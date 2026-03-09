Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są szczegółowe warunki nowej promocji paliwowej na stacjach Orlenu?

Co stanowi przyczynę obniżek cen oraz wprowadzenia promocji przez koncern Orlen?

W jaki sposób Orlen zareagował na dynamikę rynku, zmieniając swoją marżę detaliczną?

Jakie jest stanowisko rządu w kwestii potencjalnej interwencji na rynku paliw?

Jaki jest harmonogram trwania promocji oraz maksymalny limit paliwa objętego rabatem?

Jakie działania musi podjąć kierowca, aby skorzystać z oferowanej obniżki cen paliw?

Po tym, jak Orlen przekazał, że w związku z gwałtownymi wzrostami cen paliw na rynkach światowych niemal całkowicie zrezygnował ze stosowania marży na swoich stacjach, wieczorem 9 marca koncern poinformował o promocji dla posiadaczy aplikacji Orlen Vitay. W poniedziałek 9 marca cena baryłki ropy Brent zbliżyła się do 120 dol. Pod koniec dnia spadła do ponad 84 dol. Niemniej taki skok cen w efekcie wojny na Bliskim Wschodzie wywołał falę komentarzy o potrzebie rządowej interwencji i obniżenia VAT-u oraz akcyzy. Obecnie jednak to Orlen wziął na siebie radzenie sobie z wysokimi cenami. Jeśli jednak wojna USA i Izraela z Iranem będzie trwać dłużej, niewykluczone, że i rząd będzie musiał zainterweniować, aby obniżyć ceny paliw.

Obniżka marży

Najpierw późnym popołudniem Orlen przekazał „Rzeczpospolitej” w odpowiedzi na pytania o marże, że ta jest na niemal zerowym poziomie. – Średnia marża detaliczna osiągnięta w 2025 r. na litrze oleju napędowego sprzedawanego na stacjach Orlen wynosiła około 25 groszy ponad próg rentowności. W związku z gwałtownymi wzrostami cen paliw na rynkach światowych niemal całkowicie zrezygnowaliśmy ze stosowania tej marży, redukując ją niemal do zera – informowało biuro prasowe spółki.

– Misją Orlenu jest zapewnianie Polakom bezpieczeństwa energetycznego oraz najniższych możliwych cen paliw. W sytuacji wojny na Bliskim Wschodzie, która wywołała niespotykany od dekad wzrost notowań na globalnych rynkach, nie czekamy. Działamy, by łagodzić skokowy wzrost cen. Dlatego niemal do zera zredukowaliśmy naszą marżę detaliczną. I dlatego uruchamiamy specjalną promocję, by każdy kierowca w Polsce mógł zaoszczędzić – mówi Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu w opublikowanym później komunikacie.

Jak działa najnowsza promocja na stacjach Orlenu

W drugim kroku, już wieczorem Orlen uruchomił wspominaną promocję. Każdy posiadacz aplikacji Orlen Vitay w ramach promocji może otrzymać rabat w wysokości 35 groszy za każdy litr zatankowanego paliwa. Warunkiem jest aktywacja kuponu oraz zakupy z oferty pozapaliwowej za przynajmniej 5 zł. W przypadku samego tankowania aktywacja kuponu obniży cenę każdego litra o 20 gr – poinformował Orlen w komunikacie.