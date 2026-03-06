Analityczka zauważa, że w przypadku gazu ziemnego Europa jest w gorszej sytuacji niż w przypadku ropy. – Europa kończy długi i wymagający okres grzewczy. Magazyny gazu są na wyczerpaniu. Średnia w UE zapełnienia magazynów to ok. 30 proc. – mówi Agata Łoskot-Strachota. W Polsce te magazyny są wypełnione w 50 proc.

Przedłużający się brak katarskiego LNG wiązałby się z kolejnym światowym kryzysem gazowym i nasileniem konkurencji cenowej. Wpłynęłoby to na wzrost cen na rynkach: produktów pochodnych (elektryczności, nawozów, aluminium itp.) oraz substytutów gazu, m.in. węgla. Zgodnie z prognozami Goldman Sachs, gdyby wstrzymanie produkcji gazu w Katarze trwało ponad miesiąc, ceny surowca w Europie skoczyłyby o 130 proc. Utrata 20 proc. światowego LNG tylko częściowo mogłaby zostać zrekompensowana przez dostawy gazu skroplonego z innych źródeł, przede wszystkim z USA.

– Co więcej, nawet jeśli konflikt zakończy się w miarę szybko, to i tak wznowienie produkcji LNG i załadunek produktów będzie wymagało czasu. Nawet jeśli konflikt potrwa prognozowane 4-5 tygodni, to trzeba jeszcze doliczyć kilka tygodni na ponowny rozruch instalacji LNG i osiągnięcie wcześniejszej produkcji, – mówi ekspertka.

Alternatywy dla katarskiego gazu dla Polski

Decyzja Kataru będzie miała wpływ także na dostawy gazu do Polski, choć w ograniczonym stopniu. Orlen, podobnie jak inni klienci Qatar Energy, otrzymał informację o wystąpieniu siły wyższej i czasowym wstrzymaniu części produkcji LNG. „Zawiadomienie to ma charakter formalny i dotyczy wybranych wolumenów kontraktowych. Na obecnym etapie informacja o sile wyższej nie wpływa na realizację dostaw LNG do Orlenu. Wszystkie zaplanowane dostawy z Kataru, w tym marcowe są realizowane zgodnie z harmonogramem” – zapewnia nas Orlen. Marcowe dostawy z Kataru są bezpieczne i płyną do Polski. Dwa ładunki zaplanowane na kwiecień i maj mogą nie zostać dostarczone.

Wstrzymanie części produkcji LNG przez QatarEnergy nie powinno stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw gazu do Polski. Import LNG z Kataru odpowiadał w 2025 r. za niecałe 10 proc. zapotrzebowania Orlenu i jego odbiorców.

– Gaz w kraju dostarczany jest z wielu kierunków. Połowa to wydobycie lokalne z naszych złóż w Polsce i w Norwegii. To oznacza, że połowa zapotrzebowania na gaz pochodzi z kontrolowanej w pełni przez Grupę Orlen produkcji zlokalizowanej w bezpiecznych regionach, – mówi nam Karol Wolff, dyrektor strategii w Orlenie. – Część gazu transportowana jest gazowcami, ale większość transportów pochodzi z USA. Ponad 60 z 81 dostaw zrealizowanych w 2025 r. pochodziło z tego kraju. Jedynie kilkanaście gazowców przypłynęło z Kataru i jest to udział, który można zastąpić gazem z innych kierunków, gdyby doszło do problemów z fizycznymi dostawami – dodaje Karol Wolff.