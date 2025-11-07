Świat odwraca się od rosyjskiej ropy. Azja zrywa kontrakty, Arabia kusi dużymi zniżkami

Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego tankowce z rosyjską ropą utknęły w pobliżu Kanału Sueskiego?

Co spowodowało wycofanie się Łukoilu z Finlandii i Mołdawii?

Jakie zniżki oferuje Arabia Saudyjska na swoją ropę dla azjatyckich klientów?

Jakie są konsekwencje globalne dla rynku ropy z powodu sankcji na Rosję?

Tankowiec Sikar, który został załadowany w bałtyckim porcie Primorsk 6 października, rzucił kotwicę przy wejściu do Kanału Sueskiego 24 października i od tego czasu pozostaje na tej pozycji. Port Said jest wymieniony jako miejsce przeznaczenia jednostki. Tankowiec Monte 1, który został załadowany także w Primorsku 7 października, przepłynęły przez Kanał Sueski 30 października i też rzuciły kotwicę po jego drugiej stronie. Wynika to z danych londyńskiej giełdy surowcowej LSEG i portalu OilX, przytaczanych przez Reuters.

Agencja nie była w stanie zidentyfikować właścicieli ani sprzedawców ropy przewożonej na tych tankowcach. Obie jednostki są prawdopodobnie częścią floty cieni. Pływają pod banderą Gambii. Sikar jest zarządzany przez Glory Shipping HK Ltd, a Monte 1 przez Mariam Ship Management Service. Nie powiodły się próby kontaktu z armatorami.

Rafinerie Indii tną zakupy rosyjskiej ropy

Kraje zachodnie zwiększyły presję na Moskwę, między innymi nakładając sankcje na głównych producentów ropy Rosnieft i Łukoil, ograniczając ich możliwości działania na rynkach międzynarodowych. Podobne środki zostały wcześniej nałożone na Gazprom Nieft i Surgutnieftiegaz.

W związku z sankcjami, rosyjska ropa jest notowana w Azji z największą od roku zniżką w stosunku do benchmarku Brent, ponieważ indyjskie i chińskie rafinerie ograniczają zakupy ropy z Rosji. Pięć największych indyjskich rafinerii wstrzymało zakup ropy naftowej pochodzenia rosyjskiego, poinformował Reuters, powołując się na firmy działające w Azji. Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals, HPCL-Mittal Energy i Reliance Industries wstrzymały zakupy rosyjskiej ropy naftowej z dostawą w grudniu.