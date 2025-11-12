Aktualizacja: 13.11.2025 03:04 Publikacja: 12.11.2025 18:06
Rumen Radew, który od 2016 r. jest prezydentem Bułgarii (druga kadencja) zawetował poprawki do ustawy, która umożliwia rządowi przejęcie kontroli nad rafinerią ropy naftowej Łukoil w Burgas, a następnie jej sprzedaż, informuje agencja Reutera.
Władze w Sofii nacjonalizując rafinerię Rosjan, zamierzały uchronić swój (ale też ukraiński, bo importuje paliwa z Bułgarii) rynek przed deficytem paliw. A samą rafinerię przed sankcjami USA, które, jeżeli nacjonalizacja nie nastąpi, zablokują działalność zakładów od 21 listopada.
Radew mając świadomość tych zagrożeń, odesłał dokument do parlamentu. Obywatelom tłumaczy, że robi to „w celu dalszej debaty”. W ocenie bułgarskiego prezydenta poprawki nie zapewniają ochrony przed potencjalnymi roszczeniami finansowymi (Rosjan – red.) wobec państwa, naruszają konstytucję (nie wiadomo w jaki sposób) i stwarzają ryzyko dla budżetu państwa (nie wiadomo jakie).
Radew – były szef sił powietrznych Bułgarii – jest obok premierów Węgier i Słowacji, politykiem kraju członkowskiego Unii Europejskiej, znanym z prorosyjskich wypowiedzi. Często sprzeciwiał się wysyłaniu pomocy wojskowej na Ukrainę i krytykował Brukselę za taką pomoc. Jednak jego weto nie jest zagrożeniem dla rządowych planów, a jedynie biurokratyczną przeszkodą opóźniającą przejęcie rafinerii.
Jak podkreśla Reuters, „w Bułgarii prezydent jest postacią głównie reprezentacyjną, a parlament może odrzucić jego weto”. A to parlament w zeszły piątek uchwalił zmiany prawne, rozszerzając uprawnienia specjalnego menedżera handlowego wyznaczonego przez rząd, który będzie mógł nadzorować ciągłą działalność rafinerii Łukoilu w Bułgarii po 21 listopada, kiedy mają wejść w życie sankcje USA, a także sprzedać firmę.
Bułgarski minister energii Żeczo Stankow poinformował w środę parlament, że 27 października Sofia zwróciła się do amerykańskiego Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) o zwolnienie z sankcji. Nie podał jednak żadnych dalszych szczegółów w tej sprawie.
Stankow powiedział również, że kluczowym zadaniem nowego, wyznaczonego przez państwo menedżera będzie organizacja całodobowego monitoringu, aby zapobiec przekazywaniu środków z filii do objętych sankcjami rosyjskich spółek.
Stankow zapewnił, że bezpieczeństwo dostaw paliw dla gospodarstw domowych jest zagwarantowane, a Bułgaria posiada w swoich magazynach sześciomiesięczne zapasy benzyny, czteromiesięczne zapasy oleju napędowego i dwumiesięczne zapasy paliwa lotniczego.
Dodał, że sankcje USA uderzą bezpośrednio w cztery bułgarskie spółki – Lukoil Neftochim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria i Lukoil Bulgaria Bunker. Od 21 listopada nie będą one obsługiwane przez banki.
W środę także władze Rumunii zapowiedziały przejęcie pod tymczasowy zarząd udziałów Rosjan w rafinerii w tym kraju i samej filii koncernu. Dziś też firma Vantage Drilling zerwała kontrakt, jaki miała z Łukoilem na wiercenia w 2026 r. na złożu podmorskim na Morzu Czarnym w rumuńskiej strefie przybrzeżnej.
Financial Times ocenił, że sankcje mogą kosztować Łukoil co najmniej 14 mld dol. strat w zajętych aktywach. W Rosji pojawiły się głosy, że Łukoil może zostać przejęty przez państwowy Rosnieft, czemu dotąd sprzeciwiał się Kreml. Rosnieft też podlega sankcjom, ale ma mało aktywów za granicą. Rosyjskie koncerny aby utrzymać eksport, zaczęły oferować zniżki na swoją ropę w wysokości blisko 20 dol. na baryłce w stosunku do ropy Brent.
