Świat odwraca się od rosyjskiej ropy. Azja zrywa kontrakty, Arabia kusi dużymi zniżkami

Tankowce przewożące około 1,5 miliona baryłek rosyjskiej ropy utknęły w pobliżu Kanału Sueskiego, ponieważ azjatyckie rafinerie wypowiadają kontrakty. Indyjscy klienci anulowali dwie trzecie zamówień. Arabia Saudyjska ogłosiła zniżki dla Indii i Chin. To zaproszenie do zamiany rosyjskiego surowca na arabski.

Publikacja: 07.11.2025 22:12

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Tankowiec Sikar, który został załadowany w bałtyckim porcie Primorsk 6 października, rzucił kotwicę przy wejściu do Kanału Sueskiego 24 października i od tego czasu pozostaje na tej pozycji. Port Said jest wymieniony jako miejsce przeznaczenia jednostki. Tankowiec Monte 1, który został załadowany także w Primorsku 7 października, przepłynęły przez Kanał Sueski 30 października i też rzuciły kotwicę po jego drugiej stronie. Wynika to z danych londyńskiej giełdy surowcowej LSEG i portalu OilX, przytaczanych przez Reuters.

Agencja nie była w stanie zidentyfikować właścicieli ani sprzedawców ropy przewożonej na tych tankowcach. Obie jednostki są prawdopodobnie częścią floty cieni. Pływają pod banderą Gambii. Sikar jest zarządzany przez Glory Shipping HK Ltd, a Monte 1 przez Mariam Ship Management Service. Nie powiodły się próby kontaktu z armatorami.

Rafinerie Indii tną zakupy rosyjskiej ropy

Kraje zachodnie zwiększyły presję na Moskwę, między innymi nakładając sankcje na głównych producentów ropy Rosnieft i Łukoil, ograniczając ich możliwości działania na rynkach międzynarodowych. Podobne środki zostały wcześniej nałożone na Gazprom Nieft i Surgutnieftiegaz.

W związku z sankcjami, rosyjska ropa jest notowana w Azji z największą od roku zniżką w stosunku do benchmarku Brent, ponieważ indyjskie i chińskie rafinerie ograniczają zakupy ropy z Rosji. Pięć największych indyjskich rafinerii wstrzymało zakup ropy naftowej pochodzenia rosyjskiego, poinformował Reuters, powołując się na firmy działające w Azji. Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals, HPCL-Mittal Energy i Reliance Industries wstrzymały zakupy rosyjskiej ropy naftowej z dostawą w grudniu.

Łącznie tych pięć rafinerii importowało 65 proc. ropy importowanej do Indii z Rosji. Według Bloomberga, tylko w tygodniu od 27 października do 2 listopada eksport rosyjskiej ropy zmniejszył się o 20 proc., co stanowi największy spadek od prawie dwóch lat.

Padła sieć stacji benzynowych Rosjan w Finlandii, Mołdawia wykupi rafinerię

Na kontynencie europejskim narastają kłopoty Łukoilu, który w odróżnieniu od państwowego Rosnieftu, także objętego sankcjami USA, zgromadził tam bardzo dużo aktywów. Sieć stacji paliw Teboil, należąca do Łukoilu, ogłosiła w piątek, 7 listopada, że kończy działalność w Finlandii z powodu sankcji USA, poinformował Toni Flint, dyrektor ds. marketingu i komunikacji firmy.

Flint wyjaśnił, że dostawy paliw i płatności w firmie zostały już zawieszone. Dodał, że na niektórych stacjach brakuje już paliwa, a liczba takich punktów stale rośnie. „Nie będzie nowych dostaw paliw, a zbiorniki na stacjach paliw zostaną opróżnione” – podkreślił. Zapytany o możliwość utrzymania marki w przyszłości, Flint odpowiedział: „Na razie nie bierzemy tego pod uwagę”.

Chociaż Teboil ma technicznie czas do 21 listopada – termin wyznaczony przez władze USA na zerwanie powiązań z objętą sankcjami firmą – dostawca paliwa – koncern Neste oraz banki już zawiesiły współpracę z siecią.

Koncern rosyjski opuści też Mołdawię od 21 listopada, poinformował minister energii Mołdawii Dorin Jungietu. Rząd Mołdawii zamierza odkupić część aktywów Łukoilu, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie lotniska w Kiszyniowie. „Transakcja musi zostać sfinalizowana do 17 listopada, ponieważ Łukoil nie będzie mógł już działać 21 listopada” – wyjaśnił minister.

Arabia Saudyjska obniża ceny swojej ropy

O tym, że ropy jest na świecie dostatek i nie trzeba jej kupować u rosyjskiego reżimu, świadczy decyzja Arabii Saudyjskiej. W piątek, 7 listopada największy eksporter ropy naftowej na świecie, ogłosił, że obniża ceny wszystkich gatunków swojej ropy dla azjatyckich klientów, donosi Reuters, powołując się na miesięczny cennik koncernu Saudi Aramco.

Cena ropy Saudi Arabian Light z dostawą w grudniu zostanie obniżona o 1,20 dol. za baryłkę. Obniżki w tej samej wysokości zostały wprowadzone dla Arab Extra Light i Arab Super Light. Ceny ropy Arab Medium i Arab Heavy spadną o 1,40 dol. za baryłkę.

Decyzja Arabii Saudyjskiej to wyraźne zaproszenie indyjskich rafinerii do zakupu arabskiej ropy zamiast rosyjskiej, poinformowało The Economic Times źródło w indyjskim przemyśle naftowym. Obniżki dotyczą dostaw w grudniu, w miesiącu, w którym w pełni wejdą w życie sankcje wobec Rosnieftu i Łukoilu.

Łukoil

e-Wydanie
