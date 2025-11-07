Aktualizacja: 07.11.2025 15:42 Publikacja: 07.11.2025 12:15
Stacja Łukoil
Foto: SEFA KARACAN / ANADOLU / Anadolu via AFP
Prezydent Donald Trump „jasno dał do zrozumienia, że wojna musi się natychmiast zakończyć. Dopóki Putin będzie kontynuował bezsensowne zabijanie, marionetka Kremla, Gunvor, nigdy nie otrzyma pozwolenia na działalność i generowanie zysków” – napisał na portalu społecznościowym Departament Skarbu USA w czwartek wieczorem.
„Ten ruch niweczy to, co miało być największym przejęciem Gunvoru i podkreśla próbę Waszyngtonu wykorzystania sankcji do odizolowania Rosji” – zauważa agencja Reuters.
Nie tylko Amerykanie uważają, że przejęcie aktywów Łukoilu przez zarejestrowaną w Szwajcarii Gunvor – firmę, której współwłaścicielem do 2014 r. był objęty sankcjami Giennadij Timczenko, jeden z najbliższych oligarchów rosyjskiego dyktatora – to transakcja fikcyjna. „Istniały pewne obawy, że ramy tej umowy zostały uzgodnione dawno temu i że zniżka na zagraniczne aktywa Łukoilu nie będzie wygórowana. Teraz nie jest jasne, co rosyjska firma zrobi z zagranicznymi aktywami. Być może trzeba będzie je przekazać zagranicznemu zarządowi za symboliczną opłatą” – twierdzą analitycy z Alor Broker, cytowani przez Reutersa.
Bankierzy i osoby z wewnątrz firmy także twierdzili wcześniej, że największy jak dotąd plan przejęcia Gunvoru będzie trudny do zrealizowania, ponieważ znacznie przekracza możliwości kredytowe firmy handlującej surowcami. Kto więc w rzeczywistości byłby nabywcą?
Seth Pietras, dyrektor ds. korporacyjnych Gunvor, napisał w e-mailu, że oświadczenie Departamentu Skarbu było „fundamentalnie błędne i fałszywe” i z zadowoleniem przyjął „możliwość sprostowania tego oczywistego nieporozumienia”. „Tymczasem Gunvor wycofuje swoją ofertę zakupu międzynarodowych aktywów Łukoilu” – powiedział Pietras.
Departament Skarbu USA nałożył w zeszłym miesiącu sankcje na Łukoil, aby ograniczyć dochody Rosji wykorzystywane do prowadzenia wojny. Kontrahenci Łukoilu i Rosnieftu mają czas do 21 listopada, by rozstać się z rosyjskimi koncernami. Łukoil wyściga się z czasem, aby sprzedać zagraniczne aktywa.
„Biorąc pod uwagę napięty harmonogram, może to skutkować znaczną zniżką ceny w procesie sprzedaży, a także trudnościami w repatriacją środków” – twierdzą analitycy moskiewskiego domu maklerskiego PSB.
Czytaj więcej
Ropa z pierwszego otworu złoża Zachodnia Kurna -2 okazała się lekka i wysokiej jakości. Rosjanie...
Zagraniczne aktywa Łukoilu wyceniane są przez rynek na co najmniej 12 mld dol. Obejmują udziały w rafineriach w Bułgarii, Rumunii i Holandii, sieć stacji benzynowych w Unii Europejskiej oraz zakłady produkcyjne w Azerbejdżanie, Kazachstanie, Uzbekistanie, Iraku (tu także ogromne złoża), Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Ameryce Łacińskiej oraz Afryce Zachodniej i Środkowej. Stanowisko Departamentu Skarbu w sprawie transakcji jest kluczowe, ponieważ to Amerykanie wydają licencje zezwalające na transakcje związane z sankcjami.
Tymczasem w wielu krajach firmy odmawiają współpracy z Łukoilem. Port w Baku odmówił przeładunku ropy Łukoilu i Rosjanie przekierują ładunek do Machaczkały, jedynego rosyjskiego portu niezamarzającego nad Morzem Kaspijskim. Stamtąd ropa będzie pompowana rurociągiem do Noworosyjska, a następnie eksportowana tankowcami – jeżeli wciąż będą na nią chętni. Łukoilowi odmówiono też dostępu do rurociągu Baku-Tbilisi-Ceyhan (Turcja), należącego do firm zagranicznych.
W Iraku, gdzie Łukoil posiada udziały w ogromnym złożu Zachodnia Kurna-2, państwowa spółka Somo anulowała trzy ładunki ropy koncernu. Szwajcarska jednostka handlowa Łukoilu – firma Litasco – napotkała trudności w czarterowaniu statków po tym, jak brytyjscy maklerzy okrętowi odmówili współpracy z firmą. W Finlandii, gdzie Łukoil jest właścicielem sieci stacji benzynowych Teboil, rosyjska firma zmaga się z odmową banków obsługi jej działalności. W Bułgarii władze tak zmieniły prawo, by przejąć rafinerię Łukoilu i same ją sprzedać, odbierając Rosjanom prawo głosu.
Czytaj więcej
Bułgarskie władze przygotowały rozwiązania legislacyjne, które umożliwią przejęcie rafinerii Łuko...
Analitycy PSB uważają, że w wyniku fiaska umowy z Gunvor także wypłata dywidendy Łukoilu za kolejne dziewięć miesięcy stoi pod znakiem zapytania. W dniu ogłoszenia sankcji Łukoil odwołał posiedzenie rady dyrektorów, która miała rozważyć wysokość wypłaty.
Od piątkowego poranka na moskiewskim parkiecie inwestorzy wyprzedają akcje Łukoilu. Koncern traci już na wartości ponad 4 proc., a od ogłoszenia sankcji (21 października), potaniał o ponad 13 proc.
Strategia Orlenu, który prowadzi działalność na wielu rynkach, ma przełożenie na proces transformacji w całym regionie Europy Środkowo- -Wschodniej. Dużą rolę w budowie nowej energetyki tej części Europy może odegrać Bałtyk.
