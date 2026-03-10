Z tego artykułu dowiesz się: Jak zmieniało się stanowisko Komisji Europejskiej wobec energii jądrowej?

Dlaczego przewodnicząca KE uważa odwrót od atomu za strategiczny błąd?

W jaki sposób energia jądrowa wpisuje się w aktualne strategie UE?

Jaki jest plan finansowania rozwoju małych reaktorów jądrowych?

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła przemówienie podczas sesji plenarnej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Paryżu. Przyznała, że decyzja o zmniejszeniu udziału energii jądrowej w miksie energii elektrycznej w Unii Europejskiej była strategicznym błędem, biorąc pod uwagę, że UE nie jest producentem ropy i gazu. Już na początku tego roku przewodnicząca KE stwierdziła, że inwestycje w sieci, OZE, ale i atom to konieczność.

Atomowa ewolucja stanowiska Brukseli wobec energetyki jądrowej

Od kilku lat Komisja Europejska przechodzi ewolucję w swoim stanowisku wobec energetyki jądrowej. Przełomem był 2022 r., kiedy uznała, że energetykę gazową i jądrową można uważać za zrównoważone źródła energii. Osiągnięcie przez UE celów zrównoważonego rozwoju wymaga ustanowienia systemu jednolitej klasyfikacji działań na jego rzecz – tzw. taksonomii Unii Europejskiej (UE). Od akceptacji atomu w strategiach dekarbonizacyjnych KE przechodzi obecnie na pozycję gorącego zwolennika tej technologii.

W przemowie do uczestników tegorocznego Forum Ekonomicznego w Davos pod koniec stycznia szefowa KE wymieniała atom w jednym szeregu z OZE. – To nasz Plan Działań na rzecz Przystępnej Energii. Przykładowo, masowo inwestujemy w nasze bezpieczeństwo energetyczne i niezależność, budując połączenia międzysystemowe i sieci – chodzi o rodzime źródła energii, które staramy się promować w jak największym stopniu – energię jądrową i odnawialną. Aby obniżyć ceny i ograniczyć zależności – wskazywała wówczas Ursula von der Leyen.