Zegar tyka dla Łukoilu. Kto chce przejąć zagraniczne aktywa Rosjan?

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Łukoil musi sprzedać swoje międzynarodowe aktywa do 13 grudnia?

Jakie międzynarodowe projekty i udziały w aktywach posiada Łukoil?

Które firmy wykazują zainteresowanie zakupem aktywów Łukoilu?

Jakie są skutki sankcji USA dla Łukoilu i jego partnerów biznesowych?

Międzynarodowe aktywa Łukoilu obejmują projekty wydobywcze ropy naftowej i gazu, rafinerie ropy naftowej oraz ponad 2000 stacji benzynowych w Europie, Azji Środkowej, na Bliskim Wschodzie i w obu Amerykach. Każda konkretna transakcja będzie wymagała zgody Departamentu Skarbu USA, który już odrzucił kilka ofert, m.in. wcześniej powiązanej z Rosją firmy Gunvor.

Po 13 grudnia aktywa Łukoilu, wobec których Biały Dom nie przedłużył terminu wejścia w życie sankcji, nie będą mogły przeprowadzać żadnych transakcji i operacji. Każdy, kto będzie dalej z nimi prowadził biznes, zostanie objęty wtórnymi sankcjami USA, co oznacza brak dostępu do amerykańskiego rynku i zamrożenie wszystkich aktywów na nim.

Trzy dni przed upływem terminu wyznaczonego przez Biały Dom, agencja Reuters przyjrzała się stanowi negocjacji i podmiotom zainteresowanym rosyjskimi aktywami. Wśród zainteresowanych nabywców znajdują się amerykańscy giganci naftowi Exxon Mobil i Chevron Corp., konglomerat finansowy Abu Dhabi International Holding Company, Bernd Bergmayr – austriacki inwestor i były większościowy udziałowiec grupy firm z branży rozrywki dla dorosłych, w tym Pornhub, węgierska grupa energetyczna MOL czy amerykańska firma inwestycyjna Carlyle.

Od Iraku po Afrykę

Największym zagranicznym aktywem Łukoilu jest 75 proc. udziałów w złożu Zachodnia Kurna-2 w Iraku, jednym z największych złóż ropy naftowej na świecie. Firma ogłosiła stan siły wyższej (force majeure) na tym złożu po tym, jak Irak wstrzymał płatności.