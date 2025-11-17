Reklama
Więcej czasu na rozstanie z Łukoilem. Zegar tyka do 13 grudnia

Kontrahenci Łukoilu dostali dodatkowe trzy tygodnie na zakończenie swoich biznesów z Rosjanami. Biały Dom wyjątkowo potraktował Bułgarię.

Publikacja: 17.11.2025 12:10

Foto: Ioana Moldovan/Bloomberg

Iwona Trusewicz

Departament Skarbu USA przedłużył o trzy tygodnie, do 13 grudnia, licencję na transakcje Łukoilu związane z zagraniczną siecią stacji benzynowych Rosjan oraz kontrakty na sprzedaż międzynarodowych aktywów. Ich udział w światowym wydobyciu ropy oceniany jest na ponad 0,5 proc., a wartość na 22 mld dol. (stan na koniec 2024 r.). Wynika to z oświadczenia Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC). Nie ma w nim mowy o Rosniefcie, który również został objęty sankcjami. Te wejdą w życie 21 listopada.

Według źródeł Bloomberga Waszyngton chce w ten sposób dać swoim sojusznikom w Europie Środkowej i na Bliskim Wschodzie więcej czasu na sfinalizowanie umów z Łukoilem i zbadanie możliwości utrzymania aktywów pod kontrolą firm spoza Rosji. Wcześniej administracja Donalda Trumpa zażądała od rosyjskiej firmy naftowej zakończenia działalności zagranicznej do 21 listopada.

Bułgarzy mogą spać spokojnie

Data wejścia w życie sankcji wobec Łukoilu została oddzielnie przesunięta dla transakcji z przedsiębiorstwami Łukoilu w Bułgarii. Jest on tam właścicielem jedynej rafinerii w kraju. Termin dla bułgarskich transakcji Amerykanie przedłużyli do 29 kwietnia 2026 r.

„OFAC uważa, że to (decyzja o przesunięciu terminu – red.) pozwala potencjalnym nabywcom zachować swoje pozycje, ale samo sfinalizowanie transakcji zajmie znacznie więcej niż 30 dni, nawet jeśli będzie to wyprzedaż po cenach obniżonych” – zauważył Jeremy Paner, były urzędnik OFAC i partner w waszyngtońskiej kancelarii prawnej Hughes Hubbard & Reed.

Władze bułgarskie przygotowują rafinerię do nacjonalizacji. Przepisy zostały już zmienione, weto prezydenta odrzucone przez parlament. W piątek rząd powołał zarządcę reprezentującego skarb państwa. Będzie on kierował spółkami Łukoilu i przygotuje je do sprzedaży podmiotom niezwiązanym w żaden sposób z Rosją. 

Kto chce kupić aktywa Łukoilu?

Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na Łukoil i Rosnieft pod koniec października w ramach kampanii mającej na celu wywarcie presji na Kreml, aby zakończył wojnę na Ukrainie. Wszystkie firmy, które nie chcą podlegać wtórnym sankcjom USA, muszą w ciągu miesiąca zakończyć wszelką współpracę z rosyjskimi gigantami naftowymi.

Łukoil znalazł się w trudniejszej sytuacji, bo przez dziesięciolecia koncern objętego sankcjami oligarchy Wagina Alekpierowa mocno inwestował za granicą. Łukoil posiada trzy rafinerie w Europie, udziały w złożach ropy naftowej w Kazachstanie, Uzbekistanie, Iraku, Meksyku, Ghanie, Egipcie i Nigerii oraz setki stacji benzynowych na całym świecie, w tym w USA.

Według źródeł w ostatnich dniach wzrosło zainteresowanie portfelem Łukoilu za granicą, a potencjalni nabywcy ze Stanów Zjednoczonych, Europy i Zatoki Perskiej ubiegają się o zgodę Departamentu Skarbu USA na umowy z firmą. Dzień wcześniej źródła Reutersa poinformowały, że aktywa Łukoilu mogą zostać sprzedane dużemu amerykańskiemu funduszowi inwestycyjnemu Carlyle. Fundusz analizuje obecnie potencjalną transakcję i przygotowuje się do złożenia wniosku do Departamentu Skarbu USA, podały źródła.

Wcześniej Waszyngton zablokował sprzedaż aktywów Łukoilu szwajcarskiej firmie Gunvor, powiązanej z Giennadijem Timczenką, jednym z najbliższych oligarchów rosyjskiego dyktatora. Departament Skarbu USA nazwał firmę „marionetką Kremla”.

Źródło: rp.pl

Firmy sankcje Łukoil USA

