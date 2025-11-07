Z tego artykułu się dowiesz: Jakie reakcje wywołała decyzja Gunvor o rezygnacji z zakupu aktywów Łukoilu?

Jakie globalne reakcje wywołała sytuacja związana z Łukoilem i jakie są tego skutki?

Jakie są przewidywane konsekwencje fiaska umowy z Gunvor dla finansów Łukoilu?

Prezydent Donald Trump „jasno dał do zrozumienia, że wojna musi się natychmiast zakończyć. Dopóki Putin będzie kontynuował bezsensowne zabijanie, marionetka Kremla, Gunvor, nigdy nie otrzyma pozwolenia na działalność i generowanie zysków” – napisał na portalu społecznościowym Departament Skarbu USA w czwartek wieczorem.

„Ten ruch niweczy to, co miało być największym przejęciem Gunvoru i podkreśla próbę Waszyngtonu wykorzystania sankcji do odizolowania Rosji” – zauważa agencja Reuters.

Gunvor odpiera zarzuty i rezygnuje

Nie tylko Amerykanie uważają, że przejęcie aktywów Łukoilu przez zarejestrowaną w Szwajcarii Gunvor – firmę, której współwłaścicielem do 2014 r. był objęty sankcjami Giennadij Timczenko, jeden z najbliższych oligarchów rosyjskiego dyktatora – to transakcja fikcyjna. „Istniały pewne obawy, że ramy tej umowy zostały uzgodnione dawno temu i że zniżka na zagraniczne aktywa Łukoilu nie będzie wygórowana. Teraz nie jest jasne, co rosyjska firma zrobi z zagranicznymi aktywami. Być może trzeba będzie je przekazać zagranicznemu zarządowi za symboliczną opłatą” – twierdzą analitycy z Alor Broker, cytowani przez Reutersa.

Bankierzy i osoby z wewnątrz firmy także twierdzili wcześniej, że największy jak dotąd plan przejęcia Gunvoru będzie trudny do zrealizowania, ponieważ znacznie przekracza możliwości kredytowe firmy handlującej surowcami. Kto więc w rzeczywistości byłby nabywcą?