynik EBITDA, czyli zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją.
