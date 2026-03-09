Tanie weekendy na Orlenie. Promocja obejmie benzynę i olej napędowy
Po tym, jak Orlen przekazał, że w związku z gwałtownymi wzrostami cen paliw na rynkach światowych niemal całkowicie zrezygnował ze stosowania marży na swoich stacjach, wieczorem 9 marca koncern poinformował o promocji dla posiadaczy aplikacji Orlen Vitay. W poniedziałek 9 marca cena baryłki ropy Brent zbliżyła się do 120 dol. Pod koniec dnia spadła do ponad 84 dol. Niemniej taki skok cen w efekcie wojny na Bliskim Wschodzie wywołał falę komentarzy o potrzebie rządowej interwencji i obniżenia VAT-u oraz akcyzy. Obecnie jednak to Orlen wziął na siebie radzenie sobie z wysokimi cenami. Jeśli jednak wojna USA i Izraela z Iranem będzie trwać dłużej, niewykluczone, że i rząd będzie musiał zainterweniować, aby obniżyć ceny paliw.
Najpierw późnym popołudniem Orlen przekazał „Rzeczpospolitej” w odpowiedzi na pytania o marże, że ta jest na niemal zerowym poziomie. – Średnia marża detaliczna osiągnięta w 2025 r. na litrze oleju napędowego sprzedawanego na stacjach Orlen wynosiła około 25 groszy ponad próg rentowności. W związku z gwałtownymi wzrostami cen paliw na rynkach światowych niemal całkowicie zrezygnowaliśmy ze stosowania tej marży, redukując ją niemal do zera – informowało biuro prasowe spółki.
– Misją Orlenu jest zapewnianie Polakom bezpieczeństwa energetycznego oraz najniższych możliwych cen paliw. W sytuacji wojny na Bliskim Wschodzie, która wywołała niespotykany od dekad wzrost notowań na globalnych rynkach, nie czekamy. Działamy, by łagodzić skokowy wzrost cen. Dlatego niemal do zera zredukowaliśmy naszą marżę detaliczną. I dlatego uruchamiamy specjalną promocję, by każdy kierowca w Polsce mógł zaoszczędzić – mówi Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu w opublikowanym później komunikacie.
W drugim kroku, już wieczorem Orlen uruchomił wspominaną promocję. Każdy posiadacz aplikacji Orlen Vitay w ramach promocji może otrzymać rabat w wysokości 35 groszy za każdy litr zatankowanego paliwa. Warunkiem jest aktywacja kuponu oraz zakupy z oferty pozapaliwowej za przynajmniej 5 zł. W przypadku samego tankowania aktywacja kuponu obniży cenę każdego litra o 20 gr – poinformował Orlen w komunikacie.
Promocja na wszystkich stacjach Orlenu w Polsce wystartuje w czwartek 12 marca 2026 r. o godz. 00:01 i potrwa do 3 maja do godz. 23:59. To oznacza, że będzie obowiązywać przez osiem kolejnych weekendów. Przy czym w pierwszy weekend promocji oraz w okresach świątecznych potrwa nieco dłużej. Harmonogram promocji wygląda następująco:
– Każdy użytkownik aplikacji Orlen Vitay co weekend otrzyma nowy kupon do wykorzystania na tych samych warunkach. Tankowanie objęte rabatem to maksymalnie 50 litrów. To oznacza, że w ramach promocji klienci Orlenu kupią po niższej cenie nawet 400 litrów paliwa. Aby skorzystać z promocji wystarczy zainstalować aplikację VITAY – tłumaczy spółka.
Kilka godzin wcześniej premier Donald Tusk podkreślił także, że Orlen ani nikt inny nie ma prawa zarobić na tej sytuacji. – Szukamy ostrożnych narzędzi tak, żeby te ceny nie wystrzeliły ponad to, co dzieje się wokół nas – w Polsce paliwa nie będą dwa razy tańsze niż u sąsiadów, ale będziemy pilnować tego, żeby nikt na tym nie zarobił, żeby to było działanie rozsądne – powiedział szef rządu.
Z kolei Miłosz Motyka, minister energii, na antenie Radia RMF FM, pytany o możliwość obniżenia akcyzy i VAT-u, powiedział, że nie wyklucza żadnego scenariusza. W grę wchodzi m.in. obniżka marży do odpowiedniego poziomu, tak, żeby zagwarantować również odpowiednią podaż paliw. Nie jest natomiast przewidziana reglamentacja na stacjach.
