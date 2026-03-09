Ceny ropy bez trudu przebiły się przez psychologiczną granicę 100 dol. za baryłkę Brenta
To dlatego ceny ropy bez trudu przebiły się przez psychologiczną granicę 100 dol. za baryłkę Brenta, a w niektórych transakcjach sięgnęły prawie 120 dol. Czyli wzrosły o 29 proc. od poziomu sprzed konfliktu. Jest to najwyższy poziom od 2020 r. To wszystko przy wzmacniającym się dolarze. I wiadomo, że sytuacja nie będzie się uspokajać. Wręcz przeciwnie, i USA, i Izrael zapowiadają pogłębienie tego konfliktu. Co mają na myśli, pokazała ostatnia noc i bombardowania w Iranie.
Przy tym ropa drożałaby dalej, gdyby nie publikacja w „Financial Times”. Brytyjski dziennik ujawnił, że kraje G7 we współpracy z Międzynarodową Agencją Energii rozważają skoordynowaną akcję uwolnienia części zapasów.
Kraje OPEC robią, co mogą, aby w obecnych bardzo trudnych warunkach dostarczyć ropę na rynki. Ale Arabia Saudyjska poinformowała swoich odbiorców, że nie jest w stanie wywiązać się z dostaw i sprzedaje ropę w transakcjach natychmiastowych.
W tym samym czasie flota załadowanych tankowców gromadzi się w zamkniętej przez Irańczyków Cieśninie Ormuz, a Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie zaczęły ograniczać wydobycie, bo magazyny mają pełne. Irak zmniejszył wydobycie już w ostatnim tygodniu. A Donald Trump już nie zapewnia, że ropa nie będzie drożała z powodu ataku na Iran, tylko że jej wysokie notowania to „bardzo niewielka cena, jaką trzeba zapłacić” za pokój w Stanach Zjednoczonych i na świecie. I że „ceny spadną bardzo szybko, kiedy zniszczenie zagrożenia jądrowego ze strony Iranu przeminie".
Tyle że nie jest to już wojna USA i Izraela z Iranem, a zostało w nią wciągniętych kilkanaście innych krajów. A sam Donald Trump nie ukrywa, że w planach jest uderzenie w cele, jakie wcześniej nie były brane pod uwagę. Była to reakcja na oświadczenie prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana, który zapowiedział, że jego kraj nie cofnie się ani na krok.
- Jesteśmy świadkami wyjątkowo szybkiej zmiany poglądów, że całe to zamieszanie będzie krótkotrwałe. Teraz wygląda na to, że się mocno przeciągnie. Tak długo, jak nie zobaczymy tankowców przepływających przez Cieśninę Ormuz, ceny będą tylko rosły — uważa Warren Patterson, szef działu surowców w ING Groep NV.
Ale nie tylko o sam Ormuz tutaj chodzi. Przez ostatni weekend Irańczycy kilkakrotnie atakowali instalacje naftowe w Emiratach i w Arabii Saudyjskiej. Drony pojawiły się w pobliżu saudyjskiego pola naftowego Szajbach, gdzie wydobywane jest po 1 mln baryłek ropy dziennie. Saudyjczycy wcześniej musieli wyłączyć z operacji w rafinerii Ras Tanura. Teraz robią wszystko, aby jak najbardziej udrożnić ropociąg prowadzący nad Morze Czerwone. Mimo tego, wszystko wskazuje, że wyłączenie instalacji naftowych w krajach regionu będzie oznaczało zniknięcie z rynku ok. 4 mln baryłek ropy dziennie.
„Bliskowschodni konflikt przekłada się na dynamiczny wzrost cen na hurtowym rynku paliw w Polsce. Notowania paliw gotowych na świecie rosną nawet szybciej niż cena surowca, a krajowi producenci szybko adaptują swoje cenniki do sytuacji na rynkach międzynarodowych. Olej napędowy od poprzedniego piątku podrożał o szokujące 1 373,20 zł i metr sześcienny tego paliwa jest przez producentów wyceniany dzisiaj średnio na 6 150,20 zł. To jego najwyższa cena od stycznia 2023 r. Średnie notowania 95-oktanowej benzyny na przestrzeni tygodnia wzrosły o 536,20 zł i jej aktualna cena to 5 008,20 zł/metr sześcienny. Tak droga benzyna w hurcie ostatni raz była w lipcu 2024 r.” - czytamy w opracowaniu Jakuba Boguckiego i Grzegorza Maziaka z e-petrolu.
Już teraz za litr benzyny E95 trzeba zapłacić ponad 6 zł , a cena diesla przekraczała poziom 7 zł. Prognozy na nadchodzący tydzień wskazują na to, że na stacjach cały czas będziemy mieć do czynienia z paragonami grozy. Szacowane przez e-petrol.pl przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw to: 6,15-6,30 zł/l dla 95-oktanowej benzyny, dla oleju napędowego 7,12-7,29 zł/l oraz 2,97-3,10 zł/l dla autogazu.
