
Gunvor rezygnuje z kupna aktywów Łukoilu. Biały Dom nazwał firmę „marionetką Kremla”

Im bliżej wejścia w życie amerykańskich sankcji, tym większe kłopoty koncernu Łukoil. Firma Gunvor rezygnuje z zakupu zagranicznych aktywów koncernu po tym, jak Biały Dom oskarżył ją o powiązania z Kremlem. Sam Łukoil jest wyrzucany z portów, złóż i terminali w wielu krajach.

Publikacja: 07.11.2025 12:15

Stacja Łukoil

Stacja Łukoil

Foto: SEFA KARACAN / ANADOLU / Anadolu via AFP

Iwona Trusewicz

Prezydent Donald Trump „jasno dał do zrozumienia, że wojna musi się natychmiast zakończyć. Dopóki Putin będzie kontynuował bezsensowne zabijanie, marionetka Kremla, Gunvor, nigdy nie otrzyma pozwolenia na działalność i generowanie zysków” – napisał na portalu społecznościowym Departament Skarbu USA w czwartek wieczorem.

„Ten ruch niweczy to, co miało być największym przejęciem Gunvoru i podkreśla próbę Waszyngtonu wykorzystania sankcji do odizolowania Rosji” – zauważa agencja Reuters.

Gunvor odpiera zarzuty i rezygnuje

Nie tylko Amerykanie uważają, że przejęcie aktywów Łukoilu przez zarejestrowaną w Szwajcarii Gunvor – firmę, której współwłaścicielem do 2014 r. był objęty sankcjami Giennadij Timczenko, jeden z najbliższych oligarchów rosyjskiego dyktatora – to transakcja fikcyjna. „Istniały pewne obawy, że ramy tej umowy zostały uzgodnione dawno temu i że zniżka na zagraniczne aktywa Łukoilu nie będzie wygórowana. Teraz nie jest jasne, co rosyjska firma zrobi z zagranicznymi aktywami. Być może trzeba będzie je przekazać zagranicznemu zarządowi za symboliczną opłatą” – twierdzą analitycy z Alor Broker, cytowani przez Reutersa.

Bankierzy i osoby z wewnątrz firmy także twierdzili wcześniej, że największy jak dotąd plan przejęcia Gunvoru będzie trudny do zrealizowania, ponieważ znacznie przekracza możliwości kredytowe firmy handlującej surowcami. Kto więc w rzeczywistości byłby nabywcą?

Seth Pietras, dyrektor ds. korporacyjnych Gunvor, napisał w e-mailu, że oświadczenie Departamentu Skarbu było „fundamentalnie błędne i fałszywe” i z zadowoleniem przyjął „możliwość sprostowania tego oczywistego nieporozumienia”. „Tymczasem Gunvor wycofuje swoją ofertę zakupu międzynarodowych aktywów Łukoilu” – powiedział Pietras.

Zagraniczne imperium Łukoilu

Departament Skarbu USA nałożył w zeszłym miesiącu sankcje na Łukoil, aby ograniczyć dochody Rosji wykorzystywane do prowadzenia wojny. Kontrahenci Łukoilu i Rosnieftu mają czas do 21 listopada, by rozstać się z rosyjskimi koncernami. Łukoil wyściga się z czasem, aby sprzedać zagraniczne aktywa.

„Biorąc pod uwagę napięty harmonogram, może to skutkować znaczną zniżką ceny w procesie sprzedaży, a także trudnościami w repatriacją środków” – twierdzą analitycy moskiewskiego domu maklerskiego PSB.

Łukoil pompuje w Iraku
Energetyka
Łukoil pompuje w Iraku

Zagraniczne aktywa Łukoilu wyceniane są przez rynek na co najmniej 12 mld dol. Obejmują udziały w rafineriach w Bułgarii, Rumunii i Holandii, sieć stacji benzynowych w Unii Europejskiej oraz zakłady produkcyjne w Azerbejdżanie, Kazachstanie, Uzbekistanie, Iraku (tu także ogromne złoża), Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Ameryce Łacińskiej oraz Afryce Zachodniej i Środkowej. Stanowisko Departamentu Skarbu w sprawie transakcji jest kluczowe, ponieważ to Amerykanie wydają licencje zezwalające na transakcje związane z sankcjami.

Świat odwraca się od Łukoilu

Tymczasem w wielu krajach firmy odmawiają współpracy z Łukoilem. Port w Baku odmówił przeładunku ropy Łukoilu i Rosjanie przekierują ładunek do Machaczkały, jedynego rosyjskiego portu niezamarzającego nad Morzem Kaspijskim. Stamtąd ropa będzie pompowana rurociągiem do Noworosyjska, a następnie eksportowana tankowcami – jeżeli wciąż będą na nią chętni. Łukoilowi odmówiono też dostępu do rurociągu Baku-Tbilisi-Ceyhan (Turcja), należącego do firm zagranicznych.

W Iraku, gdzie Łukoil posiada udziały w ogromnym złożu Zachodnia Kurna-2, państwowa spółka Somo anulowała trzy ładunki ropy koncernu. Szwajcarska jednostka handlowa Łukoilu – firma Litasco – napotkała trudności w czarterowaniu statków po tym, jak brytyjscy maklerzy okrętowi odmówili współpracy z firmą. W Finlandii, gdzie Łukoil jest właścicielem sieci stacji benzynowych Teboil, rosyjska firma zmaga się z odmową banków obsługi jej działalności. W Bułgarii władze tak zmieniły prawo, by przejąć rafinerię Łukoilu i same ją sprzedać, odbierając Rosjanom prawo głosu.

Rafineria ropy naftowej Łukoil Neftohim Burgas AD w pobliżu Burgas w Bułgarii
Ropa
Bułgaria przejmie rafinerię Łukoilu. Rosjanie bez prawa głosu

Analitycy PSB uważają, że w wyniku fiaska umowy z Gunvor także wypłata dywidendy Łukoilu za kolejne dziewięć miesięcy stoi pod znakiem zapytania. W dniu ogłoszenia sankcji Łukoil odwołał posiedzenie rady dyrektorów, która miała rozważyć wysokość wypłaty.

Od piątkowego poranka na moskiewskim parkiecie inwestorzy wyprzedają akcje Łukoilu. Koncern traci już na wartości ponad 4 proc., a od ogłoszenia sankcji (21 października), potaniał o ponad 13 proc.

Źródło: rp.pl

Firmy sankcje Łukoil Gunvor

Prezydent Donald Trump „jasno dał do zrozumienia, że wojna musi się natychmiast zakończyć. Dopóki Putin będzie kontynuował bezsensowne zabijanie, marionetka Kremla, Gunvor, nigdy nie otrzyma pozwolenia na działalność i generowanie zysków” – napisał na portalu społecznościowym Departament Skarbu USA w czwartek wieczorem.

„Ten ruch niweczy to, co miało być największym przejęciem Gunvoru i podkreśla próbę Waszyngtonu wykorzystania sankcji do odizolowania Rosji” – zauważa agencja Reuters.

