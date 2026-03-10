Donald Trump ujawnił w poniedziałek, że rozmawiał z Władimirem Putinem o poluzowaniu sankcji dotyczących eksportu ropy, z czego niezmiernie ucieszyli się Rosjanie. Władimir Putin natychmiast zgłosił gotowość do wysyłki ropy i gazu, zwłaszcza do krajów europejskich. - Nigdy nie odmawialiśmy współpracy z Europejczykami i teraz też jesteśmy do niej gotowi. Potrzebujemy tylko jakiegoś sygnału, że oni także są gotowi do współpracy i zapewnienia jakiejś stabilności - mówił w poniedziałek wieczorem Putin cytowany przez TASS.

Z poluzowania sankcji na rosyjską ropę korzystają już Indie od czasu, kiedy Donald Trump zezwolił na kupowanie rosyjskiej ropy przez ten kraj, z ograniczeniem jednak, że musi ona pochodzić z tankowców, które były już załadowane przed konfliktem.

Amerykański prezydent jest teraz poważnie zaniepokojony nie tyle wzrostem cen ropy na świecie, ale i sytuacją na własnym rynku. Tutaj także nie wyklucza wprowadzenia nadzwyczajnych rozwiązań, w tym czasowego wstrzymania eksportu ropy i paliw, co jeszcze bardziej zaostrzyłoby niedobory na rynkach międzynarodowych. Inny rozważany przez Trumpa środek hamujący wzrost cen, to zniesienie podatku od paliw. Ale taka decyzja musiałaby jeszcze zostać zostać zatwierdzona przez Kongres.

Ropa tanieje, ale na jak długo?

W połowie dnia we wtorek 10 marca w Azji za baryłkę Brenta płacono 93,05 dol. To ogromny spadek po tym, że w poniedziałek trzeba było za nią zapłacić nawet 120 dol.

Spadek cen rozpoczął się po wypowiedzi Donalda Trumpa. - Wybraliśmy się na małą wycieczkę, ponieważ uznaliśmy, że trzeba pozbyć się zła. I teraz myślę, że będzie to krótka wycieczka. Robimy również wszystko, żeby utrzymać ceny ropy jak najniżej. One podskoczyły sztucznie, właśnie z powodu tej naszej wycieczki - mówił prezydent USA na konferencji prasowej na Florydzie.